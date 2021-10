La implementación de la Agenda 2030 en lo local

Una eficaz implementación de los ODS, planteados por la ONU, requiere el involucramiento de todos los niveles de gobierno, nacional, estatal y local.

Para ello la importancia del trabajo que existe en nuestro estado acerca de esto, podemos ver en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza de la administración 2018-2024 la vinculación directa con los ODS, además existen convenios y acuerdos firmados por el estado con diferentes agencias y programas de la ONU, como el reciente acuerdo entre el gobierno del estado y la UNODC para implantar el programa “Construyendo Familias” que responde directamente a los objetivos 3, 4, 5 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Otro ejemplo es el convenio firmado entre Jalisco y Pacto Mundial México con el fin de promover el desarrollo sostenible en las empresas.

A nivel local existe un trabajo importante que se ha hecho, podemos destacar el caso de Zapopan que creó un consejo municipal para el seguimiento e implementación de la Agenda 2030 o el de Guadalajara la cual obtuvo el promedio más alto en el Índice de Ciudades Sostenibles 2018, posicionándola como la ciudad del país con mayor cumplimentó de los ODS del país en el 2018.

Pero no todo es positivo, la Encuesta Municipal sobre la Implementación de la Agenda 2030 (2018) en Jalisco solo fue respondida por el 16.8 % de los municipios y de los que la respondieron solo el 47.6 % mencionó explícitamente a la Agenda 2030 en sus documentos, la mayoría de estos son municipios con ingresos altos.

En conclusión, a pesar de los esfuerzos y el trabajo que existe para cumplir los ODS en todos los niveles, siguen existiendo condiciones como la falta de recursos y conocimiento de los gobiernos que dificultan la implementación de la Agenda 2030.

Independientemente de si en la actualidad el papel de la Organización de las Naciones Unidas en la toma de decisiones y sus posicionamientos en los conflictos internacionales se han visto fuertemente criticados, sería un error negar que su mera existencia -aunque sea en términos simbólicos- representa el recorrido histórico que ha caminado la humanidad por un mundo más justo, pacífico y armonioso; queda pendiente revisar colectivamente que su futuro actuar mantenga en alto a las luchas que abanderan 193 naciones.

Valeria Corona Ramírez, colaboradora de Mar Adentro

Los organismos internacionales se han caracterizado por la escasa funcionalidad y efectividad de sus estrategias para mitigar daños cuando de conflictos internacionales se trata. Considero que los organismos internacionales deberían de fungir como un puente más firme para verdaderamente erradica situaciones inhumanas, y poder salvaguardar los derechos humanos. Brillan por su tibieza cuando se trata de verdaderamente, velar por la dignidad de los seres humanos. La mediación deberá llevar consigo refugio y paz.

Enya Camila Cervantes Curiel, participante de Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Agenda 2030, no es utopía sino un horizonte a alcanzar

Juan Carlos Paez

Juan Carlos, es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, Relaciones internacionales por la UNAM. Es profesor internacionalista y de políticas públicas en Jalisco, ha colaborado en diferentes organismos civiles de derechos humanos desde 1998. Coautor de varios libros en México y Latinoamérica sobre temas de derechos humanos y ciudadanía. Además de ser actualmente el Coordinador de Seguimiento a la Agenda 2030 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

En esta ocasión hablamos con él sobre la importancia que tiene el cumplir con la Agenda 2030 no solo a nivel nacional sino a nivel local y estatal, esto en el marco del 24 de octubre, día en que se conmemora el día de las Naciones Unidas. También pudimos profundizar un poco en su trayectoria y en los retos que se tienen en el Estado de Jalisco para el cumplimiento de la Agenda 2030.

Juan Carlos es una persona que disfruta de trabajar en Organizaciones de la Sociedad Civil, en la defensa de los derechos humanos y, por diferentes razones, la vida lo ha llevado hacia temas de Desarrollo Sostenible, es por eso que hace parte de su cotidianeidad el apoyar actividades para el cumplimiento de la Agenda 2030.

