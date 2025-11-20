La mexicana Fátima Bosch fue coronada esta noche como ganadora de la 74ª edición de Miss Universo, marcando un triunfo histórico para México en el certamen internacional.

Bosch logró imponerse en la final celebrada este 20 de noviembre, consolidándose como una de las favoritas desde el inicio de la competencia. Su desempeño en las rondas preliminares, así como su soltura en la pasarela y la etapa de preguntas, la colocaron rápidamente entre las candidatas más fuertes.

Con esta victoria, Bosch se suma al selecto grupo de mexicanas que han alcanzado la corona universal y se convierte en una figura destacada en el ámbito internacional de los certámenes de belleza.

Su reacción, categórica y llena de dignidad, se convirtió en un ejemplo de inteligencia emocional, valentía y liderazgo para miles de personas, colocándola de inmediato entre las grandes favoritas para alzarse con la corona.

Una trayectoria marcada por la disciplina y la creatividad

Fátima Bosch Fernández nació el 19 de mayo del año 2000 en Teapa, Tabasco. Desde pequeña encontró en la moda una forma de expresión, pasión que la llevó a estudiar Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Su formación continuó en instituciones de prestigio internacional como la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y el Lyndon Institute en Vermont, en Estados Unidos.

Su paso por estas instituciones fortaleció su perfil como diseñadora, lo que pronto se reflejó en proyectos sociales como Corazón Migrante y Ruta Monarca. A través de ellos, Bosch recauda fondos mediante la venta de prendas creadas por ella misma para apoyar albergues, reforestar y ofrecer alimentos a comunidades vulnerables. Ese compromiso con causas humanitarias nació cuando tenía apenas 14 años, una vocación que espera amplificar si logra convertirse en Miss Universo.

“Como diseñadora, siempre he sentido el compromiso de unirme a causas sociales que nos inspiran y nos unen, porque la moda también puede ser una voz de empatía y cambio”, escribió en marzo en su cuenta de Instagram, al anunciar una línea de sudaderas con mensajes de solidaridad hacia personas migrantes.

Una voz contra el bullying y en favor de la diversidad neurodivergente

Otro de los temas que impulsa con fuerza es la visibilización del bullying escolar, una experiencia que ella misma vivió durante su infancia. Fátima es neurodivergente con TDAH y también tiene dislexia, lo que hizo que su proceso de aprendizaje fuera distinto al de sus compañeros. Hoy habla abiertamente de ello para promover la empatía, la inclusión y la comprensión hacia quienes viven realidades similares.

A la par, la mexicana ha destacado como modelo, empresaria y creadora de su propia marca de ropa, FABOFE. En su vida personal, disfruta de actividades como el tenis, la equitación, la fotografía, la pintura y el canto.

El ascenso en los concursos de belleza

Su recorrido en los certámenes inició en 2018, cuando ganó el título Flor de Oro de la Feria de Tabasco. A partir de ese triunfo comenzó una preparación integral en pasarela, oratoria, cultura general e idiomas, camino que culminó en 2025 con dos coronas clave: Miss Universe Tabasco y Miss Universe México.

Su coronación nacional, sin embargo, estuvo marcada por un ambiente tenso. Solo algunas concursantes la felicitaron, mientras que otras corearon el nombre de la representante de Jalisco, Yoana Gutiérrez. Bosch respondió con un mensaje firme sobre la importancia de la sororidad genuina, palabras que resonaron en la opinión pública y que recibieron el respaldo de exreinas como Ximena Navarrete y Sofía Aragón.

