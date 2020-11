Discapacidad en un “mundo normal”

La Organización Mundial de la Salud Indica que la discapacidad incluye tres conceptos fundamentales: las deficiencias, son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. La definición es importante para poder observar el status quo desde un foco más objetivo y no minimizar el problema. Eso a lo que se suele llamar “capacidades diferentes”, no son más que deficiencias, limitaciones y restricciones.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014, el seis por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad. Además de la población con discapacidad de 15 y más años, 22.7% es analfabeta, mientras que, entre las personas sin discapacidad, 5.1% es analfabeta. Evidentemente la asistencia escolar está condicionada a la accesibilidad con que cuenten las instituciones escolares y el tipo de discapacidad que se tenga, ejemplo de ello es que sólo el 10.9% de las personas que tienen dificultades para moverse, de entre 3 y 15 años asisten a la escuela. En el ámbito de la salud sólo 83.3% de las personas con discapacidad son derechohabientes o están afiliadas a servicios de salud.

Estas cifras deben hacernos reflexionar acerca de cuáles son las verdaderas posibilidades de las personas con discapacidad en México. Es cierto que existen deficiencias, que son difíciles de sobrellevar en sí mismas. Pero es aún peor la marginación de la que se es objeto al no tener acceso a servicios tan básicos como la salud y la educación. De ese modo no se puede pretender que una persona desarrolle su máximo potencial.

Liliana García Vargas

Muy temprano en mi vida me di cuenta que pedir ayuda es posible y es necesario. Aunque tengas un cuerpo normal hay cosas que no puedes hacer tú solo. Nick Vujicic

ECOS DEL DEBATE

Los principales retos de la inclusión de personas con discapacidad

“Uno de los mayores retos que como persona con discapacidad he enfrentado es tener perseverancia y tenacidad para alcanzar mis sueños; afortunadamente mi madre y mi hermano me aman y me han apoyado para ingresar a instituciones para capacitarme dentro de un marco de personas regulares. Así, estudié en escuela pública, aprendí disciplinas. Actualmente trabajo, soy integrante de selección Jalisco y Nacional de fut-boll Down, también encontré personas que les fue difícil aceptarme, pero mi actitud ante la vida ha transformado mentes que ahora piensan en inclusión.”

Ricardo Emmanuel Limón Carranza

“Uno de los principales retos para la inclusión de personas con discapacidad en México es que no se han realizado esfuerzos generalizados para que el entorno sea inclusivo para personas con discapacidad. No existen rampas suficientes para personas con discapacidad motriz, no hay letreros en braille para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, no hay personal capacitado que conozca la lengua de señas mexicana para la inclusión de personas con discapacidad auditiva y todo esto entorpece la inclusión.”

Ana Lourdes Cajal

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Olvidar el asistencialismo y seguir la ruta de la inclusión

Andrea Flores Ruiz

Normalmente cuando nos preguntan quiénes somos, nos cuesta trabajo describirnos, y pensamos más en lo “negativo” o en nuestros pequeños defectos, que en lo bueno que podemos tener. A veces, buscamos decir muchas palabras bonitas de nosotros buscando alabarnos un poco, sin embargo, cuando hablamos con Andrea Flores, ella se describe en un renglón, una mujer con discapacidad a la que le gusta lo que tiene.

Todos tenemos un valor fundamental para ser quienes somos, soportar lo que nos ha tocado vivir, y avanzar. En el caso de Andrea, ese motor se divide en dos: la fe y Dios. Dios es uno de sus pilares más fuertes, pero la fe en las personas no se queda atrás.

“Aunque a veces parezca que es imposible lograr algo, tengo mucha fe en que las personas pueden” Esa es la fe que la ha llevado hasta donde está, y el ver cómo al trabajar poco a poco, las cosas van saliendo.

Pero no basta con tener fe para que las cosas se vayan dando, es necesario trabajar por ello, trabajar con entusiasmo. Quitarnos de la cabeza esa señal en rojo que nos dice que tenemos limitaciones de cualquier tipo, ya sean físicas, sociales, económicas… Es necesario mantener el entusiasmo, con ello, si se lucha por lo que se quiere, seguro se consigue. Quizá no de la noche a la mañana, quizá no de la forma en que esperamos, o de la manera más sencilla, pero se consigue al final de cuentas.

Hablar del escenario de las personas con discapacidad en México en la actualidad, lo ve como un camino que se ha recorrido, y se lleva mucho camino avanzado, sin embargo, aún falta. Si volteamos atrás, y comparamos cómo estábamos hace 20 años a la fecha, es un cambio muy grande, sin embargo, “siendo realistas, lo veo como si ese camino a veces perdiera un poco su línea, su rumbo” y con eso debemos tener en cuenta que a veces, por más que se trabaje o se busque, es necesario pensar, saber y conocer las verdaderas necesidades para no perder el fin principal.

