El camino de la filantropía y la beneficencia

Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la historia de los siglos y de los tiempos nos enseña cuánto aprecio han merecido todos aquéllos que han puesto el cimiento a alguna obra benéfica a la humanidad. Manuel Begrano, Político argentino.

Bien citaba Gandhi “Una onza de acción vale más que mil toneladas de predica” La ayuda desinteresada sin aumento de activos es más bien una muestra de afecto para la humanidad; la praxis filantrópica intenta resolver problemas sociales desde la raíz.

Las perspectivas pueden ser amplias, abarcar bastantes ámbitos, pero no hay acto más altruista que aquel que nace en el alma, que nos llena de una alegría espontanea, la beneficencia es mucho más que un simple culto, no es cuánto hacemos por el prójimo si no cómo lo hacemos, son acciones realizadas con la esencia de cada ser; ¿en algún momento nos hemos puesto a pensar en la aflicción de sentirse solo?, ¿la tristeza de no ser correspondido? La pobreza material siempre se satisface con lo material, pero el sufrimiento de seres humanos indefensos ¿con que se satisface?, para fortalecer la práctica filantrópica necesitamos más que enseñar. Quizás necesitamos concientizar en el acto, observar la alegría que causan en sus corazones las diferentes fundaciones.

Las asociaciones civiles se constituyen de dos elementos: uno material, otro moral. El poder y el deseo de hacer el bien, son obras pías, no esperan un rebote de beneficio para condonar impuestos; abordarlo desde un incentivo más allá de donaciones seria eficaz porque el ser altruista no solo es cumplir con una labor de activos si no de participar en las acciones, en el margen de ayudar a otros seres humanos, debería motivarse en general a actos altruistas, dado que muchas asociaciones civiles no reciben apoyo de los órganos públicos por ser independientes, las personas podrían cumplir con voluntariados.

En conclusión, no debe buscarse una solución inmediata a un margen que va más allá de unos minutos si no buscar un cambio que sea duradero.

María Guadalupe Alatorre Rangel

ECOS DEL DEBATE

La beneficencia fortalece el desarrollo social

La naturaleza del ser humano se basa en dar y recibir durante diversas situaciones de la vida, la capacidad de hacer el bien y ponerlo en práctica.

De manera particular o formando parte de alguna institución, podemos ser parte de la colaboración social o económica a quienes actualmente lo necesiten. De esta manera se genera un cambio positivo, en el cuál el capital humano y social aumenta los resultados positivos para todas las personas.

Nataly Robles, Participante Mar Adentro

La beneficencia bien planificada, estructurada y transparente fortalece el desarrollo social porque permite subsanar determinados factores que eleven la calidad de vida y por ende ayudan a la reducción de pobreza multidimensional. Es importante que la beneficencia, como se planteo al inicio, esté bien planificada para que los esfuerzos puedan verse reflejados en el desarrollo de la sociedad y cumplan con su objetivo. De otra manera, se convierte la beneficencia en un ejercicio ocioso y corruptible.

Lourdes Cajal, Formadora Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Todos tenemos algo que aportar

Entrevista a María de Lourdes Sanz Moguel

María de Lourdes Sanz Moguel es parte del equipo operativo de CEMEFI desde el 2002, es la actual Directora de Filantropía, Efectividad y Servicios del Centro Mexicano para la Filantropía.

Lourdes es una mujer que se siente agradecida por el contexto en el que nació y, sobre todo, por las enseñanzas de sus padres “Soy una mujer que ha tenido la fortuna de vivir con mucho cariño de partes de mis padres y de mi familia, y tuve la oportunidad de crecer en mi pasión rodeado de educación, de ver por los demás”.

Con la preparación de 3 maestrías distintas, Lourdes, siempre buscó la manera de integrar su profesión en la parte social para ayudar a otras personas a alcanzar sus sueños, puesto que uno de los valores que la han acompañado en su vida es el amor, “Un amor solidario, que haya gente contigo y que yo pueda estar con ellos también; el valor del conocimiento, pero también el valor de la empatía, el poder entender la visión de otras personas, su realidad, lo que sienten. Ese amor que implica el respeto, la honestidad, el trabajo, la tolerancia para la construcción conjunta, la participación, la solidaridad”.

