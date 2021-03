8 de marzo en redes

Hasta la fecha no se puede pensar en un movimiento tan grande como el feminismo sin vislumbrar el sentido de colectividad que hay detrás de él. Todo comienza con cada historia que conocemos, desde aquellos modelos de mujeres exigiendo derechos fundamentales, hasta las preocupantes historias de injusticias a las que se enfrentan miles de mujeres víctimas de los diferentes tipos de violencia.

Leer las vivencias de otros lugares del mundo se han convertido en un grito compartido que nos permite reconocer una estructura de desigualdades. Con el uso de los medios digitales de comunicación, se han vuelto frecuentes las lecturas en las que las mujeres nos reconocemos en cada etiqueta con prejuicios, en la negativa de acceso a diferentes bienes y en los discursos que pretenden invisibilizar un problema latente.

Gracias a estas tecnologías también hemos construido espacios seguros, de acompañamiento y de escucha sensible para recordarnos que no estamos solas. Podemos pensar en un puente de posibilidades donde la información cobra un sentido que nos llama a la acción en cada espacio físico o virtual. Cuando antes la distancia tomaba un factor esencial en las diferencias culturales, ahora en la “biblioteca digital” que representa el internet reconocemos la diversidad cultural para comprender las luchas de las mujeres en contextos que alguna vez nos parecían ajenos.

Este 8 de marzo se entrelaza la presencia en las calles con los entornos virtuales que se han formado (y fortalecido) en el último año, siendo estos últimos un espacio educativo emergente que además brinda un panorama global. Se intercambian perspectivas y se comprenden las diferentes realidades a las que se enfrenta el género. Así aprendemos a identificar violencias y conformar nuestro rol para contribuir a la causa, exigiendo justicia al unísono y reduciendo las desigualdades que esta fecha nos motiva a evidenciar.

Alejandra Nava

El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente

Simone De Beauvoir

La cooperación internacional para lograr la igualdad de género

La cooperación internacional juega un papel sustancial conectando y reforzando el activismo del movimiento a favor de la igualdad de género alrededor del mundo, gracias a foros como “Generación Igualdad” se abrieron los canales para dialogar, discutir y buscar soluciones para problemas como la violencia salarial, institucional, discriminación, entre otros. Es verdad, la violencia de género predomina, pero también existen valiosos avances en el tema y las alianzas globales son una herramienta importante para generar el gran cambio que la sociedad necesita.

Daniela Yamile Rodríguez Rivera, Voluntaria Mar Adentro.

La cooperación internacional por la igualdad de género a través de órganos como ONU Mujeres que las apoyan, empoderan y les otorgan voz deben continuar con dicha labor, ya que, si bien se ha logrado visibilizar esta lucha a nivel global, aún queda un largo camino lleno de arduo trabajo por recorrer, con la finalidad de ver a estas mismas liderando e inspirando a muchas otras; podemos abonar a esto con acciones como la deconstrucción y reeducación, por mencionar algunas.

Osmara Daniela Carrillo Barba, Voluntaria Mar Adentro

La lucha incansable de la mujer

Karla Elizabeth Vázquez Guillen, delegada en Jalisco, Secretaría de Relaciones Exteriores

“Soy una mujer de carácter, me he enfrentado mucho a la lucha con los hombres y el ser una mujer ha sido un poco complicado en mi profesión y en mi vida personal” así comienza autodefiniéndose Karla Elizabeth Vázquez Guillen, Delegada en Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde un lado más humano, se considera una mujer perfeccionista, le gusta que esto se vea reflejado en su trabajo, a pesar de que esto le implique complicaciones en otras personas.

Claro, no puede dejar de lado su rol de madre bastante consentidora de una niña de casi 11 años, y es ella su hija, de quien ha aprendido a seguir a pesar de las dificultades.

¿Cuál es el valor que ha guiado su vida?

“Esa fortaleza principalmente me la ha enseñado mi mamá, mis papás se divorciaron cuando yo era pequeña y ella nos sacó adelante a mi hermano y a mi sola.”

A pesar del ritmo de vida de su madre, pues era diplomática y viajaba mucho, ella siempre le enseñó que tenía que luchar por lo que quería y también su hija le ha enseñado mucho, a no rendirse, simplemente seguir, y son justamente esas ganas que ve no solo en ella, si no en muchas personas jóvenes.

“A pesar de las imposibilidades que tienen, tratan de seguir adelante, de aprender y luchar, eso para mí es extraordinario e impactante”. Esto lo ha visto con jóvenes con lo que colabora profesionalmente, dispuestos a seguir creciendo por ellos mismos, por sus familias, con ganas de trabajar, pero que no han tenido las oportunidades.

