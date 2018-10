Lo mejor del Mondial de l'Auto 2018 y el Suplemento Autos del 6 de octubre

Visión del mañana

Entre conceptos y autos de producción, París nos mostró un poco del futuro.

Renault mostró el K-ZE, una versión 100% eléctrica del subcompacto Kwid, que promete ser el primer eléctrico del segmento A hecho por una marca no china, con precios competitivos. Además dio un vistazo del concepto EZ-Ultimo, que pretende ofrecer una especie de ambiente doméstico sobre ruedas.

Peugeot fue menos radical con la electricidad, pero mostró versiones híbridas enchufables de sus hermosos 508 sedán y vagoneta (un lanzamiento del salón) y del crossover 3008. Con un auto 100% eléctrico hace homenaje al 504, que este año cumple 50 años de lanzado. Se llama e-Legend.

BMW destapó el Serie 8, el Z4 y, más importante aún, el Serie 3 2019, que será fabricado en San Luis Potosí a partir de junio de 2019, sin duda el lanzamiento más importante del salón.

Audi también mostró un nuevo A1, que se ve más sólido, moderno y amplio, recuperando una moda que parecía perdida: rines pintados de blanco. También se vieron el e-Tron y la nueva Q3 RS.

Mercedes-Benz, mostró la impresionante GLE, grande, impactante y muy equipada. Al lado de ella el nuevo Clase B lucía muy tímido.

Seat, que si bien es española en historia es alemana en concepción, usó la base de la Tiguan Allspace -la que tenemos en México- para hacer la Tarraco, su mayor crossover a la fecha, que tendrá tres filas de asientos e interior bien trabajado.

Kia mostró el nuevo Forte hatchback, llamado Cee’d en Europa y Hyundai una versión liftback del Elantra.

Ferrari presentó los espectaculares Monza SP1 y SP2, poniendo a soñar como siempre a los que pasaron delante de la única marca italiana presente en el salón.

Variante de estreno

Pese a ser renovada poco tiempo atrás, Acura decidió refrescar a la MDX, no solo con toques estéticos, también mediante la adición de la nueva versión A-Spec, que se enfoca a ofrecer un ambiente más deportivo en esta utilitaria de corte familiar. La nueva Acura MDX 2019 ya se encuentra a la venta en los distintos concesionarios de la marca en México, con los precios distribuidos de la siguiente manera: Tech de 919 mil 900 pesos, y la nueva A-Spec, de 979 mil 900 pesos.

Deportividad a tope

Audi siempre ha buscado innovar en materia de las altas prestaciones, y con este nuevo R8 pretenden romper sus propios esquemas. Se trata de la versión LMS GT3, que deriva de la variante común, pero con una serie de alteraciones que lo hacen diferentes al resto de la gama. Será en noviembre de este mismo año cuando comience con la comercialización de este producto. El precio por unidad se colocará en los 398 mil euros, algo similar a 8.2 millones de pesos mexicanos.

El futuro inspirado en el pasado

Porsche hacía soñar a miles con el Speedster de antaño. Hoy, varios años después, presentó un segundo concepto basado en aquel vehículo, pero el Speedster Concept II 2018 no se quedará en buenas intenciones, pues más adelante habrá una variante que irá a las líneas de ensamblaje, aunque con un tiraje muy limitado. Será en el segundo semestre de 2019 cuando la marca alemana comience con la producción. Se sabe que sólo habrá mil 948 unidades, haciendo alusión al año de fundación de la Casa de Stuttgart, aunque todavía no se saben precios definitivos, y tampoco si habrá un esquema especial o preferencial a antiguos clientes de la firma germana.

Adelantado a su época

Daimler celebra los 20 años de Smart en el mercado, y como suele ser costumbre en las marcas lo hace con la presentación de un nuevo automóvil. En este caso no se trata de uno de producción, sino de un concepto que se basa en un modelo del pasado, pero pretende enseñar cómo será el mañana para la marca de vehículos compactos: el Smart Forease Concept. Se trata de un vehículo con influencia futurista pero no pierde los rasgos que distinguen a la marca. Este concepto no tiene confirmada una versión de producción, pero la propia marca admite que podría usar algunas tecnologías y desarrollarlas un poco más para después ser usadas en un modelo que sí logre venderse.

