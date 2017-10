Claudio Limón: observar, crear, diseñar...

La mexicanidad es un sello singular y especial que Claudio Limón ha puesto en su estilo creativo como diseñador gráfico, pintor e ilustrador. El elemento principal que ahora mismo lo distingue es el ojo, derivado de aprender y disfrutar observando todo a su alrededor, una cualidad que le heredó su madre y que él toma como vinculo para comunicar su arte en la publicidad y la pintura.

Claudio es originario de Arandas, Jalisco, pero su arte ha navegado en diferentes partes del mundo, en Nueva York, Inglaterra, España, Colombia, Argentina…. su creatividad ha impregnado a marcas comerciales internacionales: Don Julio, McDonalds, El Jimador, American Express, Telcel, GNP, Visa, Latin Grammys y agencias como Leo Burnett, Ogilvy y DraffFCB. Incluso ha incursionado en la moda en colaboraciones con diseñadores como Benito Santos con quien lanzó hace unos meses una colección de bomber jackets para hombre y mujer bajo el concepto “Happy Nopales”.

El creativo trae en los genes el arte por herencia, su padre Alfonso Limón, es de oficio rotulista y la experiencia de vivir en el campo y convivir con la naturaleza desde su infancia fue un vínculo importante para su desarrollo como artista. “Ha sido un proceso de toda la vida, mi papá es rotulista y mi mamá (Celina Guzmán) estudió alta costura, siempre he estado en contacto con la creación y con los trabajos hechos a mano. En la casa siempre tuvimos pinceles, pinturas, lápices y mi hermano y yo dibujamos, era lo que siempre hacíamos, de pequeños, mi mamá nos mandaba con mi papá para ayudarle a pintar las láminas y durante mucho tiempo no lo disfrutaba, me gustaba dibujar, pero no ayudarle a mi papá. Entonces, le ayudábamos con el trabajo rápido y nos íbamos a jugar”.

Como todo hijo, Claudio durante un tiempo pensó que no haría nada de lo que tuviera que ver con el trabajo que hacía su padre, pero al día de hoy, desarrollar ese oficio hacia la pintura y el diseño gráfico es lo que le ha abierto las puertas al mundo profesional y que es parte de esa pasión creativa que posee. “Terminé haciendo lo mismo, estudié diseño y mi papá al ser rotulista, pues eso también te lleva a la publicidad, él me dio mucha influencia en mí, y tanto él como mi mamá influyeron mucho en mi carrera artística, mi mamá nació en un rancho, a los 14 años se va a Arandas y toda esa sensibilidad y el contacto con la naturaleza me ayudó a crear este sentido de admiración, de observación, mi mamá está enamorada de nuestro país, y eso me lo transmite a mí también, me hace sentirme orgulloso y tomar inspiración de México y sus colores”.

Charlas de familia

Claudio estudió pintura seis años tomando clases particulares y la carrera de diseño gráfico la estudió en la Universidad de Guadalajara, también tiene experiencia en la joyería. Su familia está muy ligada con el arte y la publicidad. Su papá es un amante de la música, clásica, de la literatura, del arte y con una excelente memoria sobre los detalles y las personas. Claudio tiene dos hermanos, Juan Alfonso, quien es arquitecto y Bernardette, quien es comunicóloga.

“Las charlas de familia son muy interesantes… hablamos de muchas cosas, mi papá también es muy religioso, nosotros no tanto. Entonces, tenemos enfoques distintos, platicamos de lo que cada uno hacemos, yo les comparto mucho de mis proyectos, mis ideas, todo lo que se nos viene a la mente. Mi mamá nos platica de la alimentación, del rancho, ella es una amante de la naturaleza, sabe de todas la plantas, ella nos ha curado con remedios caseros, tiene un restaurante vegetariano. Mi papá tiene una memoria impresionante, nos cuenta de todos los personajes de Arandas, de la historia, cosas que han pasado con fecha y hora, también es peluquero, ahora sólo se dedica a ello, si vas con él, te pone música, te platica, te cuenta todo con lujo de detalles”.

¿Conflicto creativo?

