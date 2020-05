México, un orgullo cultural

El mexicano siempre se ha enorgullecido de sus tradiciones, de sus fiestas, de sus tierras y ni hablar de un partido de futbol donde la selección mexicana se enfrenta con otro país, la euforia de los mexicanos en ese momento no se puede rebasar y no hay bandera que ondee más alto que la nuestra, o que tal si hablamos del mexicano que se encuentra en el extranjero y con solo escuchar el nombre de su país se le rozan los ojos de recuerdos de la comida, el mariachi, la familia, etc.

Y es que, se debe reconocer que México tiene mucha presencia cuando de cultura se trata pues definitivamente es un país donde su cultura lo es todo, tan solo cuenta con 68 lenguas indígenas, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias.

Sin duda México posee miles de atributos que abordan los corazones de sus ciudadanos, los enorgullecen y motivan; pero también el Mexicano tiene una cualidad muy especial y es la capacidad que posee para poner su cultura en alto como referente a las grandes tradiciones que nos unen, y lograr llevar a cabo grandes negocios internacionales para demostrarlo, un claro ejemplo de éxito es el caso de Roberto González Barrera que siendo un niño se dedicó a trabajar en una tienda de abarrotes en Cerralvo, Nuevo León para después junto con su padre llegar a crear lo que hoy sería el mayor fabricante de harina de maíz en el mundo, MASECA. Esto nos motiva no sólo a apoyar el consumo local, sino a poder reconocer como grandes empresarios mexicanos a las personas que día a día luchan por sus negocios, e impulsar así el desarrollo de nuevas empresas que sigan poniendo el nombre de México en alto.

Alejandra Padilla

La cultura es lo único que puede salvar a un pueblo… La cultura permite distinguir entre lo que se debe cambiar y lo que se debe conservar. Mercedes Sosa, cantante argentina.

ECOS DEL DEBATE

El contexto actual de economía frágil y turbulenta demanda la creación de empleos urgentemente para el desarrollo económico. Un empleo permite la vinculación de las personas con la sociedad y no solo esto, sino que, si se desarrolla en condiciones óptimas, se asegura un factor fundamental para su autoestima, que les afirma sentimiento de pertenencia a una comunidad, y les permite hacer una contribución más productiva. Por lo que la vía hacia el crecimiento de la economía se ve fortalecida.

Karina Toala, Participante Mar Adentro

La economía de los diferentes sectores se ha paralizado por la cuarentena dejando a la vista como es de suma importancia la sociedad en el crecimiento y fortalecimiento de la misma, pues el impacto general implica una caída del PIB. Observemos la delgada línea, reflexionemos y aprendamos que la comunidad enriquece a los órganos de la sociedad mientras a nosotros se nos dan migajas de concesiones millonarias. Por ello valoremos a nuestros trabajadores porque de ellos depende la estabilidad de la economía de nuestro país.

Guadalupe Alatorre, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Un futuro en comunidad

Entrevista a Germán Santillán

Germán Santillán es una de las personas que cree en el poder de las pequeñas acciones, y que disfruta de difundir la cultura de su origen mixteco. A sí mismo se describe como una persona “muy transparente, confiable, estricta con sus actividades, metódica y al mismo tiempo es muy abierta ante diferentes expresiones y a probar muchas cosas nuevas.”

Antes de egresar de la universidad, Germán sentó las bases de Oaxacanita, una chocolatería que rescata lo más valioso de la región de la mixteca para producir chocolate artesanal con un equipo conformado de productores locales. El liderazgo de Germán hace posible que en tiempos inciertos, como los que se viven en la actualidad, el equipo de trabajo se mantenga fuerte, perseverante, y sobre todo paciente.

Durante su juventud Germán fue consiente el potencial que tenía su pueblo, Tamazulápam del Progreso, como productor de cacao, y del importante papel que tiene el chocolate en su cultura. “Aquí en el pueblo el chocolate forma parte muy importante de la vida comunitaria. Consumimos chocolate para las bodas, los bautizos, los funerales. No había una empresa de chocolate como tal que funcionara en la región de la mixteca. Ligando estos dos puntos, de la oportunidad de comercio de México-China y también la oportunidad que tenían los productos locales a nivel internacional, pensé ¿por qué no echar a andar una pequeña fábrica de chocolate que nos permitiera dar trabajo a la comunidad?”

