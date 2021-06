El poder de la acción colectiva

Las y los mexicanos hemos visto en diferentes ocasiones de adversidad que cuando nos unimos y trabajamos como comunidad podemos ser extremadamente generosos y compasivos. Aun así, México tiene un déficit anual de más de 3 millones de unidades de sangre en hospitales y bancos, pues solo el 3% de nuestra población dona de manera altruista. Esto llega a repercutir en tratamientos de personas con cáncer, víctimas de violencia, de accidentes o de personas que se van a someter a operaciones que requieren de transfusión sanguínea. Esta es una situación que puede cambiar trabajando dos ejes, la solidaridad y atacar la desinformación.

Como personas, hombres y mujeres, miembros de una comunidad, tenemos que atender muchas problemáticas que nos rodean y que nos afectan todos los días, y no solo unirnos ante catástrofes y crisis grandes, tenemos que recordar que, aunque suena muy cliché, nuestro “granito de arena” cuenta mucho. Si cada uno de nosotros pone un ladrillo, podemos formar una estructura de colaboración que impacte de manera positiva en la vida de millones de personas en el presente y en el futuro.

¿Sabías qué con una donación, que te toma máximo una hora, puedes salvar hasta 3 vidas? Vidas como la tuya y la mía, con sueños, aspiraciones, con metas, con mucho que darle a este mundo. Esa es justamente la importancia de la donación de sangre, es un acto de solidaridad puro y simple, porque no hay gesto de amor más grande que regalar un poco de ti para que alguien más pues seguir viviendo. No se trata de ser el gran superhéroe o supe heroína de Hollywood, se trata de salvar al mundo una gota a la vez.

Juan Manuel Frías Ramírez

ECOS DEL DEBATE

La importancia de la cultura de la donación de sangre

Actualmente, la oferta de la sangre es superada en gran medida por la demanda de esta, tan solo en México los donadores altruistas corresponden al 3% y el 97% corresponde a familiares de los pacientes o a personas que cobran por ello, según el IMSS. El fomentar la cultura de la donación de sangre es tan importante que 1 persona puede salvar hasta 4 vidas. Por ti, por mí, que el día de mañana podemos necesitar de una transfusión ¡DONA SANGRE!

Alejandra Monserrat Figueroa Núñez, participante de Mar Adentro

“He sido testigo de muchas personas que han perdido personas queridas porque simplemente no hay donantes de sangre. Es una situación muy preocupante y que, así como mucho otras problemáticas, no porque no estés siendo afectada de manera directa, tienes que hacer omisión. El día de mañana puede ser alguno de nosotros, y por ello, la cultura de la donación de sangre debe ser impulsada desde diversos sectores”.

Liliana García Vargas, colaboradora de Mar Adentro.

Son los actos cotidianos de personas ordinarias, los que nos acercan al bien común Paráfrasis J.R.R Tolkien-

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Una gota de sangre a la vez

Entrevista a Regina González Salman, Embajadora de Venna MX

El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y lo que es una realidad es que en México y en países en desarrollo, aún no existen los recursos suficientes, ni sistemas e infraestructuras que permitan aumentar la obtención de sangre de donantes voluntarios y no remunerados.

Esto es un aspecto fundamental cuando hablamos de brindar un sistema de salud público, digno, e integral para toda la sociedad. Por ello, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Regina González, embajadora de Venna MX, una joven que cree en la causa, forma parte de ella y decidió hacer un cambio en su sociedad desde muy corta edad.

Regina es una mujer con deseo de aprender y comprender todo lo que le rodea, de intentarlo todo sin límites y la gran meta de lograr hacer un cambio de gran impacto en la sociedad. Hablar de valores que la han forjado es complicado, pues considera son muchos, pero los principales sin duda han sido la solidaridad y la constancia.

Regina nos comparte que ve un escenario bastante complejo y retador para México. Una de las claves para eliminar la escasez de unidades de sangre en los hospitales es la donación de sangre altruista, esto quiere decir, que la gente se presente a donar sin tener una persona en específico a quien dársela, donarla para que esté para quien la necesite. Hay países que tienen índices donde el 90% de la gente hace esto, en México solo es el 3%, es demasiado bajo.

“Nos hemos encontrado que los mayores obstáculos para los mexicanos son los miedos, mitos y tabúes que hay respecto a la donación, que si te vas a enfermar, que si te sientes mal, cuestiones que con un poco más de información incrementarían mucho los índices en nuestro país. En una parte esta eso, por otro lado, somos uno de los países donde la gente tiene peor estado de salud en general, esto al final de cuentas también afecta mucho a la causa”.

