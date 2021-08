Los retos del mundo actual para las personas con discapacidad

Existe una diferencia sustancial entre los conceptos de comunidad y sociedad. Según Ferdinand Tönnies, comunidad hace referencia a la vida en común, duradera y auténtica; sociedad es sólo una vida en común pasajera y aparente. En teoría, una comunidad aseguraría el bienvivir de la población que la habita al igual que adecuaciones a las necesidades que cada habitante pudiera presentar. Esta reflexión me deja con la certeza de que México es una sociedad, una sociedad que le ha fallado vilmente a las personas con discapacidad.

En el año 2021, durante el periodo de campañas electorales, ayudé a un partido local en el proceso de campaña. Al dialogar con las personas me percaté de que muchas de sus preocupaciones estaban relacionadas a lo poco adaptado que está nuestro mundo a las personas con discapacidad. Esto me hizo caer en cuenta que la exclusión de este grupo de personas no es algo a pequeña escala, sino algo que está presente en todos lados, en todo momento y en todo aspecto.

Consecuentemente, me llamó la atención dialogar con mis familiares con discapacidad: un tío con inmovilidad de la cadera para abajo y un sobrino invidente. La mamá de mi sobrino me platicó que algo que debería de ser tan fácil como encontrar escuela para su hijo, se tornó en una tarea casi imposible, esto debido a muchos factores. Mi tío me platicó que a todo lado a donde asiste es una labor encontrar elementos de accesibilidad para su discapacidad, tiene que hablar en avance o sondear con su familia para verificar que podrá EXISTIR en esos espacios.

En conclusión, si no adaptamos el mundo para las personas con discapacidad, jamás llegaremos a una comunidad que verdaderamente sea inclusiva con sus habitantes.

Manuel Estévez Cortés

La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios

Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico.

“La agenda pública debe priorizar proyectosde inclusión para las personas con discapacidad”

Las personas con discapacidad aspiramos a vivir con dignidad y calidad, son nuestras familias quienes nos apoyan a realizar nuestros sueños; me gustaría que al igual que todo ser humano encuentra en la sociedad y el gobierno un apoyo, nosotras y nosotros lo encontráramos también; estar en la prioridad de sus proyectos y que nos den la oportunidad de tener más inclusión en la educación, deporte, cultura y actividad laboral para concientizar al mundo de todo lo que somos capaces.

Ricardo Emmanuel Limón Carranza, Participante Mar Adentro

México está lejos de ser un país inclusivo y más cerca de ser una sociedad discapacitante. Desde la falta de infraestructura, planeación y oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad, hasta la invisibilización, indiferencia, romantización, ignorancia y estigma de un entorno que les violenta y oprime. Las medidas de inclusión en la agenda publica no son un favor o caridad, son una obligación y responsabilidad de dejar de desconocernos por nuestras capacidades y condiciones, y empezar a reconocernos como personas.

Shelsea Odette Mendoza Amézquita, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Filantropía, juventud y una sociedad más inclusiva en período de transición

Entrevista a María Lucina Bravo Chávez

Perfil: María Lucina Bravo Chávez (@ciriac1986) es cofundadora, exdirectora general y miembro del consejo directivo del Centro Integral de Rehabilitación Infantil (CIRIAC)

Lucina se describe a sí misma como una mujer a la que le ha tocado vivir muchas experiencias, pero la que más la ha marcado fue “Ser madre de una chica con parálisis cerebral, porque gracias a su existencia, marcó mi misión en la vida”, dijo refiriéndose a su hija Lucero, quién trajo consigo la fundación del Centro Integral de Rehabilitación Infantil (CIRIAC) junto a su esposo Luis y otros dos matrimonios, por la cual han pasado más de 3000 personas desde su fundación en 1986.

Desde hace 35 años, el valor fundamental de su vida ha sido el amor, aunque otros dos ejes rectores que le han permitido trazar su camino han sido la fortaleza, para decir “Vamos (…), que esto salga, que esto sí le de los resultados que se requieren” y después la tenacidad, porque las personas al frente de asociaciones civiles no pueden “Darse por vencidas tan fácilmente” al momento de combatir la apatía, la falta de filantropía y la escasez de recursos económicos para sostener una institución. Gracias a esto, ha sido testigo del proceso de transformación interna y externa del status quo, pues ahora existe más personal capacitado, más carreras formativas en el ámbito de habilitación y rehabilitación ofertadas en universidades, aunque el camino para formar alianzas estratégicas sigue siendo un área de oportunidad.