Un conflicto creativo que tienen algunos diseñadores es sobre la pintura y el diseño, tratar de definirse en una sola área, pero al paso del tiempo Claudio, aprendió que las dos pueden hacer una sinergia interesante y le ha sacado el mejor de los provechos. “Entendí que las dos partes son muy importantes en mi carrera, creo que cuesta trabajo asimilarlo porque son educaciones muy distintas, la pintura es una expresión más de ti mismo con un discurso, es algo más personal y con el diseño estás más enfocado a objetivos comerciales, con la mercadotecnia, con mil cosas, muchos pensarían que una está peleada con la otra, pero para mí se trata de crear. No puedes aventarte sólo a crear, tienes que tener un estrategia de cómo desarrollarás tu estilo”.

Sobre crear para las marcas publicitarias, el proceso para Claudio es consultar los objetivos, a que publicó se están dirigiendo, que quieren representar, que es lo que quieren que el público piensen de ellos cuando los vean, todo lo que quieren reflejar, “hago una investigación de la competencia también, junto toda esta investigación y durante varios días, leo, comparto con los clientes, viendo las necesidades de la marca, dejo que haga digestión mi cerebro y me pongo a crear”.

La ilustración publicitaria es de lo que más le gusta crear a Claudio, la cual la aplica en empaques, campañas y moda, por ejemplo, “lo que hice con Benito Santos lo comencé como un proyecto personal, de retratarnos nosotros como mexicanos por medio de los nopales y la felicidad, porque para mí a pesar todo lo malo que nos pudiera suceder en el país, siempre tenemos una buena cara y parte de nuestra esencia es que la mayoría de los mexicanos somos felices, hice 100 ilustraciones y sólo tomamos 10 paras las creaciones de Benito”.

Claudio comparte que nos es complicado trabajar para las grandes marcas, pero lleva tiempo, muchos años de trabajo y experiencia; como pintor lleva 27 años de trayectoria y como diseñador 20, desde que tiene 14 está inmerso en estas áreas creativas.

Para su proceso en la pintura, que se enlaza con la mexicanidad con las artesanías y las tradiciones, hace también una investigación, “me gusta escribir mis ideas, todo lo que quiero expresar y voy haciendo este vaciado que lo transmitiré por medio de las pinturas, hay veces que llego y traigo las ideas directamente y comienzo a pintar”.

Siempre en práctica

De sus clases de pintura, Claudio recuerda una lección muy importante de su profesora, “si quieres ser bueno en esto, tienes que pintar todos los días. Puedes estudiar cuántas veces quieras, dónde quieras, pero lo que te va a ser bueno, es que pintes todos los días y eso trato de hacer, la práctica hace al maestro, aunque sea una raya o una línea o lo que sea, pero dibujo, mi cabeza siempre está creando, todas mis ideas las anoto en una libreta, y todo esto es lo que ha ido definiendo mi estilo y ayudándome a evolucionar”.

Entre los objetivos que tiene hoy Claudio, está en realizar más proyectos enfocados en moda, buscar más colaboraciones. También quiere emprender un viaje por toda la República Mexicana y encontrar elementos representativos de cada Estado y desarrollar una estética enfocada en la pintura para resaltar el folclor de cada Entidad. De hecho en Metepec, en el Estado de México acaba de realizar siete murales, duró tres semanas en esa ciudad para realizar este ejercicio creativo. Quiere hacer murales sobre cerámica y ahora mismo acaba de intervenir las letras de “Totalmente” de Palacio de Hierro en Andares.

Claudio trabaja en acrílico sobre tela en cuanto a pintura, en ilustración, usa acrílico, acuarela y grafito, todos sus proyectos para publicidad los hace a partir de bocetos, y en pintura, lo hace directo, conforme a las emociones que tengas en ese momento, pero en cuanto a colecciones, sí se prepara previamente. En noviembre viajará a Inglaterra, además trabajará en una exposición para el Festival Cultural de Zacatecas el próximo año.

SABER MÁS - Experimento artístico

El pasado sábado 14 de octubre, Claudio Limón acompañó en un concierto en el Teatro Torres Bodet a la cantante Valentina González para crear un momento artístico experimental, mientras ella entonaba sus temas, él estaba de espaldas a ella y estimulaba su creatividad en un lienzo de 10 metros con lo que escuchaba en voz de Valentina. De hecho, el vestido que ella utilizó es diseño de Benito Santos y también lo intervino previamente Claudio.

