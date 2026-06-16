Astrónomos que trabajan con datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA podrían haber identificado un nuevo remanente de supernova oculto en una de las regiones más complejas y fascinantes de nuestra galaxia. El descubrimiento, publicado en la revista científica The Astrophysical Journal, apunta a la existencia de los restos de una estrella masiva que explotó hace aproximadamente 1,700 años cerca del centro de la Vía Láctea.

De confirmarse, este objeto se convertiría en uno de los remanentes de supernova más cercanos jamás detectados al agujero negro supermasivo que domina el núcleo galáctico , una zona caracterizada por intensos campos magnéticos, densas nubes de gas y una gran concentración de estrellas gigantes.

La pista surgió gracias a una extraña emisión de rayos X

El posible remanente fue localizado mediante observaciones realizadas por los telescopios espaciales Chandra de la NASA y XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea (ESA). Los investigadores detectaron una peculiar “mancha” de emisión de rayos X dentro de una nube de gas en expansión situada a unos 26 mil años luz de la Tierra.

La evidencia sugiere que esta emisión podría corresponder a los restos de una estrella masiva que terminó su vida en una explosión de supernova . Los científicos observaron que la estructura se encuentra inmersa dentro de una región conocida como Sagitario C, una brillante fuente de emisiones de radio ubicada cerca del centro galáctico.

Para construir una imagen más completa de la zona, los especialistas combinaron los datos de rayos X con observaciones de radio obtenidas por el radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica, así como imágenes ópticas de los telescopios Pan-STARRS, ubicados en Hawái.

Un posible remanente oculto dentro de Sagitario C

La región donde se localizó el objeto corresponde a una llamada región H II, una enorme burbuja de gas ionizado donde los electrones han sido separados de los átomos de hidrógeno por la intensa radiación emitida por estrellas jóvenes y masivas.

Los investigadores estiman que, si efectivamente se trata de un remanente de supernova, este se estaría expandiendo a una velocidad cercana a los dos millones de millas por hora. Además, tendría una antigüedad mínima de aproximadamente 1,700 años.

NASA

Curiosamente, observaciones previas realizadas por el desaparecido observatorio SOFIA de la NASA ya habían detectado señales de una capa de gas en expansión alrededor de Sagitario C, lo que había alimentado las sospechas de que una explosión estelar ocurrió en esa región del espacio.

¿Por qué son tan importantes las supernovas?

Las supernovas desempeñan un papel fundamental en la evolución del universo. Durante su vida, las estrellas generan elementos químicos mediante procesos de fusión nuclear. Cuando explotan, dispersan al espacio elementos esenciales como hierro, oxígeno, silicio y carbono.

Estos materiales terminan formando nuevas generaciones de estrellas, sistemas planetarios e incluso los componentes básicos necesarios para la aparición de la vida.

Por ello, estudiar los remanentes de supernova permite comprender mejor cómo se recicla la materia en las galaxias y cómo evolucionan los entornos donde nacen nuevos sistemas estelares.

Los científicos descartan otra posible explicación

El equipo de investigación analizó detalladamente la composición química de la emisión de rayos X para buscar rastros de elementos pesados expulsados durante una explosión estelar. Aunque no encontraron un incremento evidente de estos materiales, consideran que esto podría deberse a que los restos de la estrella ya se mezclaron con el gas circundante.

Super! ��



Data from @chandraxray has uncovered possible remains of a supernova in the middle of our Milky Way galaxy. If confirmed, this supernova piece would be one of the closest to our galaxy’s central black hole that we have ever found. https://t.co/gI5TfSJ45E pic.twitter.com/9FJx02K8lt — NASA (@NASA) June 16, 2026

Los investigadores también evaluaron una explicación alternativa: que la emisión proviniera de un conjunto de estrellas masivas extremadamente brillantes. Sin embargo, consideran que esta hipótesis es poco probable.

Según el estudio, la intensidad de la emisión detectada es más de diez veces superior a la observada en otros grandes cúmulos estelares conocidos, lo que fortalece la posibilidad de que realmente se trate de un remanente de supernova.

James Webb aporta una nueva mirada a la región

Además de los datos de rayos X y radio, los científicos incorporaron observaciones del Telescopio Espacial James Webb, que permitieron obtener una visión más detallada del entorno.

Las imágenes infrarrojas muestran el gas ionizado de la región H II en tonos azul claro, mientras que la posible huella de la supernova aparece como una estructura más oscura asociada a las emisiones de rayos X.

Los expertos consideran que esta combinación de observaciones podría ayudar a confirmar la verdadera naturaleza del objeto y aportar nueva información sobre los procesos que ocurren cerca del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea.

Un descubrimiento que podría cambiar la comprensión del centro galáctico

El hallazgo fue realizado por un equipo internacional encabezado por los investigadores Zhenlin Zhu y Mark Morris, de la Universidad de California en Los Ángeles, junto con Gabriele Ponti, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, y Ping Zhou, de la Universidad de Nanjing, en China.

Aunque aún se requieren más observaciones para confirmar definitivamente su origen, los astrónomos consideran que la evidencia acumulada convierte a este objeto en uno de los candidatos más sólidos para ser un remanente de supernova oculto en el corazón de la Vía Láctea.

Si futuras investigaciones validan la hipótesis, este descubrimiento ofrecerá una oportunidad excepcional para estudiar cómo interactúan las explosiones estelares con uno de los entornos más extremos y dinámicos de nuestra galaxia.

Para obtener más información sobre la misión Chandra de la NASA, visita:

https://science.nasa.gov/chandra

https://chandra.si.edu

Con información de la NASA.

EE