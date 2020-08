Sin miedo a ser diferente

Vivir con una discapacidad es un reto constante de adaptación a las barreras arquitectónicas, sociales y culturales que hacen que las actividades diarias sean un desafío que derribar con ingenio y valentía.

Mostrar la capacidad que hay dentro de la discapacidad es la forma de abatir los miedos, barreras y prejuicios que representan un factor limitante para miles de personas; en Jalisco, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, hay alrededor de 291 mil personas con limitaciones físicas o mentales, por otro lado, de acuerdo a estadísticas de INEGI el 6.4% de la población mexicana tiene una discapacidad, lo que hace que la inclusión sea un tema del cual debemos hablar ya que en realidad la discapacidad está en el entorno que carece de la capacidad de generar contextos y espacios más flexibles en los que haya lugar para todos.

Al contrario de lo que muchos creen, discapacidad y éxito son dos palabras que sí pueden ir juntas, porque existen diversas formas de entender el mundo y es necesario visibilizar que TODOS pueden tener un rol protagónico y activo dentro de los ámbitos sociales, deportivos y profesionales sin importar sus características genéticas, viendo la inclusión con una perspectiva de derechos humanos y no de caridad.

La OMS define discapacidad como “fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las de la sociedad en la que vive”. La sociedad decide si genera o elimina las barreras y estereotipos que señalan quienes pueden o no tener éxito, dejar de etiquetar a las personas por lo que no son capaces de hacer permite afinar nuestro oído para escuchar distintas voces ya que las adversidades ofrecen una gran oportunidad para ver las cosas con otra mirada.

Diana Livier Gómez Vargas

ECOS DEL DEBATE

Todas las personas podemos aportar a la inclusión de personas con discapacidad

Es necesario reconocer las asimetrías sociales que dañan a las personas con discapacidad, para empezar a mitigar sus efectos. La inclusión va desde fomentar que el rol que ejerzan en la cotidianeidad, sea similar al de aquellos que no tienen una discapacidad, hasta garantizar que haya políticas y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad que generen una mayor participación, incidencia y reapropiación de espacios; objetivo que solo se alcanzará si avanzamos juntos, actuamos desde la empatía y somos aliados en su lucha.

Valeria Corona Ramírez, Colaboradora Mar Adentro

La inclusión de personas con discapacidades en las actividades cotidianas conlleva prácticas, políticas para identificar y eliminar barreras. Todos los ciudadanos tenemos valores y debemos de aplicarlos. Consultar a la persona si requiere apoyo, caminar cerca de ella, verificar nadie la empuje, ser amigable, escuchar y hacerlo sentir tomado en cuenta en diálogos; estás contribuyendo a romper una barrera que, aunque parezca pequeña, cambiará la percepción de una nueva inclusión. Por ende, TODOS podemos aportar a la inclusión de personas con discapacidades.

Mariano Valle Vaca, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Construir colaboración

Entrevista a Gloria Sánchez, Directora del Deporte Adaptado en el Code Jalisco

Gloria Sánchez no suele autodefinirse, sin embargo, ante esta reflexión, ella se considera una mujer bastante fuerte, muy aguerrida, con objetivos, ideas, muy claros y una persona enamorada de la vida.

“La verdad es que me encanta la vida y quisiera vivirla hasta el último momento…También creo que soy una persona muy consciente de sus limitaciones, pero también de sus fortalezas y que ha aprendido a superar, a superar las adversidades que nos pone la vida y a ver el lado positivo de las cosas.”

Y claro no deja de lado su faceta como mamá, una madre muy consentidora, enamorada de su hijo, de la oportunidad de ser mamá y de poder verse reflejada en alguien más.

A lo largo de su vida, de forma un tanto inconsciente, Gloria ha encontrado en la perseverancia un valor fundamental en su actuar diario. Ella fue deportista, y reconoce que esto le demandó disciplina en todas sus actividades.

“En este caso empecé superando pues mi limitación, la condición de vida. la perseverancia te forma el carácter, te da madurez, autoconocimiento, te da seguridad y creo que es la base de muchísimas cosas y es algo que ha estado siempre en mi vida, la perseverancia y, el optimismo o ver el lado positivo de las cosas.”

Gloria adquirió su discapacidad a los 8 años, sus padres siempre la alentaron a que, sin importar su condición, estudiara, el trato con sus hermanos no fue distinto, tenía que cumplir de igual manera con sus obligaciones. Posteriormente a los 18 años, ella quiso ser médica sin embargo finalmente empezó su carrera como deportista y así iniciaron las competencias que generaron medallas y reconocimientos.

