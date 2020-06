El viaje de tus sueños, en buenas manos

Pronto será momento de decir nuevamente “Buen viaje”. De emprender, con maleta en mano y los bolsillos llenos de sueños, esa aventura que tenemos guardada en el corazón. De caminar sobre la cálida arena de la playa mientras la brisa marina acaricia nuestro rostro. Y será una travesía donde AMResorts promete brindar a sus huéspedes la máxima seguridad.

AMResorts se prepara para la reapertura de los destinos turísticos en nuestro país, y lo hace implementando en sus hoteles un nuevo programa donde los principales pilares son la calidad, seguridad e higiene a través del programa CleanComplete Verification, que estará centrado en proporcionar seguridad y confianza a los viajeros durante sus vacaciones.

El programa CleanComplete Verification eleva al máximo los estándares de calidad y limpieza de los 58 hoteles de la compañía en los destinos de playa de México, el Caribe, Costa Rica y Panamá.

Pero no es todo, AMResorts también ofrecerá una de las certificaciones de terceros del más alto nivel de calidad y seguridad en la industria: Cristal International Standards, que es una iniciativa que abarca todos los aspectos de las operaciones del hotel y la experiencia de los huéspedes. Comienza con la llegada y concluye con la partida del huésped.

Para reforzar la seguridad de sus huéspedes, AMResorts también implementa el protocolo Prevention of the Spread of Infection (POSI) de Cristal y el POSI-check, que es una de las últimas prácticas disponibles tanto de Cristal como de la industria.

La seguridad también estará en la comida, ya que todas las propiedades de AMResorts adoptarán la certificación FoodCheck de Cristal, que cumple con las prácticas de seguridad alimentaria certificadas y auditadas, basadas en el punto de control Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), un sistema reconocido internacionalmente para reducir el riesgo de higiene en los alimentos.

Seguridad en cada paso