Hablar con señas, una forma de inclusión necesaria

La lengua de señas es, en manos de quienes lo domina, un lenguaje sumamente bello y expresivo para el que ni la naturaleza ni el arte han procurado a los sordos, sustituto satisfactorio en sus relaciones mutuas; es también el medio fácil de llegar a sus mentes.

Joseph Schuyler Long, educador

Somos seres comunicativos. Vivimos en una sociedad en la que es imposible no estar comunicados, y nuestra voz no es la única herramienta que utilizamos para interactuar con las personas a nuestro alrededor. A veces basta un gesto, una mirada, una sacudida con la mano para saber lo que el otro nos quiere decir. Y, ¿qué pasaría si los gestos fueran nuestra principal vía de comunicación con el resto del mundo? Bueno, hay personas que saben manejar muy bien ese idioma corporal: las personas sordas.

La lengua de señas mexicana (LSM) es una lengua oficial en México que, además de ser un medio de comunicación para la comunidad sorda, es un elemento importantísimo para la identidad de las personas sordas. La cultura sorda se integra por este conjunto de señas y brinda a quienes viven con discapacidad auditiva y a cualquier oyente un vínculo de entendimiento. Aunque es justamente este vínculo el que, en muchas ocasiones, se obstaculiza por la falta de conocimiento acerca de la cultura sorda.

Aprender lengua de señas es adictivo. Una vez que aprendes una palabra ya quieres saber cómo terminar una frase. Aprender de la mano de una persona sorda es todavía más gratificante, pues entiendes que compartimos más de lo que creemos; por ejemplo, hablar LSM no es lo mismo aquí que en el norte del país, porque como aquí decimos “chido” en vez de “chilo”, las señas también cambian de una región a otra.

Nuestra sociedad está diseñada para personas oyentes y esto limita el acceso a las personas a servicios tan básicos como la salud o la educación. Somos tercos en creer que son ellos quienes deben de adaptarse a nuestro entorno, y no sabemos que rechazamos la oportunidad de entender el mundo de otra manera. Por ello, es importante crear espacios en los que la inclusión sea indispensable y se construyan puentes entre la comunidad sorda y oyente.

Abi Valeria López Pacheco

ECOS DEL DEBATE

“La Lengua de Señas construye ciudadanía”

La comunicación es un recurso para la vida diaria, existen diferentes formas para comunicarnos y una de estas es la lengua de señas, el cual lo conforma una pequeña parte de la población a nivel mundial, pero la realidad es una lengua universal el cual no importa su nacionalidad, género o raza. Simplemente es algo el cual los une como uno solo, esto es inclusión en su máxima expresión. Si, realmente construyen ciudadanía, nuestro trabajo es fortalecer este lazo y desaparecer la desigualdad.

Ricardo Zavala, Participante Mar Adentro.

El lenguaje es un elemento fundamental dentro de la sociedad, un medio de comunicación. Sin embargo, en México, donde medio millón de personas padecen una discapacidad auditiva, hablar de comunicación conlleva una realidad muy diferente. Para ellas, cualquier actividad cotidiana es muy compleja pues la mayoría desconoce la lengua de señas. Por eso, es muy importante que ésta forme parte vital de la educación en el país, para fomentar la inclusión de las personas sordas dentro de la sociedad mexicana.

Linett Rodríguez, Voluntaria Mar Adentro.

Ser un puente de comunicación

Entrevista a Rodolfo Torres Gutiérrez

Rodolfo Torres es un promotor de la lengua de señas, así como de la cultura de inclusión. Es actual Director de Atención a Personas con Discapacidad en Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco.

Rodolfo se enorgullece de haber crecido dentro de una familia sorda, así como de los valores y lecciones que aprendió durante su infancia y adolescencia “Es muy bonito crecer en una familia sorda, es valioso crecer en la divergencia porque te das cuenta de que el mundo está estructurado desde relaciones de poder, desde reglas simétricas. Nací en una familia sorda, mis padres son sordos profundos y me inculcan la lengua de señas como lengua materna; empecé a hablar a los 5 o 6 años, me ayudó a aprender español escuchando la radio que mi padre me ponía”.