De esa experiencia rescata una visión del futuro de la juventud. “Yo creo algo que nos debería preocupar que hiciera la juventud es que deberían de enfocar toda esa energía para hacer acciones que impacten de manera positiva en la sociedad. Que todo vaya acompañado no solo de educación técnica, si no que comprendamos que el mundo en el que vivimos tanto social, económica y ecológicamente, está cambiando”.

“Tenemos un muy buen escenario para impulsar a que los jóvenes creen ciudades y entornos mas sostenibles. Que nos permita creer sustentabilidad emocional ambiental.”

El trabajo de Germán se formó de una extensa investigación para conocer más acerca de su comunidad, pero también para que el impacto tuviera un enfoque educativo para las y los demás jóvenes de la región.

“Desde que comenzamos el proyecto de Oaxcanita nos involúcranos en dar capacitaciones a grupos de estudiantes y emprendedores. Nuestro modelo se puede traducir como desarrollo de proveedores, tratamos de enfocarlos a que cada vez haya no solo enfoque en el producto y el problema que resuelve, sino, en qué impacto está generando desde su cadena de valor”.

Oaxacanita inició como un negocio organizado entre vecinos y cocineras locales, en casi cinco años impulsó el cultivo de cacao en 8 pueblitos de la región e integró al negocio a artesanos de palma. Ha logrado ser reconocido fuera de México, en 2106 por el ex presidente Barak Obama como uno de los Mejores Proyectos Sociales del Continente, y el 2017 por la International Youth Foundation, y en 2019 reconocido por la empresa Facebook por el uso de la plataforma para la atención a clientes.

“Decidimos hacer la chocolatería, tratarla como una empresa social que trabaja con las comunidades de la mixteca, que en gran parte somos indígenas. Eso nos ha ayudado a darle una visibilidad a nuestras operaciones. Así es como se forma prácticamente el proyecto, poniendo en primer lugar la colaboración y las ganas de salir adelante.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Hay que ser constantes, perseverantes, pacientes, tienen que creer en sus ideas. Ellos saben la visión que tienen para su futuro y para el de su comunidad. Requerimos de su fuerza y energía para construir un mejor país, los mexicanos merecemos hacer cosas buenas por los demás.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

John Cadbury

John Cadbury era un ciudadano británico de Birmingham que en 1824 abrió una tienda de insumos básicos para hacer bebidas como chocolate, té y café como una alternativa para que las personas no consumieran bebidas alcohólicas. Junto con su hermano Benjamín abrió su propia industria de chocolates.

John legó a sus hijos no solo el negocio, también ideales de igualdad para todas las personas, en especial para que sus empleados tuvieran condiciones dignas de trabajo. Realizaron diversas donaciones en favor de la educación y de la creación de espacios recreativos.

Diez notas positivas

Se han tenido casos éxitos de recuperación de COVID-19 por trasplante de plasma.

Científicos de la UNAM confirman cierre del agujero en la capa de ozono.

Fabrican en Tailandia un robot capaz de atender a pacientes con COVID-19.

La astronauta Christina Koch regresó a la Tierra de una misión espacial de 328 días.

Investigadores de la UNAM desarrollan IA para diagnosticar el nuevo coronavirus.

Fabrican en china robots capaces de cargar 50 Kg en la espalda de una persona.

Habilitan el Complejo Cultural Los Pinos como residencia para personal sanitario.

El Teatro-Museo Dalí de Figueres ofrece recorridos virtuales

El INBAL ofrece clases gratis de fotografía.

Abren visitas virtuales al Museo de Artes de Pázcuaro.

Mar dentro propone

Para leer…

“Sabor a Chocolate” de José Carlos Carmona

Para saber…

4 de cada 5 chocolates en México se producen con cacao extranjero.

Para conocer…

Oaxaca produce el 1% del cacao total en México.