“Creo que a partir de los nuevos cambios que se han dado a nivel político, a nivel social, esa ruta ya no se ve tan clara, en muchos aspectos estamos queriendo regresar a lo de antes. Muchas cosas que más o menos estaban tomando su rumbo se confundieron, entonces al final eso me preocupa demasiado porque necesitamos seguir avanzando. Hay que cambiar la visión asistencial que se tiene y seguir por la ruta de la inclusión”.

Para ella, quienes han empujado la inclusión, son en su mayoría, padres de familia que tienen un hijo con discapacidad. Al no encontrar un espacio para ellos, lo crearon, ¿qué es lo mejor de esto? Que no lo hicieron solo para sus hijos, si no para mucha gente. Y es justo desde la familia que se crea una primera red de apoyo que los prepara para tener un gran futuro. Aunado a ello, ha nacido este cambio generacional donde poco a poco, ya no son los padres, sino, las mismas personas con discapacidad.

Algo importante es que todos y todas, en algún punto de nuestra vida vamos a tener una discapacidad, es inevitable, a algunos les toco antes, pero todos llegaremos a eso y lo ideal sería que cuando se llegue a ese momento, se pueda decir “no pasa nada, puedo continuar con mi vida sin ningún problema”, comenta Andrea.

Para llegar a ese punto, seguir con la línea de inclusión y no de asistencialismo, todos podemos aportar desde nuestras trincheras, con cosas tan sencillas como no estacionarnos en los espacios de personas con discapacidad, no tapar las rampas en las calles, tener las banquetas libres y sin obstáculos, si se tiene algún negocio, estar preparado para cuando llegue un cliente con discapacidad.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Dos cosas. La primera que trabajen por sus sueños. Los sueños del corazón para hacerse realidad y se hacen realidad trabajando por ellos. Y la otra que con ese sueño den algo a alguien, porque ese sueño realmente les va a dar felicidad, el que sea, pero que sirva para dar algo, no precisamente económico, pero que de algo”.

10 notas positivas

Estudiantes mexicanos ganan concurso de la NASA

Ganan mexicanos Talent Hackathon

Estudiantes del ITESM Aguascalientes ganan concurso de casos de negocios internacionales a nivel nacional

Sierra de Santa Catarina - Yecahuizotl obtiene premio Nacional de Diseño 2020

Sonia Serrano obtiene premio Latinoamericano de periodismo de investigación Javier Valdez

Rehabilitación del Callejón Condesa en el centro histórico gana premio nacional de diseño

Alejandro Fernández entregó donativo para Tabasco

Restaurante mexicano “Fauna” gana el Miele ne To Watch Award 2020

Gana reto internacional proyecto “parque Bio-cultural Cerro de la Campana” en Hermosillo

La marca mexicana Cancino ganó el máximo premio en la Bienal de Diseño de Madrid

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Familia Incluyente AC

Es una institución sin fines de lucro dedicada a la formación, orientación y acompañamiento de familias de Personas con Discapacidad tanto en su proceso de inclusión como en su labor educativa y problemática familiar. Impulsan el desarrollo de las capacidades de las Personas con Discapacidad desde el ambiente familiar.

Familia incluyente AC es fundada por Andrea Flores, una persona con discapacidad especialista en atención familiar, quien da cuenta de la gran necesidad de atención que tienen las familias, debido a que normalmente toda la atención se vuelca sobre la persona con discapacidad, dejando de lado el drama que vive la familia ante esta situación.

Familia Incluyente AC, comienza a trabajar en agosto de 2018, desde entonces ha venido creciendo de a poco, logrando posicionarse como una asociación en pro de las familias de Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco, llegando a todos los rincones del Estado. Por su labor, Andrea Flores fundadora ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional a la Juventud 2019.

Realiza su labor a través de los siguientes programas: Consultoría, Escuelas de padres, Programa de atención a padres de familia en el Estado de Jalisco, Programa de bienvenida, Programa de Inclusión Laboral y Proyecto Educativo Familiar. Sin duda, organizaciones como esta son un ejemplo de la importancia de la labor de la sociedad civil en brindar soluciones de gran impacto.

Mar dentro propone

Para leer

El modelo social de la discapacidad, de Agustina Palacios.

Para saber

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Para Conocer

Campeones de Javier Fesser, la historia muestra cómo un entrenador de baloncesto deberá hacerse cargo de un nuevo equipo muy especial.