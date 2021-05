El puente educativo

La innovación en la educación es la respuesta natural a la evolución de la sociedad; y cuando esto no ocurre tenemos dos posibles panoramas: Una sociedad poco funcional, o una sociedad poco evolucionada.

Hablar de educación es también hablar de innovación, ya que los retos actuales comienzan a enfrentarse desde los gabinetes académicos. Ahí, detrás de un escritorio (que por el contexto pandémico se encuentra dentro de un hogar y no de una institución), se forjan las mentes que serán capaces -o incapaces-, no sólo de resolver situaciones de primera instancia en la sociedad, sino también de generar nuevas realidades para lo que ya existe.

Realidades favorables, incluso más que las actuales. Por lo tanto, la educación es la herramienta más poderosa que existe para determinar el rumbo del ser humano, no sólo en el aspecto formativo individual, sino como especie.

A pesar de los esfuerzos actuales por continuar la educación, mismos quizá funcionales para aprobar las evaluaciones, sin embargo, no del todo para enfrentar el exterior, es importante no perder de vista que la educación es medio, más no fin. La educación es el inicio de una serie de metamorfosis que lleva a situarse en un lugar siempre distinto a la sociedad.

La innovación y creatividad en los métodos de enseñanza son el puente para llegar a una verdadera educación, así como la educación es el puente para llegar a una verdadera evolución para accionar desde la conciencia, entendimiento y propuesta.

Enya Camila Cervantes Curiel

ECOS DEL DEBATE

No es de dónde tomas las cosas, es a dónde las llevas

Jean-Luc Godard

La promoción de la creatividad como herramienta pedagógica

Los métodos de enseñanza ante esta situación, enfrentan grandes retos, por lo cual las escuelas se ven obligadas a innovar con nuevas estrategias para que el aprendizaje de los alumnos no se vea afectado; la creatividad es una de las mejores alternativas, una clave fundamental para encontrar nuevas soluciones como las herramientas virtuales, por medio de esta incluso podríamos despertar las distintas potencialidades y cualidades de los alumnos. Las Herramientas existen, pero de las instituciones depende cuanto explotar esa creatividad.

Danna Valentina Contreras Amezcua, participante de Mar Adentro

Sabemos que la creatividad ha estado presente en muchos de los modelos actuales educativos, pero no estamos dándole la relevancia que debería de tener. Debemos de entender que todo está en constante cambio y el fomentar la creatividad otorgará a las generaciones ideas, pensamientos y modelos necesarios para un desenvolvimiento y un aprendizaje más óptimo. El fomentar la creatividad como herramienta pedagógica ayudará a crear actores capaces de innovar y manipular temas que en su momento pueden llegar a ser complejos.

Mariano Valle, participante de Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Sinergia para la educación

Francisco Zariquei

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisco Zariquei, sobre la importancia de la innovación en la educación.

Francisco es peruano que vive en Madrid, toda su vida quiso ser músico de Heavy metal. Se define como un maestro que cree firmemente que la mejor forma de educar a los “diferentes” es ponerlos a trabajar juntos. Lleva 25 años trabajando para diversificar la educación para que esté al alcance de todas y todos.

“Cuando empecé a ser maestro en una zona compleja de Madrid, cada mes llegaba un chiquillo o chiquilla de un país distinto, con un nivel distinto. Esto me obligó a entender que la idea del profesor que educa a un montón de alumnos y deposita conocimiento en ellos, es una falacia, (para mí) la gran clave de la escuela es que no hay dos seres humanos que sean iguales, no pueden aprender de la misma forma, al mismo tiempo ni con los mismos resultados”.

Para Francisco existen tres líneas rectoras para la educación inclusiva: Si no hay dos niños que aprendan de la misma forma, no puedes dar un plato único, tienes que dar un buffet con itinerarios distintos para aprender. Segundo, si hay quienes no siguen el mismo itinerario educativo, se tiene que propiciar una competencia que es la autorregulación, que los niños puedan diseñar sus propios proyectos de aprendizaje, y la tercera, que si no hay dos seres humanos que aprendan lo mismo en la misma situación, deben trabajar juntos para construir visiones compartidas. Para él, todo esto solo tiene sentido dentro de un marco de cooperación.

Uno de los grandes problemas de los gobiernos es que piensan que un chico o una chica tienen que centrarse en aprender disciplinas en lugar de aprender competencias que les van a ayudar a insertarse en distintos escenarios. Seguimos pensando en niveles altísimos de matemáticas, pero no entendemos que lo que realmente deberíamos dar en las escuelas son competencias que les permitan desarrollarse de manera adecuada.

