La cancha está marcada

El fútbol soccer es el deporte preferido por 6 de cada 10 mexicanos, según datos de la Federación Mexicana de Fútbol. Su popularidad se debe entre otras razones a la flexibilidad que tiene su práctica. Flexibilidad que también poseen algunas profesiones en el país. La diferencia entre el fútbol y el ejercicio profesional es que mientras el primero es lúdico, lo segundo no es un juego. Ante tal panorama urge implementar acciones para que quienes ostentan un título profesional puedan hacerlo en los más altos estándares de calidad. Según datos del recién publicado informe 2018 “Prioridades Estratégicas para México” elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “(…) el aumento de la educación superior en México presenta dificultades en cuanto al fortalecimiento de la calidad y la adecuación del sistema al mercado laboral y la satisfacción de las necesidades de desarrollo del país”. Una de las acciones para el fortalecimiento de la calidad en la educación superior en México son los procesos de certificación.

En profesiones como el derecho o la medicina se tutelan bienes muy importantes para las personas, conscientes de ello, el gobierno del Estado de Jalisco impulsó la certificación profesional en el Estado para las áreas de derecho, contaduría, ingeniería y ciencias de la salud. A partir del 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco; sin embargo, siguiendo el ejemplo futbolístico, podemos decir, que la citada ley estableció las primeras características del terreno de juego: a partir de entonces supimos cuáles son las profesiones que estarán sujetas al proceso de certificación y quiénes son los órganos que determinarán paso a paso este proceso. Es decir, la ley sólo nos indicó las medidas del terreno de juego y era necesario un reglamento para determinar: el área penal, los arcos, el área chica y las esquinas.

Por fin, después de un postergado proceso el pasado 22 de marzo, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el Acuerdo del Gobernador del Estado mediante el cual se abroga el Reglamento de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco en materia de expedición de Cédulas Profesionales y se expide el Reglamento de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco y de la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de las Profesiones del Estado. Digamos que el citado Reglamento no ha determinado todas las características de las áreas que estaban aún pendientes, únicamente ha establecido ciertos criterios, entre ellos, el funcionamiento de la Comisión Interinstitucional, organismo encargado de establecer los detalles finales, y del Consejo Estatal de Actividades Profesionales. Sumado a lo anterior, ha establecido los puntajes que deberán tener los profesionistas.

Por otro lado, quien está fungiendo como director técnico del equipo, el gobierno del Estado a través de la Dirección de Profesiones ha escogido a quienes saldrán a la cancha a jugar el partido. Sin embargo, el marco reglamentario de las profesiones en el Estado permite que puedan sumarse al juego otros jugadores. El proceso de certificación requiere de más jugadores, no sólo espectadores. Porque no puede acontecer lo que sucede en ocasiones con el fútbol: que quienes son espectadores desde esa posición critican el juego, gritan, dan indicaciones y si las cosas no salen como lo esperaban acusan al director técnico, a los jugadores, al rival, a las condiciones de la cancha, el horario del partido, entre otras.

Es a partir de ahora, que participen todos aquellos interesados en hacer de México algo mucho más grande de lo que somos. Se requiere humildad para reconocer las deficiencias que tenemos, pero también coraje y generosidad para dar el tiempo, poner todos los talentos en nuestra realidad, así con sus colores, sus brillos y sus sombras. Se requiere de muchos jaliscienses que participen en las siguientes etapas del partido para que Jalisco y sus profesionistas sean los ganadores del encuentro.

