¿Qué tenemos en mente a la hora de viajar?

El futuro de la industria turística, las dudas que como pasajeros albergamos al momento de subir a un avión y qué nos preocupa a los viajeros en el mundo post-pandemia. Esas inquietudes y el encontrar respuestas movieron al buscador de vuelos Viajala.com.mx a lanzar una encuesta por diversos países de América Latina donde tiene presencia, siendo uno de los más destacados el nuestro.

Dentro de los múltiples sectores económicos afectados ante la pandemia del COVID-19, el turismo es uno de los más golpeados. Hoy son varias las naciones que poco a poco están reactivando la economía. Aunque importante para la economía, muchos se preguntan por la “nueva normalidad” que tendrán que enfrentar los viajeros en un escenario de post pandemia.

Thomas Allier, CEO de Viajala.com.mx, señala sobre el sector aéreo que “las restricciones gubernamentales de vuelos comerciales se han levantado en unos países de la región, pero para que se recupere por completo la actividad turística, es necesario que los viajeros recuperen la confianza en volar”.

Además de volar o no, hay otras preocupaciones latentes en la mente del viajero: una segunda ola de contagios por el coronavirus, la estructura turística del destino, el aumento del dólar, el estado financiero de las aerolíneas y las agencias (que pueden no ser capaces de superar la crisis y no cumplir con sus itinerarios) y la situación económica del viajero al final del período de aislamiento social.

“Lo más probable es que durante semanas, e incluso durante meses después de la pandemia, existan dudas por parte de los usuarios a la hora viajar. Será necesario que organismos de salud, autoridades y compañías de turismo; trabajen de manera conjunta para que esta inseguridad se disipe”, anota Allier.

Viajes afectados por el COVID-19

Según la encuesta de Viajala, el 71% de los usuarios mexicanos tuvieron al menos un vuelo afectado a causa del brote de coronavirus. De ese porcentaje, los viajes de vacaciones y de tipo familiar fueron los más afectados, con un 35% cada uno. Por otro lado, el 25% de los vuelos afectados eran vuelos de trabajo y el 20% vuelos de ocio de menos de 3 días.

Expectativas para viajes nacionales

La mayoría de los mexicanos —un 39%—, considera volver a viajar después de que termine la pandemia. De ese porcentaje el 19% cree que lo hará después de julio, mientras que el otro 20% prefiere esperar hasta después de octubre. Un 35% afirma que todavía no sabe cuándo volverá a hacer un viaje nacional.

Expectativas para viajes internacionales

Más del 60% de los encuestados no tiene claro cuándo volverá a viajar a otro país, mientras que sólo un 8% cree que lo hará a partir de octubre de este año, y un 9% prefiere esperar hasta enero del 2021.

No obstante, todavía hay un 12% de viajeros optimistas que aseguran que volverán a hacer viajes internacionales este año, más exactamente después de julio, fecha en la que se espera que la contingencia haya pasado.

Preocupaciones al visitar otro país

La situación económica fue la que más nos preocupó a los mexicanos, con el 44%. El 23% se preocupa por cómo estarán los servicios turísticos del destino y sólo un 20% teme que haya un segundo brote de coronavirus.

JL