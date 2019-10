Valiosos intercambios de ideas

La filosofía personal no se expresa mejor en las palabras; se expresa en las elecciones que uno hace... las decisiones que tomamos son, en última instancia, responsabilidad nuestra. Eleanor Roosevelt, ex Primera Dama de Estados Unidos.

La importancia de saber debatir no es que tengas el conocimiento de cómo llevar acabo un debate, lo que realmente importa es qué conocimientos adquiriste, qué personas conociste, situaciones sociales actuales o históricas que descubriste. Todo lo que entregaste para tener un buen argumento, porque siendo joven, las ganas de expresar lo que piensas y la incógnita de el por qué lo piensas es maravilloso y que mejor si lo haces de una manera correcta, de una manera sistemática y con fundamentos. Porque si eres joven y sabes debatir, al momento de dar tu opinión llenarás de una ferviente intriga a los que te estén escuchando, sean mayores o sean jóvenes, un buen argumento siempre dará inicio a un ameno intercambio de ideas.

Como jóvenes tenemos una de las mayores responsabilidades actualmente y es corregir las ideologías que dañan a nuestra sociedad. Saber debatir nos abre un panorama muy grande de cosas que pensar y desarrollar. Debatir nos deja más preguntas que respuestas pero de ahí nace la motivación de querer responderte esas dudas, ya que, siendo jóvenes la duda es parte de nuestras vidas y el conocimiento mucho más, esto nos ayudará a corregir, respetar y actuar ante situaciones o hechos incorrectos y, con un criterio con base en buenos valores, nos apoyemos como sociedad, crecer como personas es compartir lo que pensamos para llegar a acuerdos de una manera responsable y equitativa, debatir consiste en esto y más. El fin de intercambiar ideas es positivo para todos y todas.

Pero como mencionaba anteriormente la importancia de que un joven sepa debatir es esencial y fundamental porque si lo desarrolla y practica en su vida cotidiana se estará formando un ciudadano cívico o una ciudadana ética, que hoy en día es lo que más necesita este mundo.

Iván Cervantes

ECOS DEL DEBATE

Es importante saber identificar opiniones de argumentos

Hablar del México que queremos mañana, significa hablar de los ciudadanos que somos ahora; en un país lleno de conflictos, resulta normal que tengamos una opinión respecto a todo, y queramos compartirla, de manera casual, en busca de aprobación o incluso como un ejercicio de participación ciudadana. El problema está cuando queremos imponer nuestras ideas a los demás, porque en el proceso llegamos a violentar sus derechos, y olvidamos que todos vivimos realidades diferentes.

Shelsea Mendoza, Participante Mar Adentro

Ya sea durante un debate o en una plática casual, tanto las opiniones (juicios formados mediante experiencias o conocimientos previos) como los argumentos (razonamientos que buscan comprobar, justificar o refutar una teoría o postura) juegan un papel fundamental. Es importante aprender a identificar la diferencia entre un análisis profundo de una simple manifestación de ideas, para evitar caer en discusiones innecesarias, o dado el caso, saber cómo ganarlas, ya sea en el ámbito escolar o laboral, o en nuestra vida cotidiana.

Valeria Corona, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Un mundo de opiniones

Entrevista a Fernando Montes de Oca

Fernando es un abogado y escritor que habla sobre los debates y la importancia de la argumentación, no solo por su trabajo, sino el impacto de esta en la vida cotidiana. Desde pequeño su abuelo le dijo una frase, la cual piensa diariamente y busca trasmitir “decía un abuelo mío que venías a este mundo a servir, sino tu vida no valió la pena y quiero llegar al final de mi vida y que digan “fue una buena persona”.

Al ser un abogado penalista, su trabajo le enseñó el valor de la honestidad “litigué penalistas mucho tiempo, al final no me fue muy bien ya que al ser abogado penalista es muy difícil no mancharte y si no te manchas pierdes los asuntos, te metes en la corrupción, con la policía judicial y el medio público…sí les ganas, porque tienes el derecho, por más corrupción que haya tienes varios recursos, pero al final la honestidad es lo que podría caracterizar”.

Fernando ve muchas cualidades buenas de la juventud, las cuales no se encontraban en el momento de la suya, y las compara, sobre todo en los comportamientos sociales “cuando fui joven en los años 80s estábamos muy aleccionados, había un partido hegemónico, estaba la decencia y solo era estudiar ingeniería, contaduría, abogacía o arquitectura y era muy cuadrado, ahora va subiendo la sociedad civil hacia las políticas públicas, y eso me parece que solamente la energía, la vitalidad de los jóvenes lo puede lograr; veo que son más tolerantes” claro que, como todas las generaciones, tienen debilidades, y Fernando menciona algunas “perdieron la capacidad de charla, no saben argumentar, porque entonces, todo lo que dice YouTube, Facebook o estas cosas parece que es la verdad absoluta, las redes son inmediatas, así que el debate se vuelve inmediato, por lo que debes tener las herramientas suficientes, saber argumentar, cuáles son las falacias, la retórica, para que sepas argumentar”.