Y es justo ante este escenario tan complicado y lleno de desinformación, además de las distintas problemáticas que trajo la pandemia del COVID-19, que surge Venna MX; “Los principales problemas son los tabús que repelen a la gente, la gran cantidad de requisitos o malas experiencias de algunas personas, pero con Venna buscamos cambiar todo eso… Lamentablemente sí, el COVID19 dificultó el acceso a hospitales y el miedo de contraer dicho virus redujo mucho la donación de sangre.”

Platicamos con Regina del origen de Venna y qué los motivó a iniciar con este movimiento.

“Venna surgió buscando ser una solución diferente a un problema que llevamos años enfrentando, la escasez de unidades de sangre en los hospitales y bancos de sangre. Muchas veces la gente no se da cuenta de la necesidad que hay hasta que se encuentra en una situación donde tienen que pedir ayuda”.

A pesar de los distintos esfuerzos que muchas personas han realizado para fomentar la donación de sangre, para que los demás no sufran lo que ellos sufrieron, la situación no parece cambiar significativamente, es por eso que en Venna buscan abordar la problemática de una manera integral, con distintos ejes que acerquen a las personas a la causa, pero no solo eso, sino que se conviertan en embajadores de esta y promuevan la donación en todo momento.

Reconoce que la labor es difícil y retadora, pero eso los motiva aún más, “Queremos posicionarnos como el principal referente de la donación de sangre en México y en Latinoamérica, esa siempre ha sido la meta, es lo que buscamos y es lo que vamos a lograr, una gota de sangre a la vez”.

Mensaje súmate Mar Adentro

Quiero invitar a todos a sumarse a hacer del voluntariado parte de su vida, a compartir la felicidad con la gente que más lo necesita, a dar un poquito de nosotros a la comunidad para que día a día vivamos en un mejor entorno.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Promover la donación de sangre es salvar vidas: Nariz Roja

Hablar de donación de sangre significa delimitar la situación que se vive desde distintas esferas, podríamos abordar la parte social, la cual indica el porcentaje extremadamente bajo de donadores en México, abordar la parte de las personas necesitas de estos donativos, los cuales resultan bastante complicados de adquirir, así como las plataformas que existen para promover este noble ejercicio que, verdaderamente salva vidas.

Enfocándonos en ésta última, es prácticamente imposible dejar pasar desapercibida a una Asociación Civil que no solamente ha enfocado sus esfuerzos a brindar soluciones de tratamientos para personas con cáncer, sino que también ha utilizado su plataforma para promover la cultura de la donación de sangre; estamos hablando de La Asociación Campeones de la vida Nariz Roja, mejor conocida como Nariz Roja.

Nariz Roja surgió en el año 2009 en la ciudad de Guadalajara, México, bajo la idea del psicólogo Alejandro Barbosa, quien llevaba años siendo voluntario en centros de niños con cáncer, lo cual generó en él una conciencia sobre lo que viven las personas que tienen estas enfermedades. Identificó que una de las deficiencias más grandes era la falta de donaciones de sangre, lo cual generaba complicaciones en los tratamientos, así como en la recuperación de los pacientes.

Nariz roja lleva más de 10 años haciendo conciencia sobre la relevancia de donativos de sangre y el fomento a la cultura de la donación; es considerado sin duda alguna, una historia de éxito.

10 notas positivas

Estudiantes de la UA de Chapingo desarrollan app para conservar las lenguas indígenas de México. Estudiantes de la UNAM obtienen primer lugar del concurso Blue Sky Innovation Competition. El joven pianista Alexander Vivero, obtuvo premios internacionales en Alemania y EU. Sergio Alexander Guel, estudiante de Conalep, obtienen 10 certificaciones internacionales. La UNAM desarrolla app que identifica los riesgos que enfrenta la comunidad universitaria ante al coronavirus. Sergio “Checo” Pérez gana en el Gran Premio de Azerbaiyán. Felipe Espinosa Tecuapetla de 84 años a punto de graduarse de Ingeniería en la BUAP Aldo Ruiz Pérez y su familia dirigen la única instalación de reciclaje de bolsas de plástico en Jalpan de Serra. Luis R Nájera Ramírez del IPN, ganador en los Napolitan Victory Awards en EU. El 7 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Océanos.

Mar Adentro propone

Para leer

Mario y el agujero en el cielo, de Elizabeth Rusch, es un libro que aborda una historia de amor por la ciencia y sus ramas.

Para saber

El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre.

Para Conocer

La OFJ comenzará la segunda temporada de conciertos presenciales en el Teatro Degollado.