150 años de ponerle Herradura al caballito

Disfrutar de un buen caballito de tequila es uno de esos placeres que brinda la vida —se esté o no en cuarentena, siempre con moderación—, y cuando hablamos de una marca que provoque el orgullo de Jalisco en general y de Amatitán en particular, es imposible no mencionar a Herradura, que este 2020 cumple 150 años de historia.

Casa Herradura dio sus primeros pasos en 1870, cuando se registró oficialmente como productora de vino mezcal, el destilado que posteriormente sería conocido como tequila. Sería hasta 1974 cuando se creó el primer reposado del mundo, con el que se revolucionó la industria.

Además de sus ricas bebidas, esta hacienda tequilera tiene varias razones enorgullecerse. Por ejemplo, en 2014 recibió un reconocimiento a la excelencia ambiental (la única en su ramo en obtenerla), además de que aplica técnicas sostenibles en cada uno de sus procesos para recudir el impacto en el ecosistema.

Sobre los 150 años de historia que ahora presume la empresa, Rubén Aceves, embajador global de la marca señala que “mantenemos el compromiso de no alterar el proceso de elaboración y seguir siendo la joya de la corona en la industria. Creemos que al ser el tequila más respetado, nuestro deber es seguir innovando, comprometidos a la excelencia que nos ha colocado durante 150 años como el mejor tequila”.

La firma cuenta con una página de internet (www.herradura.com/mx), donde es posible comprar una botella y una vez normalizada la actual emergencia sanitaria, se espera se ofrezcan visitas guiadas a su fábrica.

Las variedades

La marca ofrece siete variedades: Blanco, Añejo, Reposado, Plata, Selección Suprema, Ultra y Directo de Alambique.

Cada botella es elaborada bajo un proceso meticulosamente cuidado, en el que se preservan técnicas ancestrales como los hornos de mampostería y la fermentación 100% natural; logrando una calidad y sabor aclamados por la crítica.

Una receta para la casa

Margarita de Jamaica

Ingredientes:

• 1 caballito de tequila.

• 1 caballito de jugo de limón.

• ½ caballito de concentrado de Jamaica.

• 1 caballito de controy.

• 1 taza de hielo.

Preparación:

• Licua todos los ingredientes.

• Sirve en un vaso escarchado con la mitad de sal y la mitad de azúcar.

tequila herradura. Un sabor que hace historia.

JL