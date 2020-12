Solidaridad, la clave está en ti

A lo largo de la vida todos somos considerados soñadores, con la esperanza de trascender o dejar huella, ya sea mediante la expresión artística, religiosa, política o laboral. Buenas ideas hay por montones, sin embargo, el apoyo carece por falta de solidaridad.

Para hablar de solidaridad es necesaria la empatía y el egoísmo. Aunque suene extraño y a la vez opuesto, tiene sentido. ¿Cuántas veces al emprender fracasamos por falta de apoyo? ¿Cuándo fue la última vez que apoyamos un proyecto ajeno? Es cierto que recibimos lo que damos y es por ello que para hablar de solidaridad es importante fijarnos en nuestro actuar.

Para poner en práctica la virtud hay infinitas opciones, desde el consumo local al adquirir y darle promoción a productos o servicios de tus familiares, amigos o conocidos, hasta el voluntariado en asociaciones civiles, apoyando en donaciones, acompañando a personas en situación de vulnerabilidad, haciendo sonreír a un pequeño en situación de pobreza o en su lucha contra el cáncer. Con base en el Registro Federal de las OSC existen más de 42,000 organizaciones civiles. Es decir, opciones hay muchas, solo es cuestión de encontrar una actividad que disfrutemos y al desarrollarla apoyemos a la sociedad para ser la esperanza que en algún momento llegamos a necesitar.

Sin importar la forma en la que decidas vivirla será de gran ayuda para el prójimo y a su vez nos enriquecerá como individuos. Ya que se produce en nosotros la felicidad, la cual es considerada el motivo o razón de nuestra existencia, mientras la solidaridad es el estilo de vida más bello y sencillo de alcanzarla.

Por ello la solidaridad une la empatía y egoísmo, porque sin importar si es por ayudar al prójimo o enriquecernos como individuos, de ambas partes se gana, sea trascender o dejar huella.

Regina González Salman

Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá

- Madre Teresa de Calcuta

ECOS DEL DEBATE

“¿La pandemia nos ha hecho más solidarios como comunidad?”

A pesar de la distancia, nos hemos unido en la búsqueda de mejora en nuestra comunidad procurando seguir en contacto con los que conocemos. Un enemigo en común que nos detiene y aleja, ante la adversidad he aprendido que para cuidar a los otros tenemos que cuidarnos a nosotros; y así, protegiéndonos ayudamos a que los demás también estén bien. Ha sido un tiempo difícil, pero para los que seguimos aquí luchando por una mejora, sigamos ayudándonos unos y otros.

ESPECIAL

MARÍA JOSÉ LONGORIA CHÁVEZ, Participante Mar Adentro.

El personal médico se enfrenta ante la crisis sanitaria más grande de la época, intentando atender a todos los afectados, alejados de sus familias y con el riesgo de contraer el virus. ¿Qué hace la mayoría de la sociedad?... Nos molestamos y no respetamos los protocolos sanitarios, hacemos reuniones y nos aglomeramos en actividades no indispensables. No hemos sido solidarios.

Hoy como nunca antes, salvar tu propia vida, la de tu familia y de otras personas debería ser nuestra prioridad.

ARELIA PAULINA PATIÑO GONZÁLEZ, Participante Mar Adentro.

Todo lo que aprendemos podemos desaprenderlo

Luis Mauricio Magaña Etchegaray

Mau Magaña es una persona a quién le gustan mucho las películas, los videojuegos, considera que una de las partes más importantes en su vida es el voluntariado, forma parte de TECHO desde hace 6 años.

En 2018 obtuvo la Mención Honorífica del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria por su labor en TECHO, reconocimiento que admite no esperaba ganar. “Un amigo nos mandó la convocatoria, postulé, tuve varias entrevistas y encuentros” ahí, se dio cuenta de que “lo que hace la diferencia es la formación que tenemos como personas y que hace que seamos congruentes en lo que hacemos y decimos”.

El voluntariado es vital en la vida de cualquier miembro de la comunidad, para él, “no es servicio social, no es estar en un asilo o con niños con discapacidad, es un ejercicio de participación ciudadana que en México se necesita muchísimo”. Para Mau, estamos muy ensimismados, un ejemplo es que no conocemos a nuestros vecinos, no sabemos sus nombres, vivimos en una misma comunidad y probablemente tengamos los mismos problemas, pero no los conocemos, esto dificulta el poder participar y ayudarnos.

Uno de los mayores aprendizajes que ha tenido en su recorrido es que podemos cambiar las estructuras en las que vivimos, “todo lo que aprendemos podemos desaprenderlo, es cuestionarme todo lo que al principio era normal y cambiarlo. Actitudes machistas, capitalistas y todo ese tipo de cosas que rigen al mundo, pero por algo tenemos tantos problemas”. Todo se puede cambiar, convertir en algo diferente lo que hemos construido como humanidad, “Es importante estarnos cuestionando el por qué”.

