Un mural para celebrar

El Conjunto de Artes Escénicas está a punto de cumplir su primer año de vida, en el que sus cuatro salas y el ágora exterior han sido sede de casi 300 actividades, de la danza a la música (clásica y popular), pasando por el teatro y el cine. Las artes plásticas eran un pendiente en su lista, por lo que este septiembre se inauguró su mural de grandes dimensiones, creación del artista tapatío Ricardo Luévanos, quien platicó de su inclusión en el espacio: “La invitación surgió a partir de Myriam Villaseñor. Trabaja con diferentes artistas, presentando su trabajo. Ella me puso en contacto con el Conjunto de Artes Escénicas. Les mostré mi portafolio y les gustó para que yo hiciera el fotomural”.

Para desarrollo de la obra Ricardo recurrió a sus temas recientes: “He estado trabajando en mi obra durante los últimos tres años. He estado haciendo estudios de aves de diferentes especies, también de diferente flora. He creado ciertos híbridos con ciertas especies de aves. El comportamiento de las aves es muy parecido al comportamiento de los seres humanos. El mural es una representación artística de movimientos corporales, conviviendo naturalmente con las especies de aves”.

Para el artista, el CAE es un espacio de encuentro: “Es una combinación de arte y aprendizaje, que es lo más importante. La gente viene a ver, a aprender, todo por medio del arte”. Por ello, poder tener una obra suya en el espacio “Es una gran oportunidad, estudié en la Universidad de Guadalajara, es padrísimo después de diez años tener algo tan grande y tan representativo en un recinto como este. Es un gran honor. Tengo obra en distintas galerías de Guadalajara, de México, Sinaloa. Mi trabajo ha estado presente en Vancouver, Miami, en Latinoamérica. He tenido alguna presencia con mi obra”.

De su formación y su estilo en el arte, Luévanos agregó: “Estudié diseño gráfico en la UdeG. Mi obra es una técnica mixta: es fotografía en combinación con lápiz de color, todo con terminado digital. Imprimo sobre papel algodón o sobre fibras naturales. Mis formatos van de los 70 por 70 o el metro cuadrado. Uno y medio cuando mucho. Cuando me invitaron a participar con este fotomural fue algo inmenso, muy muy grande, una manera diferente de trabajar. Representó mayores retos. Cuando yo estudiaba iba a eventos culturales, llegué a ver cosas que marcaron mi formación, recuerdo cosas de los lugares. Quiero que esto sea así, que la gente lo vea, que se les quede grabado haberlo visto”. El mural se ubica en el vestíbulo de la Cineteca, contiguo al lobby del CAE.

El paso del diseño gráfico al arte fue sencillo, pues precisa de las mismas herramientas, solo que en el arte las enfoca en sus propias preocupaciones: “Sé cómo comunicar, satisfacer necesidades gráficas de clientes. Al estar trabajando en eso también pensé en satisfacer necesidades mías: mi obra es eso. No satisfago a nadie, es algo que quiero crear y mostrar”.

Los pasos del artista

En su trayectoria, Ricardo cuenta con cinco exposiciones en solitario: “cuatro en Guadalajara y una en Monterrey. Tengo alrededor de 30 colectivas. Este año tuve una presentación en Wit, el festival de arte en Demetria. El año pasado estuve en Miami con el colectivo Anónimo, de aquí. Presenté una pieza interactiva”.

Luego de la inauguración del mural dentro del CAE, Ricardo vuelve a su trabajo habitual, pues ya prepara una siguiente exposición individual: “Estoy trabajando en una nueva serie, la presento el año que entra. Este mural es una forma de cerrar el año, es un proyecto muy importante”.

Para esa próxima muestra se toma su tiempo: “Me estoy dando el tiempo de trabajar más las piezas. Siempre he trabajado bajo presión. Lo disfruto, me gusta, pero esta vez quise hacer algo con más tiempo, diferente. Me doy el tiempo y lo presentaré el año que entra. Lo quiero llevar a la Ciudad de México”.

Para quienes deseen conocer más la obra del artista, el propio Ricardo la comparte en redes sociales: “Mi principal red es Instagram (@ricardoluevanos), subo absolutamente todo, es como un diario: subo procesos, obras terminadas, obras que me gustan”. Igualmente cuenta con su sitio web: ricardoluevanos.mx.