Para Fernando, es importante que los jóvenes sepan argumentar, que estén informados y sobre todo sepan escuchar, pues considera, que en los debates, cuando se presenta la contraparte solo pensamos en lo que responderemos y no escuchamos lo que el otro dice “Creo que es importante, porque la información te quita tabúes, fanatismos, ideas, entonces si sabes argumentar e hilar ideas lógicamente, traducirlas al lenguaje y solidificar una idea, buena o mala, el hecho de racionalizar nos hace humanos. Si no tienes la postura del contrario, la mente se queda encerrada, pasa mucho en el debate que la gente no sabe escuchar, solo piensan en que van a responder para apoyar su punto, y deben saber escuchar y dicen, según estadísticas, que el 90% de los lectores lee solo medios que apoyan sus puntos de vistas. Pero que haya otros seres humanos que piensen distinta a ti y que podrá o no tener razón, pero pueden manifestar otra idea sin tener problemas”.

“Los maestros deben decirles que el lenguaje es la herramienta que nos distingue de los demás animales y si no tenemos información, el lenguaje se hace más chico y entre más chico menos ideas y pensamiento tienes, pues se limita a comer, sentarse.

Deben estar informados, la información te hace libre porque si tú tienes una idea clara de quién eres, que quieres ser, y las herramientas para lograrlo te deja libre, tener tu propia personalidad, carácter y no pensar en quien tiene el bastón tiene la verdad, sino tienes tus propios pensamientos.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

IDEA: clubs de debate para una sociedad menos violenta

La asociación International Debate Education Association creó el Modelo de Naciones Unidas, con la cual busca utilizar el debate como una herramienta social en las escuelas donde, con las distintas temáticas, los estudiantes se vuelvan tolerantes, respetuosos, así como una nueva forma de aprendizaje que se refleje en la sociedad, buscando como resultado que posteriormente haya menos violencia.

Para lograr el impacto en más instituciones, busca implementar clubs de debate en las diferentes escuelas, sin discriminar el nivel académico que esté interesado en participar, (primarias, secundarias, preparatorias, universidades, club de jóvenes) incluso también, centros comunitarios. A los educadores de estos centros se les da una capacitación para lograr un mejor manejo ante las circunstancias que se puedan presentar al momento del debate, también la manera correcta de manejar temas socialmente delicados.

IDEA promueve el escuchar los argumentos de las personas a través de estrategias que ayudan a entender los puntos de vista de la postura en contra, con notas y apuntes para evitar que las declaraciones expresivas impidan el absorber información y que los chicos puedan dejar de lado los estigmas y comprendan las situaciones desde diferentes ángulos con ayuda de más información. Además de que, como es nacional e internacional trata de que la escuela utilice temas dentro de su contexto geográfico para crear consciencia en los estudiantes.

Diez notas positivas

La NASA realizará la primera caminata espacial con una tripulación conformada únicamente por mujeres. El poeta mexicano David Huerta ganó el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Estudiantes de Tec Lerdo ganan debate universitario sobre temas de impacto social. Se convocó a las y los niños de primaria de La Laguna de Durango y Coahuila a que hagan dibujos sobre el cuidado del medio ambiente. Se abrió el portal académico, gratis y sin fines de lucro, Khan Academy, que ayuda a reforzar el aprendizaje de los estudiantes, así como padres y maestros. El COECYT abrió las bases para entrar a “La semana de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2019” donde se usará la temática “la tabla periódica de los elementos y las lenguas indígenas”. La UNAM dará un curso de ortografía en línea para evitar los errores comunes causados por las redes sociales. Conalep Torreón realizó Expo Ciencias. Contó con más de 200 jóvenes y 74 proyectos. Rogelio Aguirre González, estudiante de la preparatoria Venustiano Carranza, será el representante de la 33a Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Estudiantes del Colegio Excélsior de Torreón hacen una campaña “EcoTera” para combatir el Cambio Climático.

Mar adentro propone

Para leer...

“¡No te quedes mudo!” de Fernando Montes de Oca.

Para saber...

“En México solo 10.1 millones de jóvenes asisten a la escuela actualmente.

Para conocer...

La ONU lanzó la estrategia “Youth 2030: Working With and For Young People” para motivar la participación de jóvenes en sistema de Naciones Unidas.