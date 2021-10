La adaptación virtual del sistema educativo en México

El sistema educativo del mexicano, antiguo como él mismo, se vio forzado a adaptarse y, a su vez, adaptarnos a todos a una virtualidad para la que no estábamos preparados. Un cambio precipitado que nos hizo recordar la incertidumbre en la que vivimos y puso entre las posibles adversidades del futuro la palabra “pandemia”.

A pesar de que la modalidad virtual ha probado superioridad en algunos aspectos, tales como la inmediatez en los mensajes y la posibilidad de estudiar desde cualquier ubicación siempre y cuando se tengan los medios, hay deficiencias claras, como el dejar fuera a los más desfavorecidos que, por su situación socioeconómica, no tienen acceso a la educación en esta modalidad.

Así como el gran conflicto en el que los más jóvenes y sus familias se vieron envueltos cuando dejó de haber lugar donde dejar a los niños. Repentinamente las personas con hijos jóvenes tuvieron que ser padres y maestros de tiempo completo, otro aspecto para el que nadie estaba ni emocionalmente preparado.

Aun falta por comprobar qué tan grande ha sido el rezago que esta situación deja en nuestro país, cuánta deserción de las escuelas, años perdidos con los que se tendrán que lidiar y una generación de estudiantes universitarios pandémicos que se sienten tan preparados para el mundo laboral como un jugador de futbol americano para un concurso de nado sincronizado.

Hacia el futuro es probable que nos espere un modelo híbrido en el que se tome lo mejor de lo tradicional y lo virtual para lograr que la educación sea más incluyente y accesible para los mexicanos. Si bien es cierto que han sido tiempos caóticos, denota que el sistema que hemos cargado por siglos tiene que sufrir cambios importantes en los que el caos habrá́ de ser nuestro motor y brújula para lograrlos.

Diego Andalón

Procuremos ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado.

Miguel de Unamuno

ECOS DEL DEBATE

“La alfabetización digital en México, ¿puente o barrera?”

Soy egresado de la UdeG virtual, cuando terminé me preguntaba por qué no había más programas en este sistema cuando hay mucha necesidad.

La pandemia nos ha obligado a tomar cartas en el asunto y la virtualidad llegó para quedarse en un modelo híbrido. Espero, ahora viendo todas las ventajas que ofrece el sistema virtual, se abran más carreras en este sistema, que desde incluso antes de la pandemia ya era necesario para llegar a más personas.

Juan Antonio Covarrubias Ladrón de Guevara, participante de Mar Adentro.

Creo que la virtualidad educativa no creó ningún problema por sí, sin embargo, dio reflector a situaciones que se venían cargando años y generaciones atrás; la diferencia de oportunidades y el rezago socioeconómico que ha existido en México desde tiempos incontables. El día de hoy esa brecha entre tener o no la oportunidad de continuar estudiando o bien, de generar la famosa “movilidad social”, es sinónimo de tener o no los medios tecnológicos para continuar en la virtualidad.

Enya Camila Cervantes Curiel, participante de Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Pandemia y educación: ¿Creación o reflector de la brecha social?

Cecilia Espinosa, vocera de Fundación SM

La educación en tiempos de pandemia es uno de los factores que generan mayor incertidumbre y disparan el nivel de rezago educativo, es por eso que se dio la labor de entrevistar a Cecilia Espinosa, una persona que ha dedicado su esfuerzo y vida a poder llevar la educación, incluso a los lugares más rezagados del país.

Dialogando especialmente las repercusiones académicas que ha traído consigo la pandemia, pero, ¿Quién es Cecilia Espinosa?

Cecilia se autodescribe como una persona muy dedica, soñadora y muy creyente en la humanidad, quien se dedica completamente a la educación. Considera que la educación es la herramienta fundamental para la transformación.

“La transformación siempre enfocada hacia mejorar, el ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos… A mí eso es lo que me mueve; saber que si siembro la semilla hacia un mundo mejor. Todos podemos hacer una aportación por pequeña que fuera”.

Cecilia se considera una apasionada de crear proyectos, y generar colaboraciones y alianzas para poder potenciar la causa educativa, sobre todo enfocado hacia poblaciones vulnerables como lo son los niños en situación de calle, grupo indígenas y migrantes.

“Creo que el mayor reto es la educación en tiempos de pandemia, ya que todos los que estamos involucrados en el sector educativo no sólo estamos abordonando nuevos retos académicos sino también personales y profesionales. La pandemia vino a mover muchas cosas en todas las personas, y se trata de compaginar esa metamorfosis”.

