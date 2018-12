De fiesta en Los Ángeles

Pensando en divertir a toda la familia y ofrecer entretenimiento para todos los bolsillos, Los Ángeles se alistan para abrir su abanico de actividades de cara a la temporada navideña con opciones que no se encontrarán en otros lugares; desde visitar Hogwarts nevado o hacer travesuras al estilo de “Mi pobre angelito”, hasta ser el protagonista de tu propia película o celebrar como todo un Grinch.

Con una oferta creciente y un panorama gastronómico delicioso, Los Ángeles se antoja para quienes buscan romper con el entretenimiento de siempre y van detrás de algo nuevo. Descubre las opciones de temporada que tienen para ti en Universal Studios Hollywood.

Para descubrir las novedades de temporada y varias sorpresas, visita la página de internet www.universalstudioshollywood.com.

De fiesta con Harry Potter

Mercancía de Harry Potter, el regalo navideño que seguro deseas. CORTESÍA / DISCOVERY LA

En Universal Studios de Hollywood, el Castillo de Hogwarts se cubrirá de una brillante capa de nieve y se adornará de espectacular decoración así como fascinantes juegos de luces, todo de la mano del espectáculo “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter”.

Los asistentes a este show disfrutarán también del coro a capella “Frog Choir” compuesto por estudiantes de Hogwarts que acompañan la fiesta mientras degustas de una deliciosa cerveza de mantequilla. La atracción estará disponible hasta el 6 de enero del próximo año.

“Christmas in The Wizarding World of Harry Potter” contará con una sección de adornos navideños que podrán ser personalizados, y los cuales van desde globos de nieve decorativos del Castillo de Hogwarts o souvenirs para tu mascota, hasta árboles de diseño único y colgantes para dar un toque único a tu chimenea, al estilo de Harry Potter.

¿Navidad sin Grinch?, ¡imposible!

Grinchmas es perfecto para disfrutar en familia. CORTESÍA / DISCOVERY LA

“Grinchmas” regresa a Universal Studios Hollywood con una gran celebración a cargo del tan amado como odiado Grinch, su perro fiel Max y muchos Quién.

Este evento anual cobra vida con el extravagante árbol “Grinchmas” de 18 metros de altura, donde “Martha May Who-vier” y “Who Dolls” ocupan un lugar central en la ejecución de vibrantes conjuntos musicales para marcar el comienzo de la temporada navideña con estilo. The “Who-liday Singers”, un conjunto de populares bandas juveniles, presentarán a capella conciertos con una mezcla de temas favoritos de Navidad y pop rock.

Es importante señalar que “Grinchmas” se llevará a cabo todos los días del 14 al 30 de diciembre de 2018.

Un cierre de año de película

Los chicos de Happy Holidays, Ya Filthy Animals crearon una de las mejores experiencias navideñas, inspiradas en el Séptimo Arte, en donde más que espectador serás la estrella de las más grandes aventuras propias de los filmes que más te gustan.

Desde lucir tus mejores trucos en una pista de hielo al aire libre con conexión a un mágico espacio interior hasta pasear por un nostálgico camino inspirado en diversas películas o atravesar un laberinto lleno de ingeniosas trampas pensadas para proteger tu casa de malvados ladrones. ¡No olvides tomarte muchas fotos!

Además, podrás disfrutar de música en vivo, artistas y un completo paraíso invernal con nieve y fuego al aire libre mientras degustas de cocteles personalizados y especialmente creados para la ocasión. En este rincón de los Universal Studios también podrás disfrutar de las mejores food trucks de Los Ángeles. El evento comenzará el 1 de diciembre de 2018 y estará disponible hasta el 6 de enero de 2019.

Ciclos de cine

Rooftop Cinema Club contará con ciclos de cine esta temporada. CORTESÍA / DISCOVERY LA

El Rooftop Cinema Club proyectará una cartelera inspirada en la época navideña durante todo el mes de diciembre en NeueHouse en Hollywood y LEVEL Furnished Living en el Centro de Los Ángeles, en donde se incluyen las cintas “The Nightmare Before Christmas”, “Elf: 15th Anniversary”, “Home Alone” y “The Holiday”.

¿Vamos?

Desde Guadalajara la mejor forma de viajar a Los Ángeles es vía aérea. Entre las compañías que ofrecen el servicio de traslado podemos contar a Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Aerobús. Recuerda comprar con antelación para obtener los mejores precios.