De la juventud, Lourdes rescata diferentes cualidades valiosas, “Yo creo que el entusiasmo, la energía y la capacidad de mirar las cosas desde una visión diferente. Cuando pasan los años y la experiencia nos va llevando por distintos caminos que nos permiten lograr aquello que queremos lograr de una determinada manera; pero cuando somos jóvenes estamos inventando los caminos que queremos tomar, por lo que no estamos ranciados, por decirlo de alguna manera, de experiencias, de cierto conocimiento y creo que la posibilidad de generar las cosas sin prejuicios u obstáculos nos hace mirar las cosas como alcanzables”.

Para María de Lourdes, la filantropía va más allá de un trabajo, “Se trata de no quedarte ahí, sino de esforzarte en tu vida y que todas las personas que son cercanas a ti, les des los medios para que cada quien pueda construir y mejorar en su camino, en la vida. A partir de ahí, yo sabía que cualquier trabajo que tuviera, cualquier cosa que quisiera estudiar iba a ser un camino de contribuir al bienestar de todos”.

Y ahora ve las diferentes maneras en que se presenta la filantropía “Digamos que la filantropía tiene varias caras, por una parte, refleja los servicios o productos directamente para la población y por otra parte la organización que acerca a la filantropía a través de la donación, de su tiempo, recursos, bienes materiales”. Lourdes comenta que los jóvenes son una parte fundamental de esta labor, “(…) no hay nadie que no pueda dar nada. Todos podemos aportar algo si queremos y de hecho creo que la única manera en que podemos tener una sociedad, una comunidad que estemos felices de vivir es si todos aportamos”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Necesitamos perspectiva, ideas, apoyo de esos jóvenes, creo que un valor extraordinario de cualquier sociedad, los jóvenes mexicanos son extremadamente talentosos, creo que en algunos casos ha habido algunos jóvenes que han vivido situaciones que les han lastimado mucho, pero el llamado sería: eso que viviste y que te lastimó, asúmelo como parte de tu vida y toma la decisión de qué quieres hacer con eso, no se trata de hacer como que no pasó, pero ¿qué quieres hacer con eso? ¿Quedarte asustado, enojado el resto de tu vida? O ¿le damos la vuelta y lo aplicas y luchas porque alguien más no viva una situación así? No se puede cambiar el pasado, pero desde la juventud se puede moldear el futuro.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Mujeres por la filatropía

Women moving millions es una comunidad filantrópica que cuenta con más de 300 integrantes en 14 países. La base se encuentra en Nueva York, donde fue fundada en 2007, desde su sede inspira a sus socios a invertir en mujeres y niñas para su desarrollo en la sociedad.

Busca terminar con la desigualdad de género cultivando a líderes filantrópicos con el poder de inspirar el cambio y hacerlo a corto plazo, incluyendo a las nuevas generaciones.

Logra su objetivo a través de las aportaciones de sus socios para apoyar a las mujeres e inspirando a sus compañeros a buscar más ingresos en sus organizaciones, dando así, empleo a mujeres y un mejor futuro a las niñas.

Para lograr su objetivo de crear líderes con enfoque filantrópico, la organización crea y difunde con programas y eventos para que las personas que asisten se sumen al compromiso social.

Diez notas positivas

Rusia lanzó al robot FEDOR durante 17 días en el espacio en la nave Soyuz 1a.2. para que sea certificada. Se encuentra delfín híbrido entre mular y común en la Bahía de Algeciras, que se encuentra en peligro de extinción. Se encuentran fósiles de un mamut, un caballo y un gliptodonte en Zapoltitic, Jalisco. Inicia el funcionamiento del Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Encuentran en Baja California Sur el único submarino, hasta ahora, que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial, llamado USS-H1 Seawolf. El doctor Genaro Rico emplea ácido acexámico granulado para tratar el cáncer. El hospital Federico Gómez fue reabastecido de Metotrexato y pacientes infantiles de cáncer acudieron a recibir el tratamiento. Vuelve juego de la pelota ulama en el centro cultural FORO en la CDMX. Científica mexicana del IPN elimina el virus del Papiloma Humano. Editorial Nórdica lanzó una colección de libros infantiles a base de imágenes para estimular la imaginación.

Mar adentro propone

Para leer...

“Hacia un mundo sin pobreza” de Muhammad Yunus.

Para saber…

Hay registradas 260 mil instituciones filantrópicas distribuidas en 38 países alrededor del mundo.

Para conocer…

El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Beneficencia.