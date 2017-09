Lo mejor del Suplemento Autos - 30 de septiembre

Comparamos los nuevos BMW 540 IA M Sport vs el Mercedes-Benz E 400 Sport

Mercedes-Benz renovó su Clase E en 2016. Y en su llegada logró lo que casi siempre logra la marca de Stuttgart: hacer de él el mejor del mundo en su categoría. Su diseño muestra esa mezcla entre lo nuevo y lo conservador. La fluidez y sensualidad de curvas en la parte trasera encuentran de alguna forma un contraste armonioso con el frente de parrilla tradicional.

Mecánicamente, este modelo se inclina por una suspensión más rígida impulsada por un V6 biturbo con 333 HP.

Y si el Mercedes se hizo más rígido y menos cómodo, el BMW 540 supo hacer magia. Su suspensión es increíblemente agradable. Es un auto con gran aplomo pero que jamás cobra sacrificios a sus ocupantes.

Su motor de 6 cilindros en línea, turbo de doble entrada con 340 HP supera en una carrera larga al Mercedes-Benz, además de presentar un diseño más sobrio y con mejores materiales que su competidor.

De cualquier forma, una elección entre cualquiera de estos dos alemanes jamás será una equivocada.

Nos llevamos una grata sorpresa al probar la nueva Vitara de Suzuki

Suzuki apuesta por el balance con la renovada Vitara con motor turbocargado, cuyas bondades la posicionan como una gran alternativa entre los SUV compactos.

De entrada se coloca como una opción atractiva, con líneas afinadas y cierto volumen que le otorga un carácter agresivo y deportivo, así como una parte trasera sobria, con una quinta puerta medianamente voluminosa y un notable ángulo de salida.

La cajuela tiene un nivel de carga aceptable con sus 375 litros de capacidad y el buen espacio se replica en la banca trasera, que otorga cabida para dos personas.

Bajo el cofre, un motor de cuatro cilindros turbocargado de 1.4 litros de desplazamiento, con 138 caballos ligado a una caja automática de seis velocidades con modo manual.

El balance es positivo para un vehículo del cual se esperaba tanto.

El Audi RS4 Avant, un guayín con esteroides

El Audi RS4 Avant, además de dar cabida a toda la familia, puede ofrecer un alto desempeño.

El diseño de este deportivo guarda toda la influencia de la casa de los cuatro aros, con un cofre vasto y líneas marcadas Los flancos no disfrazan los típicos trazos largos de un guayín, con una alargada parte posterior y un discreto pliegue inferior, con rines de aluminio de 19 o 20 pulgadas.

Entre las amenidades de este vehículo se incluyen aire acondicionado digital por zonas; techo panorámico, controles de audio al volante, selector de modos de manejo, entre otros.

El propulsor V6 está preparado para erogar una potencia de 450 caballos. El motor estará asociado a una caja automática de ocho cambios cuya fuerza estará repartida siempre a las cuatro ruedas. El RS4 Avant está preparado para acelerar de 0-100 km/h en 4.1 segundos, y tendría una velocidad tope de 250 km/h.

La realeza de la Range Rover Sport

No hay mucho de innovador en la Range Rover Sport, pero no hace falta. Después de todo, sus formas conservadoras aún mantienen el encanto de siempre. Es una de las más agradables SUV que encontraremos en el mercado, pues cuenta con acabados impecables y un equipo completo. Si acaso el sistema de entretenimiento podría ser un poco más intuitivo y rápido.

El V8 de 5.0 litros y 510 caballos de potencia es capaz de hacer algo que parece imposible: darle agilidad a un vehículo que pesa más de 2.5 toneladas. Es de las mejores cosas que esta SUV tiene para ofrecer, junto con la caja automática de ocho velocidades que funciona como las mejores del mercado: sin brincos extraños y siempre sabiendo dónde el chofer quiere que esté.

Por estas razones, los 137,900 dólares que se pide por esta versión no son tantos como podría parecer en primera instancia.

Lo neoclásico domina en el Honda Urban EV Concept

Una de las más interesantes novedades eléctricas del Salón de Frankfurt fue el Honda Urban EV Concept con su mezcla de un diseño con influencia clásica, y una buena dosis futurista.

Inspirado en la primera generación del Civic, presenta una frontal cuadrada, con rezos planos y sin volumen aparente. En los costados se aprecian un par de puertas, con rines llamativos, aunque lo que se roba la atención es un pequeño indicador de carga, que revela la energía restante en este eléctrico.

El vehículo será completamente eléctrico, pero la firma japonesa no dio información precisa sobre las virtudes de las baterías, o de los motores asociados al desplazamiento del compacto neoclásico.

Un día sin impuestos

Cualquiera con sentido común se da cuenta que la era del automóvil que comenzó hace poco más de 130 años debe llegar a su final, ya que el coche no es la solución de transporte más adecuada, al menos no como lo conocemos hoy en día. No verlo representa una miopía grave, pero menos seria que pensar que en el mundo como lo tenemos hoy, podemos vivir un día sin automóvil, como se le ha ocurrido al gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

La idea del mandatario estatal es que durante un domingo de septiembre de cada año, se prohiba la circulación de automóviles en el Estado, con excepción del transporte público y de emergencias. Suena bonito. Pensar en las calles libres del estorbo físico que son los automóviles, sin el ruido de sus motores, sin la amenaza constante que representan para la libre circulación de los peatones, de verdad me pone a soñar. Me imagino caminando por las avenidas mirando a Guadalajara desde una perspectiva hoy solo posible desde la prisión apurada de las ventas de un automóvil. Me vislumbro cruzando López Mateos sin voltear a ver hacia ningún lado ante la tranquilidad que tendría de no ser atropellado. Pienso la rica siesta de la tarde más silenciosa del año y me pongo a soñar, casi tanto como nuestras autoridades...

Fragmento de "Motor de Arranque", columna escrita por Sergio Oliveira. Para ver el texto completo, puedes dar click aquí.