Hay gente cuyo estilo de vida es el trabajo comunitario, por otro lado, existen quienes parecen no darle mucha importancia, para Mau, esto se puede deber a cuestiones de privilegio. “Hay personas con trabajo que hacen como 4 horas para llegar, no tienen todo el tiempo, están muy cansados, su tiempo libre lo quieren aprovechar con sus familias. La cosa es que nosotros que no tenemos que trabajar las 80 y tantas horas a la semana, o que no estamos llenos de cosas, veamos este privilegio que es bastante grande, y podemos ayudar a los demás.

Los primeros que tenemos que cambiar y ser más solidarios somos los jóvenes. Vivimos en una sociedad en la que constantemente nos detienen, nos dicen que no, nos tachan de ser una “generación de cristal”, conformista y que solo nos interesa TikTok y las redes sociales. “Hay análisis interesantes sobre desconfianza a las instituciones, nos cierran tanto los espacios que no confiamos en ellas, esto se vuelve un ciclo vicioso donde ya no podemos avanzar. En TECHO, por ejemplo, tenemos una plataforma de jóvenes con la cual trabajamos con todos los sectores de una manera más global”.

La pandemia ha traído cosas positivas y otras negativas, para Mau, las estructuras y las cosas malas en el mundo se volvieron más evidentes, cosas como la pobreza, desigualdad, cuestiones climáticas, “nos dimos cuenta de que el sistema en el que vivimos es frágil. Por lo tanto, en muchas personas salió una parte muy humana, hay gente intentando hacer cosas, intentándose mover aún con todo esto. En mi caso, me siguen impresionando los logros que como equipo se están haciendo. Nos seguimos moviendo desde dónde se pueda para que todo funcione de una mejor manera”.

“Cambiaría el egoísmo, eso nos lleva a cosas más grandes, el capitalismo, el modelo consumista que tenemos, en estas fiestas no olvidarnos que si no necesitamos las cosas es mejor no comprarlas, también las conductas machistas que tienen que cambiar sí o sí y pronto”. Estos son los ejes centrales que para Mauricio tenemos que cambiar urgentemente.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Praxis, acción y reflexión en conjunto, no sirve uno si no tenemos el otro. De nada sirve actuar y hacer muchas cosas si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Tampoco sirve estar reflexionando y pensando en lo mal que está el mundo si solo lo vamos a publicar en Facebook. Que se vuelvan ese cambio, que den un paso adelante, que entren a voluntariados, que sean solidarios, hagan este tipo de cosas porque uno nunca sabe a dónde nos va a llevar la vida y podemos encontrar cosas que nos fascinan, esa es mi invitación”.

10 NOTAS POSITIVAS

Julio Profe gana la “Clase online de matemáticas con más espectadores”. Alumna de PrepaTec Cd. Obregón ganadora del “2nd public speaking contest”. El mexicano Juan Rivera Arroyo gana premio de Novela Vargas Llosa. Andrés Pérez de Lara de 15 años se proclama campeón 2020 de las Trucks. Alumna del Tec de Monterrey, Frida Rivera, gana concurso de Exportación del pacífico. “Lady” Tacos de canasta gana importante premio de gastronomía. Abuelita de 108 gana la batalla contra el COVID. La mexicana Samantha Bricio gana la Copa de Rusia de Voleibol. Antonio Gamoneda gana Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Español 2020. Equipo de mexicanas gana “Generation Unlimited. Youth Challenge!” De UNICEF.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

VENNA MX

Nacida en 2018 en Jalisco, este proyecto de Asociación Civil, fundado y conformado por jóvenes, se dedica a promover la donación de sangre altruista y prácticas cercanas a la causa como llevar una vida sana, alimentarse bien, hacer ejercicio, evitar prácticas de riesgo, etc.

A través de redes sociales, Venna Mx se enfoca en abordar la donación de sangre de una manera diferente para involucrar cada vez a más personas.

Organizan campañas en preparatorias y universidades, “brigadas” para llevar a la gente a diferentes hospitales del sector público y privado para que puedan donar en un ambiente de confianza y respeto. Además, si algún conocido o familiar tuyo necesita donadores, puedes contactar con Venna Mx y ellos te ayudan con difusión para conseguir donantes más rápido.

Puedes seguir a Venna Mx y la causa más de cerca a través de su Instagram: @Vennamx o en Facebook como Venna Mx.

Mar Adentro propone

Para leer

“Voluntariado. Una red que se teje entre todos.” Guía de Oxfam Intermón indispensable para conocer los diferentes campos de acción dentro del voluntariado.

Para saber

De cada 200 mexicanos mayores de 15 años, dos son voluntarios en alguna asociación no lucrativa del país.

Para Conocer

CETS Jalisco, ubicado en Edificio D, Av Zoquipan No. 1050, Zoquipan, Zapopan, Jal.

JL