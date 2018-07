Cosas para las que sirven las tarjetas de crédito

Por desgracia, en México la educación financiera no es una realidad entre los mexicanos. La principal razón por la que los mexicanos se endeudan es por una carencia de información de este tipo.

De acuerdo con la reparadora de crédito "Resuelve tu deuda", seis de cada 10 mexicanos se endeudan por una mala administración financiera y esta, es vinculada con un uso inadecuado del crédito. Cuando un individuo ve sus tarjetas como un ingreso extra, elige la que le ofrece el banco sin investigar primero, maneja más plásticos de los que puede financiar, no tiene un presupuesto o paga el mínimo, la situación se convierte en un problema.

Pero un plástico puede convertirse en un aliado si se sabe usar. Te dejamos cinco cosas para las que sí te puede servir una tarjeta de crédito.

Hacer un buen historial crediticio

¿Quieres comprar una casa? ¿Un coche? Tener una tarjeta de crédito puede ser un buen inicio, por supuesto, si la usas bien. Un plástico te ayuda a hacerte un "conocido" para las instituciones bancarias, las cuales después de ver que cumples bien con tus obligaciones, muy probablemente empiecen a confiar en ti y te autoricen un préstamo de un monto mayor.

Beneficiarte de los meses sin intereses

Un plástico puede ayudarte a comprar algún bien para el cual no podrías haber desembolsado la totalidad del costo y financiarte sin cobrarte intereses (en la realidad es un decir porque las instituciones ya incluyen este riesgo en el precio final) durante ciertos meses. Solo que ten cuidado porque si abusas de esta forma de financiamiento, puedes acumular pagos de varios bienes que juntos sumen un monto ya impagable para ti.

Para obtener financiamiento gratis

Si pagas a tiempo, tu tarjeta de crédito te va a permitir tener días en los que te esté financiando pero no te cobre ni un peso.

Por ejemplo. Si tu fecha de corte es el 25 del mes y haces una compra al día siguiente, este cargo no entrará en el periodo actual sino hasta el que sigue, lo cual quiere decir que tendrás alrededor de 50 días para pagar y libres de interés.

Para salir de deudas

Una tarjeta de crédito puede ser útil cuando una persona tiene préstamos sin pagar en varios plásticos. Estos tienen distintos cortes, fechas de pago y tasas de interés, y un instrumento de este tipo puede ayudarte a homologar estas variables y a conseguir una tasa de interés más baja. Pagar deuda con deuda es válido cuando las deudas se pagan con una menor tasa.

Bonos y seguros

Las tarjetas de crédito suelen incluir como beneficios bonos, puntos y seguros. No es que no los estés pagando –su costo por supuesto ya viene incluido en el Costo Anual Total (CAT) – pero si no sabías que existen tienes que saberlo para que puedas empezar a beneficiarte de ello. Revisa tu contrato y empieza a hacer válidos los beneficios de tu plástico que ya los estás pagando.

JA