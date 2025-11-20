Jueves, 20 de Noviembre 2025

Así van las tablas de votaciones del público previo a la gran final de Miss Universo

Las votaciones se recaban para las categorías de Elección del Público, Más Fotogénica, Miss Simpatía, Mejor Piel, Persona más Bella, Mejor Traje Nacional y Mejor Traje de Noche

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así van las votaciones en Miss Universo 2025. EFE / ARCHIVO

Estamos a tan solo unas horas de que comience la gala final de la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo. Se busca a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Tras 20 días de actividades en el país sede, Tailandia, el día de hoy conoceremos a la Miss Universo 2025 luego del cúmulo de polémicas en esta edición del certamen de belleza.

De acuerdo con la página especializada en concursos de belleza Sash Factor, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, es la favorita para ganar la corona por su desempeño en las competencias preliminares, seguida por la tailandesa Veena Praveenar, la filipina Ahtisa Manalo y la puertorriqueña Zashley Alicea.

Sin embargo, de acuerdo con Polymarket, un modelo de predicción que proyecta datos de probabilidad combinando noticias, encuestas y opiniones de expertos para predecir el resultado de todo tipo de apuestas, la gran favorita para convertirse en Miss Universo 2025 es la mexicana Fátima Bosch, quien ha logrado escalar varios peldaños en los últimos días. Dicha web añade a la contendiente venezolana, Stephany Abasali, como una de las rivales más fuertes.

En ese sentido, la organización de Miss Universo (MUO) publicó las tablas de votaciones en las distintas categorías que son elegidas a través del voto popular. El corte al día de hoy 20 de noviembre registra las siguientes listas jerárquicas.

Elección del Público

  1. Yanina Gómez Ojeda, de Paraguay
  2. Ma. Athisa Manalo, de Filipinas
  3. Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh
  4. Inna Moll, de Chile
  5. Dorcas Dienda, de Congo
  6. Fátima Bosch, de México
  7. Ceren Arslan, de Turquía
  8. Nguyen Huong Giang, de Vietnam

Más Fotogénica

  1. Mahyla Roth, de Costa Rica
  2. Ma. Athisa Manalo, de Filipinas
  3. Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh
  4. Fátima Bosch, de México
  5. Prissy Gomes, de Cabo Verde
  6. Ceren Arslan, de Turquía
  7. Lyshanda Brendon Moyas, de Zimbabue
  8. Inna Moll, de Chile

Miss Simpatía

  1. Ceren Arslan, de Turquía
  2. Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh
  3. Ma. Athisa Manalo, de Filipinas
  4. Fátima Bosch, de México
  5. Karen Jansen, de Bélgica
  6. Chloe Lim, de Malasia
  7. Dana Almassova, de Kazajstán
  8. Carmen Ismelda, de Guinea Ecuatorial

Mejor Piel

  1. Sanly Liu, de Indonesia
  2. Ma. Athisa Manalo, de Filipinas
  3. Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh
  4. Ceren Arslan, de Turquía
  5. Stephany Abasali, de Venezuela
  6. Fátima Bosch, de México
  7. Lohasha Lindsay White, de Sri Lanka
  8. Melissa Queenie Sapini, de Haití

Persona más Bella

  1. Nadeen Ayoub, de Palestina
  2. Naisae Yona, de Tanzania
  3. Ma. Athisa Manalo, de Filipinas
  4. Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh
  5. Nguyen Huong Giang, de Vietnam
  6. Dorcas Dienda, de Congo
  7. Ceren Arslan, de Turquía
  8. Fátima Bosch, de México

Mejor Traje Nacional

  1. Ma. Athisa Manalo, de Filipinas
  2. Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh
  3. Yanina Gómez Ojeda, de Paraguay
  4. Neary Socheata Thai, de Camboya
  5. Ndeye Ngone Diagne, de Senegal
  6. Olivia Yacé, de Costa de Marfil
  7. Fátima Bosch, de México
  8. Ceren Arslan, de Turquía

Mejor Traje de Noche

  1. Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh
  2. Ma. Athisa Manalo, de Filipinas
  3. Yanina Gómez Ojeda, de Paraguay
  4. Ceren Arslan, de Turquía
  5. Melissa Queenie Sapini, de Haití
  6. Fátima Bosch, de México
  7. Inna Moll, de Chile
  8. Olivia Yacé, de Costa de Marfil

Con información de EFE

Temas