“A nosotros se nos conocen como HOPS; hijos oyentes de padres sordos y somos una comunidad o una expresión de la cultura sorda. Al ser HOPS me doy cuenta que mi papel en el mundo es estar al servicio de los demás, para buscar mejores formas de vida y entendimientos. Como HOPS somos puentes de comunicación.”

Entre los valores que lo definen y acompañan en su toma de decisiones son: la fortaleza, la determinación y el respeto. “Los valores más importantes que aprendí de mi familia es el ser fuerte ante cualquier adversidad y buscar soluciones para sortear los diferentes obstáculos; y el respeto a la figura del ser humano, de conocer su diversidad en todos los ámbitos”

Rodolfo creció en un contexto que lo motivó a trabajar para reducir las desigualdades de las personas con discapacidad auditiva. “Desde pequeño estaba en asociaciones civiles y en la escuela hablaba con mis maestros sobre mi familia y me motivaban a hacer cambios y proyectos a favor de esta comunidad.

Cuando piensas en la palabra discapacidad en una sola imagen te das cuenta que es una serie de comunidades heterogéneos: las personas usuarias permanentemente en sillas de ruedas, discapacidad motora, personas ciegas, con discapacidad intelectual, psicosocial, múltiple discapacidad auditiva y te das cuenta que la causa que nos une a todos y a todas es la búsqueda de un lugar para todos, un lugar justo y que nos respeten y que te reconozca como seres completos y como agentes transformadores de la realidad. No como objetos de asistencia.”

Por ello, vincula a la educación como una alternativa que abonan al desarrollo integral. “La educación es uno de los pilares más importantes de nuestro crecimiento personal y social, hay muchísima desinformación, muchísima discriminación, la educación es el terreno más potente para que estos paradigmas se vayan arraigando cada vez más en nuestra sociedad. La justicia social se construye en el terreno educativo, es ahí donde podemos ver mejoras, hablar de respeto, de diversidad y más allá de rechazarnos unos a otros, es celebrar lo que somos y compartir lo que somos.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Aquí va una frase que me marcó mucho fue una que dijo Salvador Allende, en una conferencia que dio en la Universidad de Guadalajara ‘Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica’. Creo que estos jóvenes de hoy, de este siglo XXI tienen un papel fundamental, son chicos acercados a la innovación, a la tecnología a la creatividad, y no deben de olvidarse de este componente social. De qué sirve ser creativo o tecnológico si no lo ponemos al servicio de la sociedad y sobre todo de quien más necesitan formar parte de esta. Estando de manera horizontal, conocernos, celebrarnos, querernos; creo que los jóvenes tienen ese papel importante.

Los invito a que aprendan lengua de señas, que se acerquen a personas con discapacidad y no le tengan miedo a la diversidad.”

Educación Incluyente AC

La Asociación Civil sin fines de lucro Educación Incluyente AC surgió en 2008 enfocándose a la formación, educación y cultura en niños y jóvenes desde los niveles de Secundaria, Bachillerato y Universidad apoyándose en la Secretaria de Educación Jalisco y la Universidad de Guadalajara.

Para lograr sus objetivos cuentan con intérpretes profesionales de lengua de señas, asesores sordos, así como especialistas en psicología y educación especial, brindando un servicio completo a las personas pertenecientes a la comunidad.

Con los diferentes talleres, acompañamiento académico y la formación en valores, autoestima y ética y su apoyo a que difundan la cultura sorda han logrado un gran impacto en la sociedad, por lo cual han sido reconocidos por distintas instituciones.

Los programas han llegado a diferentes centros educativos para implementar esta inclusión de la comunidad sorda. Entre las instituciones que ya han tenido participación dentro del programa con buenos resultados, son: Preparatoria N°7 de la Universidad de Guadalajara, que inició en 2012; Secundaria N°20 que comenzó a funcionar en 2015 y en 2018 se graduó la primera generación y Proyecto Universidad que cubre las licenciaturas de Psicología, Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara y Educación especial en la Escuela Normal Superior.

Según el INEGI en México hay una población de 694,451 personas con discapacidad auditiva.

El colectivo C-Paz realizará el 6° Festival por la Paz el 22 de septiembre en Av. Chapultepec y Av. La Paz a partir de las 10 am.