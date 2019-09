A reinventar el recetario mexicano

Cuando se habla de la gastronomía mexicana, no todo está dicho ni todas las reglas están escritas. Nuestra cocina, poseedora de incontables recetas, está abierta a sumar sabores y recibir nuevas ideas que alimenten su delicioso legado y brillante futuro.

Esta es parte de la motivación que mueve la nueva campaña que próximamente lanzará Atún Dolores, compañía con más de 100 años de presencia en el mercado nacional y que busca darle un delicioso giro a los platillos más tradicionales de nuestra cocina como a las nuevas propuestas, aprovechando la versatilidad del atún como ingrediente central.

Con el nombre de Desafío Dolores, la empresa apuesta fuerte por incentivar a los amantes de la cocina a compartir sus mejores creaciones, ya sea con platillos conocidos u otros que nazcan de su imaginación, como lo explica en entrevista exclusiva para PASAPORTE Adolfo Flores, marketing senior manager en Atún Dolores. “El fin de esta campaña es justamente enaltecer y hacer un merecido homenaje a todos los sabores, ingredientes y recetas con las que cuenta nuestro país”.

La presentación a medios de esta iniciativa se realizó esta semana en las cercanías de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, realizando la experiencia de Dinner in the Sky, dinámica donde se disfruta de una comida en una mesa suspendida a 45 metros sobre el suelo. ¿La vista? Sencillamente espectacular, con las pirámides en el horizonte completando un marco maravilloso.

Sobre el concurso de Desafío Dolores, Adolfo Flores agregó que “invitamos a las personas a compartirnos su receta favorita, utilizando en esta ocasión alguna de las presentaciones que ofrece la marca. Publicaremos las bases en nuestras redes sociales (www.facebook.com/atundolores) y comenzaremos a recibir recetas desde el próximo 17 de septiembre”.

“Durante cinco semanas estaremos recibiendo las recetas que nos envíen de todo México. ¿Qué evaluaremos? Creatividad, presentación y los ingredientes de cada región. Al final, premiaremos a seis ganadores, uno por cada región en la que dividimos el país: Noreste, Noroeste, Sur, Sureste, Pacífico y Centro”, apuntó.

Además de difundir nuevos platillos, lo mejor vendrá para los ganadores, ya que Flores adelanta que “publicaremos sus recetas, los reconoceremos como los autores y los vamos a premiar con un viaje a cualquier parte de la República Mexicana”.

Ya con la etiqueta de ser un alimento “sano”, el atún busca con este concurso ganarse un buen espacio en el recetario nacional.

El menú

Único, especial e intenso. Así puede definirse la experiencia gastronómica que ofreció Dinner in the Sky en Teotihuacán, con un menú donde, como no podía ser de otra manera, el atún jugó un papel protagónico, mostrando de paso su versatilidad y facilidad de adaptación a las diferentes recetas.

La apertura corrió a cargo de una exquisita ventresca de atún con ensalada de nopal y puré de camote, para dar paso a un entrante asombroso: huarache con chilorio de atún y ensalada de nopales a la mexicana. El primero maridado con vino blanco y el segundo con un fabuloso tinto, ambos de Monte Xanic.

El horizonte sembrado de nubes sirvió de marco perfecto para la llegada del platillo principal: medallón de atún en mole con calabaza, zanahoria, cebollita cambray, flor de calabaza y brotes de cilantro. ¿Qué decir del sabor? Intenso, potenciado por el mole y con un acompañamiento que resultó perfecto y ligero.

Como cierre, un glorioso chocolate de cacao mexicano, relleno de frutos rojos, con tierra de cacahuate y helado de kiwi. Un broche de oro para una experiencia que se anida en el corazón.

Experiencia de altura

Lanzar una campaña que apela al espíritu y talento mexicano no pudo encontrar mejor espacio para su lanzamiento. Teotihuacán, espacio de magnificencia e historia, asombra y hace soñar a cualquier viajero. Es sublime verse a los pies de sus pirámides, pero disfrutar de una comida sentado en una mesa que está suspendida a 45 metros sobre el suelo es casi tan mágico como surreal.

Dinner in the Sky se ha convertido en una de las experiencias culinarias más deseadas por los viajeros en los últimos años, ya que rara vez permanece mucho tiempo en la misma ciudad. Pero también es una dinámica para aquellos amantes de la gastronomía que buscan darle un giro radical a la cocina.

Tras su paso por Teotihuacán, la experiencia Dinner in the Sky estará presente en Puebla (del 26 al 29 de septiembre), Morelia (10 de octubre al 3 de noviembre) y Campo Marte en Ciudad de México del 28 de noviembre al 28 de diciembre.

¿Te interesa acudir a alguna de sus actividades? Visita la página www.dinnerinthesky.com.mx.