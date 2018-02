Bandera del emprendurismo estudiantil

De nada sirve la enseñanza al interior de las aulas si lo aprendido no se lleva a la práctica. Eso lo tiene muy claro Alfonso Barriga, presidente de Enactus UP, una iniciativa a nivel mundial que desde hace siete años se instaló en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara para que su alumnado no solo germine propuestas capaces de cambiar al mundo, sino que las lleven a la vida real.

Como comunidad global, Enactus promueve la creación e impulso de proyectos basados en negocios sociales que puedan enfocarse al desarrollo sustentable mediante alumnos universitarios y asesores docentes con visión de emprendurismo y liderazgo que, con presencia en 36 países, buscan aplicar estas iniciativas en lugares poco favorecidos.

“Enactus es una organización no gubernamental y tiene como objetivo que estudiantes universitarios estén activos mediante la generación de soluciones para problemáticas sociales. Como alumnos trabajados durante un año en un proyecto para presentarlo en una competencia nacional ante empresas bastante importantes que pueden sumarse a tu propuesta”, explica Alfonso Barriga al mencionar que corporativos mundiales como Walmart, Nestlé o MicroSoft, por ejemplo, ofrecer retroalimentación a los estudiantes participantes para mejorar y aterrizar las iniciativas.

“Tú como alumno puedes vivir una experiencia previa al mercado laboral, necesitas aprender a colaborar con diferentes perfiles de carreras para trabajar en un proyecto en conjunto y eso aplica en cualquier rama sea o no tu empresa y eso es lo que tenemos como valor agregado en este grupo estudiantil. Es una plataforma muy abierta enfocada en el emprendimiento social, nadie te paga por hacer esto, quien quiera aprender de esto puede trabajar en proyectos sociales y aprender cómo vender tu proyecto a un empresario”.

Tras una competencia nacional en la que diversas instituciones y programas mexicanos participan, solamente los mejores tienen la posibilidad de avanzar a una selección mundial en donde los representantes mexicanos se enfrentan a otras iniciativas extranjeras.

“En cada país gana el mejor proyecto que irá a competir al certamen mundial. Este año como UP estaremos en la competencia nacional y el objetivo es llegar a Silicon Valley donde será la competencia internacional; en México hay alrededor de 60 programas Enactus de universidades que tienen muy claros sus objetivos”.

Alfonso Barriga destaca que si bien los alumnos son el eje central de las iniciativas que se promueven, el acompañamiento de los docentes también es fundamental para lograr proyectos integrales y completos que permitan exhibir la calidad y preparación académica dentro del campus UP Guadalajara y su red nacional.

“Enactus es una plataforma que te brinda incentivos al tú dar una solución a una problemática social, puedes adentrarte a empresas internacionales para que te escuchen y también así adquieres experiencia. En la UP trabajamos con una sinergia entre la academia y los alumnos para la generación de proyectos con líneas estratégicas, buscamos alianzas con la incubadora de empresas y así trabajar en conjunto”.

Programa en acción

Entre las propuestas que Enactus UP ya pone en marcha este año destacan proyectos como la campaña de reciclaje en la que se instalan 11 botes de separación de este residuo en el campus UP.

Otro proyecto es “Ford Driving Skills”, un evento internacional de Ford que, en acompañamiento con Enactus Internacional y México, Guadalajara será sede el encuentro en la Explanada López Mateos.

“Tiene como objetivo concientizar a los alumnos en el consumo responsable del alcohol, que conozcan cuáles implicaciones se pueden tener cuando también manejan distraídos en un carro, el manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias nocivas y cómo eso afecta y lo hemos visto en los últimos días en el país”, iniciativa internacional que ahora estará en Guadalajara los días 28 de febrero y 1 de marzo.

También destaca el “Primer Modelo de Naciones Unidas en UP GDL”, en el que los alumnos emularán los protocolos que desempañan los representantes de las naciones en las actividades de la ONU. “Es un proyecto que involucra a los alumnos, forman equipos para representar a cada país que buscan llegar a un acuerdo con todas las naciones, esto para fomentar la importancia de saber lo que pasa en cada país”.



YR