Así mismo, reconoce que las necesidades en nuestro estado y nuestro país son “súper visibles”, pero que la juventud representa una semilla para empezar a pensar en plural, en “nuestro futuro” de forma global a través de su “energía, espontaneidad, fortaleza y vitalidad” para comerse al mundo según sus intereses, que pueden materializarse a través de un voluntariado, colaborar en una asociación civil o con el simple compromiso de cambiar la realidad, pues hay muchas formas de acercarse, apoyar y ayudar, “Yo creo que es muy importante que los seres humanos tengamos un equilibrio, no es nada más el dinero, no es nada más divertirte, tú tienes que tener de todo un poco para que tu vida sea rica, para que te sientas satisfecho de vivir así, porque hay muchos aspectos que estás cubriendo”.

Sin embargo, expresa que “A nuestras autoridades les hace falta tener una visión más amplia de nuestras organizaciones”, pues el acercamiento a las instituciones gubernamentales correspondientes y sus respuestas, siguen siendo deficientes, porque para mantener los sueldos de nóminas extensas, sus prestaciones de ley, el equipo y su mantenimiento, hace falta una revisión interseccional de las mismas, para que le destinación de recursos sea lo más adecuada posible porque “Los beneficiarios que nosotros atendemos, son personas de escasos recursos que requieren del apoyo de la organización” y no se puede dejar de lado su sustento.

Finalmente considera que la indiferencia es un mayor riesgo que la ignorancia pues “Sabiendo cómo están las cosas, lo que está pasando y que no te involucres, eso es muy triste y muy peligroso, para mí, si no sabes, tienes todavía una justificación, pero si lo sabes y no te interesa, es mucho más feo” y propone, que en esta era digital, a través de la selección y la inteligencia “Puedes encontrar la información adecuada para que tus proyectos puedan darse de manera mucho más eficiente, con menos errores y muy bien informada (…) porque no hay otra tarea en este mundo más que participar, el tiempo es muy corto, la vida es muy chiquitita y segurísimo que nuestros años de vida, no van a ser suficientes para todo lo que queramos hacer, pero los que podamos, hay que participar”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Aprovechen el liderazgo y las cualidades tan grandes que tienen, que se encargan todos los días de acrecentar con su estudio, su preparación y su entrega y que traten a través de eso, de cambiar -en la medida de sus posibilidades- nuestro mundo, lo merecemos todos y esto no se va a dar si no lo hacemos nosotros mismos, nadie va a venir ni del cielo, ni de otros planetas a hacernos mejores o a que nuestro mundo cambie, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, entonces yo los invito a que desde su área de influencia, siempre piensen en que pueden ser el cambio y se atrevan a dar ese paso”.

Historias de éxito que trascienden

Córdica 21

Córdica 21 es una asociación civil que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y de sus familias mediante actividades deportivas, académicas, culturales y lúdicas a través su pilar principal: el fútbol.

Con más de dos décadas de historia, han organizado una infinidad de torneos nacionales y cuentan con equipos que han representado a Jalisco a nacional e internacionalmente, que entre sus logros ostentan el segundo lugar en el Mundial de Fútbol para Síndrome de Down en los Trisome Games de 2016 que se llevaron a cabo en Florencia, Italia.

Piensan en el desarrollo personal y laboral de sus jóvenes, por lo que ofrecen un proyecto integral para desarrollar fortalezas motrices físicas y sociales a través de distintos programas, como su escuela de fútbol, el Colegio Cordica 21, talleres de baile y pintura, asesoría y seguimiento nutricional, la Liga Córdica 21 y la liga de fútbol para atletas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y sus madres.

Además, en 2017 fundaron la primera cafetería en el país atendida por personas con Síndrome de Down: Café Córdica 21, que busca fomentar la vida independiente y la inclusión laboral para las personas con esta discapacidad, mediante un espacio agradable que ofrece bebidas frías y calientes, postres y un excelente servicio, situado en la calle Florencia #2384, en la colonia Italia Providencia, en Guadalajara, Jalisco.

Para leer

“Médico de cuerpos y almas: El periplo del gran sanador san Lucas, el tercer evangelista en la Roma imperial” de Taylor Caldwell.

Para saber

El 25 de agosto se celebra el Día Nacional de las personas con discapacidad en Nicaragua y el 03 de diciembre es el Día internacional de las personas con discapacidad.

Para Conocer

En Jalisco existe el Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con Discapacidad (MADIJAL).