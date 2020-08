Sabor irlandés de la mano de Moylies

Las tardes lluviosas en casa siempre abren el apetito para comenzar una buena lectura o película, disfrutar de una charla o nada más entregarse al ocio. ¿Una sugerencia para acompañar lo anterior? Una deliciosa crema irlandesa. Tanto mejor si es irlandesa de espíritu pero mexicana de corazón, como sucede con Moylies.

Para los amantes del whisky, la bohemia y los cocteles, esta crema se convertirá en un infaltable en la cantina casera. Moylies es un producto artesanal que está haciendo ruido en redes sociales y en las recomendaciones “de boca en boca” entre quienes buscan nuevas expresiones de sabor.

Detrás de cada botellita hay una historia de esfuerzo y amor, como lo anota su creador, Moisés Martínez Arias, en charla para los lectores de PASAPORTE.

—Hablemos un poco de la historia que hay detrás de Moylies, ¿cómo nace esta idea?

—Un domingo de mayo en esta cuarentena, mientras jugábamos domino en familia, me puse a hacer una crema de whisky, les gustó tanto que me pidieron que la hiciera otra vez. Para esa ocasión le integré un ingrediente que pensé hacía falta para que quedara mejor y así fue, mientras disfrutaba del coctel pensé en voz alta: “¿y si lo vendo?”, entonces mi familia me dijo: “si, hazlo”.

En una semana le di forma al concepto del producto y busque mis proveedores, para el lunes 18 de mayo hacer oficial la presentación y venta de Moylies “la pura crema”. No estudié gastronomía ni coctelería, pero en las reuniones de familia y amigos soy quien hace todos los cocteles: una piña colada, un vampiro, una michelada, etc. El logo lo hizo Saúl Herrera “Qucho” y el origen del nombre se debe a que yo soy comunicólogo de profesión, entonces Moy (mi nombre) y Líes (mentiras), algo así como “Moy vendiendo humo” o “Las mentiras del Moy”, ya que como lo dije antes no soy un profesional de la gastronomía ni la coctelería.

—¿Qué la hace diferente de otros licores similares que existen en el mercado, qué toques especiales decidiste integrar?

—En realidad, hay muy pocas cremas de whisky artesanales, y creo que el mejor toque que puedo ponerle a mi crema es el hacerla con cariño, pasión y calidad, como aquella vez que se la hice a mi familia. Moylies tiene su sabor clásico (café) y mazapán que ha gustado mucho a los clientes.

He recibido muchos comentarios positivos sobre la presentación de Moylies, es muy artesanal y les gusta eso, entonces creo que en sabor y presentación se ha logrado el objetivo.

—Ahora que pasamos tiempo en casa, ¿qué preparados o combinaciones nos recomiendas con Moylies?

—Hay muchas opciones y gracias a mis clientes cada día descubro más formas de disfrutar Moylies, por ejemplo, muchas personas que hacen repostería profesional o como aficionados, me han compartido sus fotos de gelatinas, pasteles, roles, cupcakes y pastes ya sea rellenos o bañados con Moylies. También en cuanto a cafetería se refiere, se puede acompañar con un expreso o en latte, éste último es bautizado como “latte irlandés” ya que la crema de whisky es conocida también como crema irlandesa.

—En sintonía con la pregunta anterior, ¿maridaje recomendado?

—Con una rebanada de pastel de chocolate amargo, o trufas de igual forma de chocolate amargo. Y con gusto les paso la receta del “latte del irlandés”: dos cargas de café expreso, un shot de Moylies, un par de hielos y llenan el vaso con la leche de su agrado.

Etiqueta. El dibujo es obra de Qucho, artista cuyo trabajo puedes disfrutar en EL INFORMADOR. AFP

Las presentaciones

Botella de 750 ml. $230 (cualquier sabor)

Panchita (Pachita de 250 ml.) $90

Caja Deluxe (caja de madera con una botella de 750 ml.) $380

Caja de regalo Moylies (botella de 750 ml., vaso old fashion, 10 trufas de chocolate amargo / crema irlandesa, caja de madera) $499 pesos.

¿Dónde comprar?

•Ñom Ñom (Food Truck) Chapultepec y Morelos.

•Casa Polen (Tienda de productos naturales y artesanales) Garibaldi #1265.

Redes: Facebook @moyliesmx e Instagram @moyleismx