Disfruta de las pitayas, sus beneficios y recetas

Sentir el calor en Guadalajara es sinónimo de que las pitayas llegaron a esta tierra, y con ellas el placer de comer este fruto que es el motor económico de ciertos municipios como Amacueca, Zacoalco y Techaluta de Montenegro.

Calificada por muchos como exótica, esta fruta es una rica fuente de fibra, tal y como lo comparte Rosa María, de 32 años de edad, quien vende estos manjares todos los días en el camellón de Aurelio Ortega, en la colonia Seattle, Zapopan. En entrevista comenta que hasta este momento la venta va bien, “pese a los tiempos difíciles de la cuarentena”: “Terminamos todos los días pronto, pero es que hay poca producción. Mi día comienza a las 4:00 de la mañana, me levanto para acomodar el producto, separarlo por tamaño, colocarlo en sus canastos y salir a venderlo. Yo paro hasta que vendo todo; generalmente eso ocurre hasta las 8:00 de la noche, y al puesto llego desde las 9:00 de la mañana”.

Sobre el mismo camellón se encuentra el puesto de Manuel Santacruz, un hombre de 54 años quien desde hace una década vende pitayas; aunque aclara, al negocio acude su señora desde hace 20 años. Sus pitayas las trae desde Techaluta: “Mi día comienza desde las 7:00 de la mañana, cuando salgo del pueblo. Al puesto llego a las 8:00”. Comparte que debido a la pandemia del coronavirus la venta “ha estado no tan concurrida como otros años, pero no va tan mal. Afortunadamente nos dieron permiso de establecernos y gracias a Dios las personas que les gustan las pitayas no han dejado de venir, no nos ha ido igual que otros años, pero no hemos tenido pérdidas”.

El señor Manuel comparte que más allá de las ventas, lo importante es que todos los días regresa con salud a su hogar. También señala que los precios de sus productos van desde los “cuatro, cinco, ocho y 12 pesos por pieza, y ya las más grandes hasta 15 pesos”.

Sobre las medidas sanitarias que solicitó el ayuntamiento que mantengan los vendedores durante su jornada laboral, señala que “nos pidieron que no abriéramos las pitayas, que no se aglomeraran las personas en el puesto, tener gel y lavarnos las manos frecuentemente… Todo lo hemos hecho”. Cabe aclarar que también traen sus cubrebocas.

Otro vendedor ubicado en el camellón Aurelio Ortega, frente al Zoológico Villa Fantasía, es Manuel, de 35 años, quien señala que “un día normal para un trabajador en el pueblo donde crecen las pitayas comienza a las 12:00 de la noche y termina a las 7:00 de la mañana, este horario es para quienes las cortan… El que vende tiene otros horarios. Vendemos al día mil o mil 100 pitayas, y trabajamos desde las 9:00 de la mañana y terminamos hasta que ya no se mira, como a las 8:00 de la noche”.

Todos y cada uno de estos trabajadores siguen las reglas de higiene que dicta el gobierno; si acudes a consumir sus productos, no olvides también seguir las reglas y no dejes de lado tu cubrebocas y ponerte gel; una vez que ya tengas este fruto en tu casa, qué te parece preparar unas deliciosas recetas, no sin antes conocer el aporte nutrimental que te proporciona este fruto.

Vendedores. Comerciantes de pitayas ubicados en el camellón Aurelio Ortega. EL INFORMADOR/E. Barrera

Beneficios para la salud

1.- Este fruto contiene fibra prebiótica, la cual promueve las bacterias beneficiosas del intestino. Esto hace que tengamos una mejor salud general.

2.- Debido al crecimiento de estas bacterias beneficiosas en nuestro intestino, se ha podido estudiar que puede ayudar en la pérdida de peso, reducir la inflamación y mejorar la resistencia a la insulina.

3.- Su función de antioxidante está asociada a un mejor funcionamiento de nuestro cerebro y a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

4.- Es una fantástica fuente de magnesio. Un micronutriente que ayuda al correcto funcionamiento de los músculos y los nervios.

Mermelada de pitaya

Esta receta es energética, por lo que resulta en una gran alternativa para deportistas. También, gracias a la pectina de la fruta, ayuda a favorecer el tracto intestinal y funge como tónico natural para el corazón.

Ingredientes

6 pitayas grandes

500 gramos de azúcar

El jugo de ½ naranja

1 manzana verde

Preparación

Corta las pitayas por la mitad y con ayuda de una cuchara, retira la pulpa. En una olla, coloca la fruta cortada en trocitos junto con el azúcar. También, añade la manzana cortada en trocitos. Deja cocinar a fuego medio, removiendo constantemente para que no se pegue.

Una vez que el azúcar se derrita por completo, incorpora el jugo de la naranja y cocina a fuego bajo sin dejar de remover. Conserva la cocción hasta que las frutas se deshagan por completo. Coloca en recipientes de vidrio, previamente esterilizados, y deja enfriar antes de consumir.

Martini de pitaya

Ingredientes

2 Onzas de ginebra

1/2 Onza de vermut seco

Gotas de jugo de una pitaya

Hielo

Elaboración

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Mezcla por 30 segundos. Cuela y sirve en una copa de coctel helada. Decora tu trago con cáscara de pitaya.