Ámsterdam, la puerta de Europa

Ciudad llena de arte e historia, pero que no renuncia a la tecnología y el crecimiento. Con alma viajera, pero que se ha vuelto el hogar de miles de sueños. De agitada vida nocturna y al mismo tiempo con museos selectos. Así es Ámsterdam, capital de los Países Bajos y urbe europea que conquista a la primera mirada.

Metrópoli famosa por sus canales (tiene más de 150), también es predilecta entre los viajeros jóvenes por las múltiples experiencias que ofrece. ¿Buscas gastronomía? Aquí encuentra la mejor. ¿Estás detrás de una buena fiesta? Son inolvidables las propuestas que tienes. ¿Nada más deseas disfrutar del atardecer sentado en una banda? ¡Este es el lugar!

En tiempos donde es importante cuidar el bolsillo, Ámsterdam es una ciudad que se ajusta a diversos presupuestos. Sí, tiene algunas de las tiendas más lujosas del viejo continente, pero también posee opciones baratas. Date una vuelta por el Mercado Albert Cuyp (se pone de lunes a sábado) para probar la mejor comida callejera de los países bajos o comprar una encantadora chuchería.

Aquí vale la pena hacer una pausa para hablar del platillo callejero más tradicional de la ciudad: el stroopwafel, unos waffles de caramelo con forma redonda que son muy crujientes. Son perfectos como un tentempié, acompañados de su respectivo cafecito. Otro antojito es el strudel de manzana.

Muchos de los museos en Ámsterdam ofrecen la opción de adquirir entradas vía internet, así que no dejes caer en saco roto este consejo: Cómpralos. No es extraño que museos populares de la ciudad (como el de Van Gogh), o recintos como la Casa de Ana Frank, presenten largas colas de acceso y no es raro que más de un turista termine frustrado por perder horas en la fila y no poder entrar.

Los habitantes de Ámsterdam suelen ser muy relajados sobre el turismo, ya que esta ciudad tiene siglos siendo un puerto altamente comercial del Norte de Europa, por lo que es común recibir a visitantes de todo el mundo y escuchar una verdadera “sopa” de idiomas por la calle. No te preocupes si no hablas holandés, ya que aquí es común encontrar todos los servicios en inglés e incluso guías en español.

Hablando del Norte de Europa, cuando hablamos de esta zona del planeta pensamos en temperaturas bajas, pero Ámsterdam se da el lujo de abrir una “playa” a un costado de los canales durante el verano y permitir que sus habitantes adquieran un bonito bronceado. Se llama Ámsterdam Roest y se encuentra el Este de la ciudad.

Bien vale una cerveza

Ámsterdam es reconocida por ser la cuna de la cerveza Heineken, y de hecho, uno de sus itinerarios turísticos es una visita a la fábrica de esta bebida. Otras bebidas que se han ganado mucha fama a nivel continental son Amstel y Grolsch.

Recientemente se han ido popularizando también las cervecerías artesanales e independientes. Algunas de las mejores se encuentran al Norte del Río Ij. Las visitas a estos espacios están reservadas a mayores de 18 años, ¡no olvides una identificación!

La mejor opción para viajar

