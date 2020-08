Por regreso a clases, la SEP habilita 160 líneas de teléfono para dudas

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, compartió consejos dirigidos a los padres, madres y tutores para la vuelta virtual a las aulas, reiteró los horarios y canales donde se transmitirá el programa Regreso a Clases-Aprende en Casa II.

Además, el titular de la SEP señaló que estará vigente el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia, con 160 líneas telefónicas para atender dudas de educación básica, con un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Los números están segmentados por grado. Para preescolar hay que llamar al 55 3601 8720; en primaria es el 55 4172 0413; mientras que para secundaria se habilitó el 55 3601 7123.

Destacó que todos los programas también se podrán seguir vía internet y en la plataforma estarán guardadas las clases para consultarlas en cualquier momento.

La vuelta a las aulas será escalonada

Esteban Moctezuma Barragán, el titular de la Secretaría de Educación Pública, defendió el regreso a clases a distancia y el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

El funcionario reconoció que el esquema virtual que arranca hoy, representa “un reto y un gran esfuerzo”. Dijo que el país decidió regresar a las aulas y continuar con la educación de los niños a pesar de que muchas naciones no hicieron lo mismo.

“Lo vemos con naturalidad, pero les puedo decir que ninguno de nosotros estudió para ver cómo se educa en una pandemia”, señaló.

Adelantó que cuando los estudiantes puedan regresar a clases presenciales y las escuelas estén en posibilidades de abrir, el regreso se hará en tres etapas de un modelo de educación mixta para mantener la sana distancia con profesores y hacer una evaluación diagnóstica que indique en qué condiciones volverán a la escuela.

“Debemos tener sensibilidad para un tratamiento personalizado, van a tener que evaluar a cada niño y niña para saber cómo regresan”, dijo.

Apuntó que en ese momento se dividirán los grupos, de manera que la mitad vaya unos días y la otra mitad, vaya el resto de la semana; mientras que los niños más rezagados tendrán apoyo especial los viernes.

Recomendaciones

1.- Establecer rutinas para cumplir con horarios como si realmente estuvieran en la escuela.

2.- Acondicionar un espacio físico para estudiar.

3.- Que los padres, madres y tutores hagan el esfuerzo de acompañar a los menores el mayor tiempo posible, “si no saben la materia no importa, no se trata de sustituir a los profesores, si no acompañarlos”, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública.

4.- Buscar y mantener comunicación con los docentes.

