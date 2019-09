¡A volar en León!

Del 15 al 18 de noviembre del presente año, se realizará la edición número 18 del Festival Internacional del Globo en León Guanajuato (FIG), donde se esperan más 200 globos provenientes de 25 países, tendiendo como naciones invitadas a Taiwán y Hungría. La directora general del FIG, Escandra Salim Alle, compartió que para este 2019 se espera medio millón de visitantes y una derrama económica de casi 800 millones de pesos, superando en un 10 por ciento la derrama del 2018.

Durante el evento, también tendrá presencia el ratón más famoso y entrañable de la industria del entretenimiento, Mickey Mouse, quien viene con el globo más feliz del mundo para el deleite del público, además de la saga de Star Wars, de hecho entre los 200 globos que estarán lanzándose, 30 son de figuras vistosas y divertidas.

En el Parque Metropolitano de la Ciudad de León, que es donde se lleva acabo el evento, habrá zona gastronómica para los asistentes y de servicios. “A las 06:00 de la mañana iniciamos nuestra actividad, a las 07:00 ya estamos en despegue, posteriormente seguimos con una serie de eventos alternos durante todo el día. A las 19:00 horas comenzamos con nuestras noches mágicas y cerramos con nuestro grandes conciertos”, dijo Escandra. Las noches mágicas se generan con los globos anclados en tierra y se iluminan al ritmo de la música.

Escandra Salim Alle. Durectora del FIG, lista para recibir a los visitantes. EL INFORMADOR / E. Esparza

Mucho más que globos

En la parte musical, Yahir y María José compartirán el concierto de apertura el día 15 de noviembre, aunque los cantantes ya han realizado colaboraciones juntos, será la primera vez que hagan un show en conjunto y será a propósito del FIG. Un día después, el 16 de noviembre, estará ofreciendo lo mejor de su música electrónica, el DJ Martin Garrix, creador de éxitos como “In the name of love” y “Animals”, entre otros. El 17 de noviembre Banda MS, la número uno de México en el regional mexicano, amenizará con sus éxitos.

El boleto de acceso al festival es de $130 pesos, “somos el único evento en el país que agrupa un espectáculo de esta naturaleza y que a nivel mundial está reconocido con toda esta gama de globos, países y la diversidad de nuestra música”, comento Escandra, quien recuerda que tienen el record de asistencia mundial de un festival de esta naturaleza.

Sin embargo, están en el ramo de los tres más importantes en el mundo, Francia, Albuquerque en Estados Unidos y Guanajuato, “mucho se lo debemos también a Jalisco, quien es el 30 por ciento de nuestros asistentes, consideramos que la gente de este Estado es conocedora de buenos eventos”.

La aventura

Para tener en cuenta

El campamento tiene cupo limitado a 16 mil personas, por lo que pide la organización que quienes se quedarán a acampar, se registren ya y no o dejen para el último momento. Aunque el FIG ya está consolidado, señala Escandra que año con año hay que buscar la manera de seguir conquistando al público, puesto que son altas las expectativas que tiene la audiencia.

“Cada año es como si se hiciera un evento nuevo, aunque tengamos toda la experiencia y hayamos caminando todo este tiempo, en todos los eventos tenemos que volver a comenzar, porque tenemos que reinventarnos, la gente crea una expectativa, por eso buscamos ofrecer cosas distintas, que la gente sepa que va a encontrar un festival diferente, eso nos estimula, es un impulso ver que un evento como éste, despierta a la familia muy temprano para ver lo que esperan, es lo que más nos apasiona y compromete con todos los asistentes”.