De igual forma, plantea su perspectiva sobre las afectaciones educativas que se han visibilizado en mayor potencia a raíz de la pandemia. Si bien la pandemia no vino a “crear problemas educativos”, lo que hizo fue poner una lupa en los problemas que ya existían, y el más fuerte es la desigualdad. Las poblaciones más pobres, las más alejadas, con falta de conectividad son justamente las más afectadas.

Es justo en esa problemática de desigualdad social que surge el proyecto “Prioriza” de Fundación SM, una serie de libros que contienen aprendizajes esenciales para nivel primaria y secundaria, cuyo objetivo es que sea accesible a todos y todas. Los alumnos pueden repasar contenidos de manera autónoma, en cualquier momento del día sin necesidad de internet.

Prioriza fue el resultado de un esfuerzo de pedagogos y especialistas en materia educativa y, en palabras de Cecilia, la aceptación ha sido muy buena, por lo que esperan que pueda seguir siendo una herramienta útil para mitigar los efectos de la pandemia.

Por otro lado, al hablar de juventud y pandemia, ella considera que la juventud es quien va a marcar el paso de la sociedad entera, ya que son el futuro y el presente del país.

“Creo que los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia, en muchos ámbitos, uno de ellos es la cuestión del aislamiento social, al parecer ha traído consigo repercusiones más fuertes en jóvenes que en adultos mayores.”

Cecilia menciona que el compromiso que hay con este sector desde la fundación S.M es desarrollar distintos proyectos para ayudar a las y los jóvenes a generar conciencia sobre las decisiones que toman, es decir, a convertirlos en verdaderos ciudadanos del mundo.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Sean solidarios, tengan un enfoque humanista, estén convencidos de la importancia del cuidado: del cuidado como personas, y del cuidado de su entorno, del cuidado de su comunidad, de su país, de su planeta. Están a nada de empezar a tomar las riendas de este mundo”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Centro Educativo La Barranca

La Universidad de Guadalajara es sin duda una de las instituciones educativas a nivel superior más solicitadas a nivel nacional. Eso no le impidió a la red universitaria transformar gran parte de los espacios que tienen en este año y medio de pandemia COVID 19.

Repasando un poco lo que ha realizado la Universidad de Guadalajara, a inicios de la pandemia se instaló la Sala de Situación por Covid-19 en la cual se creó un modelo predictivo útil para la toma de decisiones en Jalisco que ayudó a detener cientos de contagios.

Un gran logro de la Universidad de Guadalajara durante la pandemia fue entender la balanza de las oportunidades y riesgos que había con respecto al rezago por la pandemia por lo que en agosto de 2020 por primera vez en su historia aceptaron al cien por ciento de los aspirantes a bachillerato.

Otro acierto fue la habilitación de laboratorios de la UdeG para realizar pruebas de diagnóstico para COVID-19, mediante PCR en tiempo real, bajo el Sistema de Diagnóstico COVID-19.

Se habilitaron laboratorios: el primero en el CUCS y, posteriormente, en los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca, con el apoyo de la UdeG.

Sin duda la Universidad es una institución indispensable para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, sabemos todas y todos que esta pandemia todavía hay un largo camino que recorrer, pero la gestión de la Universidad hasta el momento ya es una historia de éxito.

10 notas positivas

UdeG prepara regreso seguro a clases presenciales. Jalisco es sede de producción audiovisual, Pancho Villa, serie. Hombre se une a brigada para encontrar a desaparecido y lo buscaban a él. Educo celebra su 7mo aniversario trabajando por la educación. Los deportistas mexicanos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, usarán cascos con bandera mexicana en pretemporada NFL. Se inaugura Centro Cultural de San José de Gracia. El IV Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa es otorgado a Juan Gabriel Vásquez. México recupera documentos de Hernán Cortés, en New York. Guillermo del Toro estrena película “El callejón de las almas perdidas”. Rosa María Guerrero trae 2 medallas de bronce a territorio mexicano.

Mar Adentro propone

Para leer

“Prioriza” de Editorial SM, son una serie de libros impresos con acceso a contenido digital, un libro por año escolar, con los contenidos fundamentales de cada asignatura.

Para saber

El 28 de septiembre es el día del acceso universal a la información.

Para Conocer

Fundación SM presenta libros de nivelación académica.