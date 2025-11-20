Estamos a tan solo unas horas de que comience la gala final de la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo. Se busca a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.Tras 20 días de actividades en el país sede, Tailandia, el día de hoy conoceremos a la Miss Universo 2025 luego del cúmulo de polémicas en esta edición del certamen de belleza.De acuerdo con la página especializada en concursos de belleza Sash Factor, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, es la favorita para ganar la corona por su desempeño en las competencias preliminares, seguida por la tailandesa Veena Praveenar, la filipina Ahtisa Manalo y la puertorriqueña Zashley Alicea.Sin embargo, de acuerdo con Polymarket, un modelo de predicción que proyecta datos de probabilidad combinando noticias, encuestas y opiniones de expertos para predecir el resultado de todo tipo de apuestas, la gran favorita para convertirse en Miss Universo 2025 es la mexicana Fátima Bosch, quien ha logrado escalar varios peldaños en los últimos días. Dicha web añade a la contendiente venezolana, Stephany Abasali, como una de las rivales más fuertes.En ese sentido, la organización de Miss Universo (MUO) publicó las tablas de votaciones en las distintas categorías que son elegidas a través del voto popular. El corte al día de hoy 20 de noviembre registra las siguientes listas jerárquicas. Con información de EFE* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB