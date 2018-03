"Coco" es un logro para México: creadores

Luego de ganar dos premios Oscar, el público se debatió entre si el triunfo de la cinta “Coco” es una victoria para México o no, al ser una producción estadounidense. Sus creadores, el guionista Adrián Molina y la productora Darla K. Anderson, señalan que cualquier triunfo que el filme tenga es un reconocimiento para este país.

Para ambos, el éxito del filme se basa fundamentalmente en la historia, y ésta no podría haber salido de otra parte que no fuera México, por eso, para ellos, hablar de “Coco” siempre será hablar de este país. “En Disney Pixar somos muy detallistas con nuestras películas y siempre hacemos todo para que nos queden muy bien, por eso son tan tardadas hacerlas, pero en el caso de ‘Coco’ creo que el alma es la historia y eso es totalmente mexicano. Es claro que tiene los estándares que siempre le ponemos a todos nuestros trabajos pero si la historia no fuera la que estamos contando no tendría el éxito que ha tenido”, confesó Adrián Molina.

Esta idea es la misma que sostiene Darla, quien dice que en los años que lleva en la industria del cine, son pocas las cintas que han cambiado su vida y “Coco” es una de ellas. Por ello, tras terminar la película y después de haberla estrenado, ella ha seguido viajando a México, pues desea seguir descubriendo nuevos lugares, especialmente siente fascinación por los pueblos mágicos.

“Lo mejor que me ha dado esta película fue haber conocido lugares tan hermosos de México que desconocía, descubrir personas maravillosas y adoptar a mis propias costumbres cosas que he aprendido en estos años que nos llevó hacer la película”, confesó Anderson.

Los creadores apuntaron que además de que en las oficinas de Disney Pixar seguirán poniendo un altar de muertos en noviembre, muchos de ellos se han metido más en la cultura mexicana. “Ha sido sorprendente cómo muchas personas en la empresa adoptaron tradiciones mexicanas, yo crecí con ellas porque aunque nací en Estados Unidos, mi familia es mexicana, estoy acostumbrado a eso, pero algunos han empezado a interesarse en la cultura mexicana”, destacó Molina.

Aunque tras el éxito del filme muchos han deseado que exista una secuela, de momento eso no está en los planes de los creadores, pues afirman, la historia cerró de una forma en la que se debería quedar, aunque dicen en otras ocasiones han tenido que retractarse con otros títulos de los que han hecho segundas partes.

“Todos amamos la historia y es normal que queramos saber más sobre la vida de Miguel, si se convertirá en un gran cantante o qué, pero de momento no hay planes, sólo si tuviéramos un excelente guion podríamos pensarlo pero definitivamente eso no está planeado”, añadió Anderson.

