Adelgaza comiendo chocolate

De acuerdo con el estudio de la profesora Beatrice A. Golomb, publicado en “Archives of International Medicine”, el consumo de chocolate, principalmente el negro, muestra que los polifenoles aumentan la masa muscular y pueden ayudar a reducir el peso extra gracias a que activan el metabolismo. Los beneficios se presentan no por un mayor consumo del chocolate, sino por una frecuencia seguida en la ingesta de este producto. Así, el estudio reveló una diferencia entre dos a seis kilogramos menos entre aquellos sujetos que consumieron cinco porciones de chocolate negro a la semana y de los que no.

“El chocolate que se ingiera debe ser 70% cacao también llamado chocolate amargo. Cada 18 gramos contiene 100 calorías”, dijo Fernanda Alvarado, experta en nutrición.

Cabe señalar que los participantes del estudio practicaban deporte entre tres y cuatro veces a la semana. Dichos participantes obtuvieron los beneficios en la disminución del peso y su control. La conclusión de Golomb fue que mientras se consuma dentro de los estándares de una vida sana, el chocolate no engorda, sino que permite obtener los beneficios ya mencionados.

Si tú también quieres conocer más sobre este maravilloso producto, aquí te decimos qué beneficios extra tiene el chocolate, además de ayudarte a mantener o bajar de peso.

Bueno con el colesterol: La manteca de cacao que se encuentra en el chocolate amargo contiene ácido oleico, grasa monoinsaturada que es saludable para el corazón que también se encuentran presentes en el aceite de oliva. Además de ácido esteárico que posee un efecto neutral sobre el colesterol, que ni lo eleva ni lo reduce.

Mejora la salud del corazón: Los avonoides que se encuentran en el chocolate tienen un efecto positivo en la salud del corazón, pues ayudan a disminuir la presión sanguínea y mejorar su flujo. Un estudio publicado en “International Journal of Cardiology” hizo que los sujetos consumieran una dosis diaria de chocolate negro rico en avonoides. Los resultados mostraron que mejoró significativamente la circulación del corazón en adultos sanos.

Mejora la función cognitiva: Se asocia con el aumento del flujo sanguíneo del cerebro, así que la ingesta de alimentos ricos en avonoides, incluido el chocolate, el vino y el té, se asocia con un mejor rendimiento en varias habilidades cognitivas, de acuerdo con un estudio publicado en el “Journal of Nutrition”.