“En 2003 cuando llegué a Guadalajara participé en un programa de incidencia en políticas públicas, eso me hizo pensar que realmente podía impactar, eso me orilló a meterme en una maestría y el camino me llevó a trabajar en la administración pública buscando siempre esa vinculación entre Gobierno y Sociedad Civil, ya después investigué más en el proceso de participación social en la construcción de la Agenda 2030 a nivel internacional y ahí fue como llegué a trabajar directamente en cómo se está implementando la Agenda 2030 a nivel Jalisco y nacional”.

Para él, el pensamiento y actuar de la juventud es muy importante, sobre todo en tiempos de cambio como los que vivimos actualmente “Las y los jóvenes siempre le dan la una vuelta de tuerca al pensamiento y cambian la lógica establecida. Esto aunado a la experiencia de algunos más grandes, hace que se mejoren muchos procesos”.

Nos comentó que en Jalisco ya viene integrada la Agenda 2030 en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, además, considera importante que la gente entienda y tenga información específica del significado de “aterrizar” la Agenda a nivel comunidad y uno de los mayores retos es que la gente no la conoce: “Si yo me pusiera a preguntar a la gente en la calle, seguramente 1 de cada 10 personas la conocería”.

Por otro lado, Juan Carlos considera que está bien que se les enseñe a las y los niños sobre desarrollo sostenible pero que se les debe mostrar la transversalidad del mismo “Lo que se tendría que hacer es que la Agenda 2030 vaya transversal en los programas académicos y educativos. Que tenga un horizonte temporal, que es el 2030, y que puedan comprender que es fundamental responsabilizarnos y analizar el impacto ambiental de lo que hacemos día a día en la industria, en la agricultura, en las ciudades”.

Nos contó sobre los 3 principales retos para el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel local: “En un informe que hicimos en 2018, vimos que el 75% de los municipios, los ayuntamientos, no conocen lo que es la Agenda 2030. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que las propias OSC no trabajan sus planeaciones en lógica de agenda. Y, en tercer lugar, la capacidad de hacerlo, se deberían hacer planeaciones intermunicipales para poder acercar y popularizar la Agenda, hacer campañas de difusión masiva”.

Ya en otros temas, Juan Carlos cree que todos y todas las mexicanas deberíamos leer el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llama “Hacer las paces con la naturaleza”. “Nos acerca a comprender mucho más la vida productiva de nuestras sociedades y cómo una modificación en la lógica de consumo y la producción responsable, son soluciones ambientales para cumplir los ODS”.

“Yo les diría que estamos en la década de acción de cumplimiento de la Agenda 2030, que la veamos no como utopía sino como horizonte a alcanzar y que nos llevará a tener un mejor planeta”.

Organismos internacionales y equidad de género

Conocida formalmente como la Entidad de la ONU para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres surgió de un acuerdo entre los Estados Miembros de la ONU (con un fuerte respaldo del movimiento global de mujeres), según el cual se debe hacer más para que las mujeres puedan exigir igualdad de derechos y oportunidades.

ONU Mujeres fue creada por una resolución de la Asamblea General de la ONU en julio de 2010 y comenzó a operar plenamente el 1 de enero de 2011. La entidad fusiona y se basa en cuatro componentes del sistema de la ONU:

La División de la ONU para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Como entidad global en defensa de las mujeres, ONU Mujeres trabajará con los Estados Miembros para acordar normas internacionales para la igualdad de género y ayudará a los países en la tarea de implementación. Asistirá a otras agencias de la ONU comprometidas con un amplio espectro de temas del desarrollo para integrar las prioridades de la igualdad de género en sus actividades. A través de la implementación de sus programas, ONU Mujeres también trabajará con miembros de la sociedad civil.

10 notas positivas