Se acerca el Día Internacional de la Mujer y reconoce que, como servidora pública, se ha enfrentado a muchos retos, a personas que estaban acostumbradas a pedir favores y ahora no los hay, a la falta de personal para atender las necesidades de la población, sin embargo, hay un compromiso con ellos y no puede fallar. Pero, sobre todo, a brindar un espacio digno para las personas en el que la gente llegara y no sintiera que estaba en una oficina de gobierno, ahora es una realidad la cual le brinda una de las mayores satisfacciones.

A pesar de que siguen existiendo muchos retos para reducir las brechas de desigualdad por cuestión de género, ella considera que se han logrado importantes avances.

“A nivel mundial las brechas se han reducido, en Jalisco, en particular en la delegación, el 90% somos mujeres. En cuanto a intercambios culturales, no permitimos la discriminación por cuestión de género o de alguna discapacidad. “Creo que vivimos en una situación similar a excepción de países que su cultura no se los ha permitido”

Desde una visión global considera que estamos entrando en una transición de género muy importante en la que las mujeres son importantes, capaces e inteligentes y pueden dirigir naciones. A pesar de ello, es importante que se siga hablando de este tema pues sigue existiendo el machismo y el levantar la voz es una manera de expresarse y una manera de decir, sí soy mujer, pero valgo.

“Es también para hacer entender a otras mujeres que no se creen lo suficientemente fuertes para enfrentar situaciones de este tipo. Muchas mujeres mayores lo consideran algo normal, el ser violentadas, y el ver este tipo de manifestaciones, conmemoraciones las hace entender que no es normal que su esposo les grite, humille o prohíba trabajar, eso no es normal”

Termina la entrevista con una reflexión sobre la importancia de este día, y lo ve como una oportunidad para enseñar también a los hijos, amigos, compañeros de trabajo, que no es normal y que se debe seguir esta lucha por la igualdad.

Mensaje súmate Mar Adentro

No dejen de luchar, no dejen de esforzarse, no dejen de prepararse, la preparación es súper importante, crean en ustedes, crean en lo que pueden hacer y que nadie les diga lo contrario, y no acepten lo contrario. Si te dicen que no puedes con algo, no lo creas, hazlo, porque sí puedes hacer, lo que sea podemos hacer los seres humanos, sin importar. Sigan luchando y luchen por sus sueños, sea cual sea el sueño que tengan, luchen por él, porque todos podemos llegar ahí, tarde o temprano.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Mentoralia AC

Mentoralia A.C. colabora con Technovation (organización global sin fines de lucro) para implementar y fortalecer el programa de Technovation Girls en México. Mentoralia capacita y apoya a una gran comunidad de voluntarios que hacen posible el programa en México involucrando instituciones educativas y empresas de alta tecnología para crear una experiencia especial de acercamiento con tecnologías de informaciones para las jóvenes mexicanas.

Technovation Girls es un concurso internacional más grande de emprendimiento tecnológico para chicas de 10 a 18 años, ofrece a las chicas la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias para desarrollarse como emprendedoras tecnológicas y líderes. Durante el programa, se les capacita para diseñar, desarrollar y presentar una aplicación móvil que resuelva una problemática de su comunidad. Las chicas trabajan en equipos con apoyo de mentores. Es un programa gratuito y sin fines de lucro. Desde 2010, más de 23,000 chicas han participado a nivel mundial.

En México más de 1500 chicas han cumplido el programa desde 2013. Sin duda, han tenido un gran éxito concursando en el Technovation World Pitch Summit que ocurre anualmente en San Francisco, CA. En el evento participan 12 equipos seleccionados a nivel internacional y México estuvo presente en tres ocasiones, ganando en 2016. Equipos nacionales participaron en el documental CodeGirl y en el libro Wonder Girls: Changing Our World. La fundadora y directora Maria Makarova ha sido considerada por Forbes México como una de las 10 directivas y emprendedoras extranjeras muy mexicanas.

10 notas positivas

La Universidad Autónoma de Guadalajara conmemora 86 años de fundación.

La empresaria jalisciense Marisa Lazo, participará en “Shark Tank México”.

UNAM crea un radiofármaco que reduce tiempos de detección de cáncer en México.

Feminismo mexicano “Calladitas nunca más” recibe premio Cultural Rey de España.

La mexicana Giselle Mendoza crea plástico 100% biodegradable.

Alumno de la UAG participará en proyecto de la NASA para crear vacunas.

El mexicano, Alonso Ruizpalacios, aspira al Oso de Oro de la edición 71 de la Berlinale.

Yalitza Aparicio formará parte de Global Movie Day de Hollywood.

Se realizará el 21K virtual Electrolit nutrido por Granvita.

Nace en Baja California Sur Choyerito, el primer bebé camello.

Mar Adentro propone

Para leer

“#UnaLucrecia” de Mariela Giménez, aborda el tema de la violencia de género.

Para saber

En todo el mundo, las mujeres perciben un 23% menos que los hombres en concepto de ingresos económicos, según un informe de ONU Mujeres en 2019.

Para Conocer

La CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.