“La discapacidad cuando llega, te genera muchos miedos, muchas incertidumbres, te genera a lo mejor que no tengas tanta seguridad, o tanta autoestima, pero para mí el deporte fue una plataforma muy importante porque me ayudó a reencontrarme, a reencontrar esa seguridad, esa autoestima, esa autonomía, y esa seguridad de creer que podía lograr muchas cosas.”

Años más adelante y con varias experiencias y proyectos concretados en apoyo a la inclusión de personas con discapacidad, en específico en el ámbito deportivo.

Gloria llega a la Dirección del Deporte Adaptado en el Code Jalisco, algo que ha sido un gran reto. Pero ¿qué significa adaptar un deporte? En sus palabras, es adaptar la actividad deportiva de tal forma que las personas con alguna discapacidad puedan practicarlo, son deportes reglamentados.

“Hay dos tipos de deporte, los que se adaptan en su reglamento, en su implemento o apoyo para que puedan las personas con discapacidad practicarlo, con cualquier tipo de discapacidad y hay deportes que nacieron específicamente para una población como el goalball que es un deporte específico para los chicos con discapacidad visual.”

Gloria considera es una gran apuesta, pues es la primera vez que hay una dirección como tal de deporte adaptado, anteriormente era un departamento más de alto rendimiento ahora ya tiene el liderazgo de una dirección y eso les da más fuerza, considera los va ayudar a seguir creciendo y desarrollando el deporte adaptado en el Estado.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Atrevan a ser diferentes, a pensar diferente, hacer las cosas diferentes, que se atrevan a innovar, a soñar, a buscar soluciones para los pequeños y grandes problemas... Que hagan sus mapas mentales, sus rutas de acción y si no funciona lo vuelvan a intentar; sean perseverantes en la vida, no todo sale a la primera, no todo nos sale como quisiéramos, no tenemos siempre lo que queremos, pero si podemos perseverar y podemos seguir creciendo como personas. Podemos darnos la oportunidad de aprender de los errores, de enmendarlos, de salir adelante y que se atrevan a ver más allá de las envolturas, más allá del exterior, atrévanse a ver la esencia de las personas, de los problemas y la forma de solucionarlo. Dense oportunidad de adquirir habilidades, valores y aprovechen su juventud, que es lo más maravilloso que tenemos. Aprovechen este momento que tienen tanta energía, tantos sueños, tantas ganas, tanto amor por la vida, provechen en cosas positivas, en cambiar el mundo no solamente de ellos, sino de los demás, porque hay mucha gente necesitada de ideas, de proyectos, de gente que tenga ganas de soñar y hacer sus sueños realidad.”

"La única discapacidad es una mala actitud". Scott Halminton.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Unidos

Unidos comenzó en 1987 con el propósito de apoyar a las personas con discapacidad y evolucionó hacia la meta de educar a las personas que no tenían discapacidad para lograr valores básicos de la sensibilidad y empatía a través de su acercamiento e interacción. Hoy, Unidos es un modelo que se replica como franquicia social en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Querétaro, Puebla y Chihuahua; además de tener presencia en más de 20 ciudades de la República Mexicana a través de diferentes asociados con representatividad, en Chile, y proyectos piloto en El Salvador y Perú.

Recientemente, Unidos fue reconocido a nivel mundial como una de las 66 iniciativas más innovadoras que promueven los derechos de las personas con discapacidad, esto en la categoría de Vida Independiente y Participación Política y, además, fue seleccionada como una de las 11 con mayor impacto y trascendencia en el mundo.

Diez notas positivas

Récord internacional en robótica le pertenece a alumna morelense. Encuentro internacional del mariachi y la charrería 2020 será virtual. Abuelito de 79 años se vuelve youtuber de cocina tras perder su trabajo. Quinceañera de Yucatán utiliza presupuesto de su fiesta para apoyar con comida a su comunidad. Repartidor de comida alimenta a perritos callejeros cada que llega a surtir tienda, en Puebla. Se titula primera alumna a distancia, en la UNAM. Proyecto mexicano gana un premio mundial para saciar la falta de agua en América. Jardin Edward James (Las Pozas) gana el premio Traveller ‘s Choice 2020. Ron mexicano “Oscar gourmet” en Bruselas tras seducir al jurado. Proyecto “alacena tlaxcalteca” gana premio del Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo sostenible.

Mar dentro propone

Para leer...

“La pandemia” de Dany Bravo quien cuenta los aprendizajes que ha tenido día a día durante esta pandemia.

Para saber...

El boccia es un deporte específico para personas con parálisis cerebral.

Para saber...

El 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.