Guadalajara en un llano

“No es importante lo que hacemos sino como lo hacemos… testimonio de vida se da con entrega, respeto y amor a quienes nos rodean”.

Durante la infancia, adolescencia y juventud, la presencia de los abuelos en nuestras vidas representa una invaluable riqueza, son un pilar fundamental en la educación, en la transmisión de valores, en sabiduría, experiencia y especialmente cariño.

El cariño de las abuelas es hermoso, están siempre dispuestas a dar consejos, a consentirnos y malcriarnos un poco, a pasar la receta secreta de familia y de manera especial a ser cómplices en los pequeños y grandes detalles.

De las vivencias de mis abuelos aprendí sobre la Revolución Mexicana, sobre los cristeros, de las revueltas en las haciendas, de cómo eran el México y la Guadalajara de entonces, y de tantas cosas relatadas con devoción y sensibilidad.

El tiempo pasa, los abuelos se van, entonces -a veces tardíamente- reconocemos el amor que invirtieron en nosotros.

Y en un parpadeo nos convertimos también en abuelos… en lo personal heredé el gusto de relatar a mis nietos, a esos seres maravillosos que me han enriquecido, mis historias, las que mi edad y mi memoria me permiten remontarme a los tiempos de convivencia, de sencillez y alegría porque teníamos la capacidad de sensibilizarnos con las cosas pequeñas que nos rodeaban.

Los tiempos aquellos donde la palabra “aburrido” no estaba en uso, porque como no hacía falta lo que no conocíamos, nos divertíamos en sana, sencilla y alegre convivencia, con juegos al aire libre, de salón de mesa, concursos, competencias, etc.

La figura de Abuelos y abuelas ha cambiado notoriamente en las últimas décadas, actualmente tienen una actitud jovial, en pleno siglo XXI ya no se habla de la vejez sino de las diferentes etapas de la madurez y sus necesidades. Los avances médicos han ganado un promedio de 20 años de esperanza de vida, por lo que hay una concientización en las personas de edad para su activa participación en la sociedad.

Quienes peinamos canas, abuelas o bisabuelas podemos permitirnos a nuestra edad, abrir las puertas para expresar nuestras historias con el lenguaje del amor.Ser madre es una bendición que se duplica al ser abuela y se triplica al lograr ser bisabuela, como quienes hoy engalanan esta columna.Quienes como yo, nos hemos visto enriquecidas con uno o más bisnietos, estamos en deuda con El Altísimo… ¡la felicidad ha salido nuestro encuentro!