“Tenemos que enseñar contenidos que siempre van a tener valor, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de resolver problemas, eso es pura creatividad.” En su opinión, uno de los grandes problemas de la escuela es que los niños aplican fórmulas únicas para resolver problemas; la creatividad es justamente la capacidad de salirse de la casa y empezar a articular más de una respuesta diferente a lo que se te está planteando. La creatividad, autorregulación, capacidad de resolver problemas son competencias o capacidades hoy en día vitales.

Una cosa que se han planteado es ¿Por qué un ingeniero que sale de la facultad, necesita 3 años laborando para aprender a ser ingeniero? ¿Qué está pasando que el sistema educativo no está funcionando? Y se encontraron con 3 competencias, primera, utilizar herramientas interactivamente, interactuar en contextos de heterogeneidad y tercero actuar de forma autónoma, es es el núcleo sobre el que debería sostenerse la escuela.

La pandemia nos ha ayudado a pensar en la escuela de una manera diferente, de una manera más allá, en 10 años no va a haber diferencia entre educación formal e informal, la gente va a poder aprender en todo momento y todo lugar, estamos invadidos por la tecnología, en cualquier momento y lugar podremos aprender cuando necesitemos algo.

Para Francisco, la innovación educativa tiene dos concepciones, una es, buscar soluciones nuevas a problemas antiguos, la otra es buscar soluciones a problemas nuevos. No se puede educar a un niño hoy como hace 20, 30 años. La forma coercitiva de trabajar antes no es la misma forma de trabajar del día de hoy. Esto no significa que todo lo que se hacía antes estuviera mal, también había cosas que se hacían muy bien. “yo creo que un buen profesor o profesora debe tener un repertorio muy amplio y muy promiscuo, que tenga formas diferentes de operar, que tengan una caja de herramientas distintas para incorporar”.

Francisco Zariquei. CORTESÍA: ©EdicionesSM

Mensaje súmate Mar Adentro

Tengo claro que existe la sinergia, el producto que resulta cuando trabajamos juntos, siempre es superior a la suma de nuestros desempeños individuales, cuando trabajamos con otras personas accedemos a ideas y recorridos que nunca hubiéramos alcanzado. Esto es fundamental para enfrentar los retos que vienen adelante.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

María Montessori (1870-1952)

Proteger de la extinción a la inteligencia, ese fue el llamado de María Montessori a la sociedad.

Escribir sobre innovación educativa y creatividad como puente al entendimiento humano, implica necesariamente plantear a María Montessori en la trama de este desarrollo social.

Mujer Italiana, (primera en su género) en titularse en el área de medicina, misma que posteriormente le abriría camino a la faceta pedagógica en la cual no sólo incursionó; sino revolucionó.

María Montessori, doctora desde los 26 años, comenzó su especialización en un centro de psiquiatría, mismo que le llevó a percibir las carencias educativas y metodológicas de los niños con retraso mental que estaban internados, dejando a un lado la parte educativa.

Ella estaba convencida que planteando un modelo pedagógico distinto, los niños internados podrían desarrollar conocimientos y habilidades similares a los de los niños que se encontraban en centros académicos convencionales; y así fue.

Mismo hecho dejó perplejos a las autoridades educativas, y prestaron particular atención a la metodología que aplicaba Montessori.

Los métodos aplicados en Casa dei Bambini (Casa de los Niños) resultaron un parteaguas en el mundo pedagógico y educativo, generando un testimonio y legado sobre la necesidad de la innovación y creatividad para la educación.

10 notas positivas

Ingeniero mexicano gana el World Press Photo 2021 Alumnos del Tec e IPN crean a “Roverto”, robot explorador para Marte. Jóvenes mexicanas ganan el oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Quinceañera en Tamaulipas comparte la comida de su fiesta con migrantes centroamericanos. Mexicana encabezará expedición en la Antártica en 2022 para impulsar proyectos contra el cambio climático. Mujeres rarámuris conquistan el mundo del internet con venta de su ropa tradicional. Mexicanos ganan Oscar a Mejor Sonido por “Sound of Metal”. Mexico cosecha tres medallas en el Perú Internacional de Bádminton. Arqueros mexicanos ganan oro y plata en Copa del Mundo en Guatemala. Mexicanos ganan premio en Bogotá por su app contra la violencia de género “AVIG”.

Mar Adentro propone

Para leer

“Las grandes innovaciones que cambiarán tu vida” de Marta García Aller nos detalla los cambios que tendremos a futuro gracias a la tecnología.

Para saber

El 21 de abril se conmemora el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.

Para Conocer

“Cinética” es un colectivo multidisciplinar para la innovación educativa.