La SEP emite cuatro recomendaciones en este regreso a clases

En su conferencia número 21, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, compartió consejos dirigidos a los padres, madres y tutores para este regreso a clases, además reiteró los horarios y canales donde se transmitirá el programa Regreso a Clases-Aprende en Casa II.

Este domingo el titular de la SEP en su última conferencia hizo énfasis en cuatro recomendaciones para un regreso a clases a distancia exitoso:

1.- Establecer rutinas para cumplir con horarios como si realmente estuvieran en la escuela.

2.- Acondicionar un espacio físico para estudiar.

3.- Que los padres, madres y tutores hagan el esfuerzo de acompañar a los menores el mayor tiempo posible, "si no saben la materia no importa, no se trata de sustituir a los profesores, si no acompañarlos", dijo el titular de la SEP.

4.- Buscar y mantener comunicación con los docentes.

El secretario de Educación Pública manifestó que el día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dará inicio al ciclo escolar 2020-2021.

Señaló además que estará vigente el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia con 160 líneas telefónicas para atender dudas de educación básica, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

El titular de la SEP destacó que todos los programas también se podrán seguir vía internet y en la plataforma estarán guardadas las clases para ser consultarlas en cualquier momento.

Recalcó que las inscripciones extraordinarias y cambios de escuelas serán atendidas por las autoridades educativas de cada entidad.

Reiteró y exhortó a los padres, madres y tutores, a programar los canales de televisión en los que se transmitirán Regreso a Clases-Aprende en Casa II.

Moctezuma Barragán agradeció al magisterio por estar atentos y al pendiente del programa de regreso a clases y la comunicación que tienen con los estudiantes.

