Lo mejor del suplemento Autos del 31 de marzo

Esta semana Nueva York se vistió de gala para mostrarnos las últimas tendencias de la moda automotriz en el New York International Auto Show que se caracteriza por marcar las tendencias de la moda, del lujo y del glamour en Norteamérica. En su edición 2018 no podía ser diferente aunque, este año, las marcas de lujo no fueron las estrellas exclusivas, principalmente gracias a la nueva Toyota Rav-4.

Cadillac se adelantó a la apertura del Auto Show de Nueva York, mostrando la XT4, una SUV compacta que promete ser la estrella de ventas de la marca, con las líneas atractivas, interiores con el sello de la marca y una motorización de tracción integral a cargo de 4 cilindros turboalimentados que impulsan a varios modelos de la casa de Detroit.



Por otro lado, Lincoln sorprendió gratamente con las resurrección del nombre Aviator, presentando esta SUV que deja muy atrás la herencia de ese nombre, evolucionando desde una plataforma totalmente nueva, de tracción trasera, y dando cabida a tres filas de asientos. Unas líneas elegantes y limpias, sin excesos, unos interiores que, en la versión de pre-producción que observamos, logran transmitir ese lujo silencioso, se ofrecerá con un motor biturbo y opción a hibrido plug-in con este mismo motor, sin más detalles ofrecidos por la marca en cuanto a tren motor.

BMW ya ofrece en suelo mexicano a su más reciente incorporación: el X2, que la propia firma define como un vehículo deportivo con carrocería Coupé, pero sin olvidar que se trata de una SUV compacta que cumple con hacerte sentir un escalón por encima del resto del parque vehicular, que responderá cuando lo necesites y sin sacrificar en la parte del lujo, que resulta vital para quienes compran en esta categoría.

La Nueva SUV PEUGEOT 3008 es una verdadera encarnación del automóvil moderno, seguro, tecnológico, creador de emociones y placer. Un vehículo pensado para los conductores que quieren nuevas experiencias, alcanzando una interacción intuitiva y sensorial. Revela su fuerza y carácter. Con un notable diseño, esta SUV afirma su robustez sin perder la elegancia.

BUSCA EL SUPLEMENTO AUTOS cada sábado en la edición impresa de EL INFORMADOR o navega la edición hojeable a continuación para conocer todos los detalles de estos temas: