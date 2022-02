Grupo Vida: 40 años nutriendo de corazón a corazón

El 9 de febrero de 1982 nació Grupo Vida. Una empresa que tiene la visión de ofrecer a sus consumidores una alimentación saludable a través de productos innovadores, nutritivos, con altos estándares de calidad, delicioso sabor y a precios competitivos. Este año celebran su 40 aniversario, convertidos en la empresa líder en fabricación de avena y granola en América Latina, y cuenta con plantas productivas en México, Perú, Chile y Canadá.

Grupo Vida no sería lo que es si no fuera por la visión que tuvo su fundador, Felipe Gómez Fajardo quien tenía claro lo que quería: hacer algo que no existiera en el mercado y que fuera positivo y sano, que llevara el bien al consumidor.

Gómez Fajardo encontró en la granola el producto ideal que lo ayudaría a cumplir su propósito: ayudar a lograr un mundo sano donde todas las personas estén conscientes que el origen de su bienestar y el de sus seres queridos es la alimentación saludable. Visión que hoy, 40 años después, está más vigente que nunca gracias al entendimiento que se tiene sobre la importancia de tener una sana alimentación.

Una parte vital para Grupo Vida ha sido el de respetar los valores que rigen su comportamiento:

Pasión

Innovación

Vitalidad

Confianza

Actualmente, Felipe Gómez García es el director general de la empresa, un compromiso que no toma a la ligera y tiene claro que una de las cosas que los ha ayudado a crecer es el tener un propósito claro.

"Creemos en la avena como una de las mejores alternativas para la buena alimentación"

Felipe aprendió muchas cosas de su padre, como emprendedor y empresario, pero quizá una de las más importantes es que "no hay crisis que no se supere con doce horas diarias de trabajo. Es una frase de mi padre que venero porque estoy convencido que es realidad, asumiendo todo el sacrificio que eso significa".

Por su parte, su hermano, Luis Jorge Gómez García que es director de operaciones de Grupo vida, también busca honrar el legado de su padre y apoyar al crecimiento de la empresa.

"Una de las mayores enseñanzas de mi padre es siempre salirte de la caja, ser disruptivos, no quedarte tranquilo con la primera respuesta, porque él es así, ante lo que hacen todos, genera nuevas ideas y busca hacer las cosas de una manera diferente".

Al mismo tiempo, Luis tiene muy claro su papel dentro del grupo:

"Me toca construir las bases, ser la transición de la empresa que hoy es a la empresa que queremos que sea, debemos preparar y establecer los sistemas y procesos para el futuro", y eso es en lo que trabajan día a día.

¿Por qué avena?

La avena es considerada un súper cereal por ser uno de los granos más completos que existen y tener un alto contenido energético. Por ello desde el principio, para Grupo Vida, se convirtió en la opción ideal para llevarla a los consumidores, primero como ingrediente principal de la granola, un alimento completo, ya que es adicionado de muy diversos ingredientes, después en un sin número de productos innovadores.

6 cosas que debes saber sobre la Avena

1. Las hojuelas de avena contienen considerables cantidades de vitaminas del complejo B, como la vitamina B1 (tiamina) y vitamina B2, necesarias para el correcto funcionamiento del cerebro, además de vitamina B6 y vitamina E, que brindan protección a las células contra el estrés oxidativo.

2. Posee un alto contenido de hierro, que ayuda a la disminución del

cansancio y la fatiga; magnesio, útil para el correcto funcionamiento del sistema

nervioso; potasio que contribuye al correcto mantenimiento de la presión arterial.

3. Brinda proteína, que favorece al aumento de la masa muscular, inhibe el apetito y brinda una sensación de saciedad.

4. Cuenta con propiedades que ayudan a reducir los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL) o “colesterol malo” en la sangre y a aumentar los niveles de lipoproteína de alta densidad (HDL) o “colesterol bueno”, lo cual, ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares

5. Por su alto contenido en fibra, la avena es un excelente aliado para reducir el estreñimiento y mejorar las funciones del tránsito intestinal

6. Contiene ácidos grasos de cadena corta que, al ser absorbidos por el colón, retrasan el crecimiento de células cancerígenas.

