Estamos a tan solo unas horas de que comience la gala final de la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo. Se busca a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Tras 20 días de actividades en el país sede, Tailandia, el día de hoy conoceremos a la Miss Universo 2025 luego del cúmulo de polémicas en esta edición del certamen de belleza.

De acuerdo con la página especializada en concursos de belleza Sash Factor, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, es la favorita para ganar la corona por su desempeño en las competencias preliminares, seguida por la tailandesa Veena Praveenar, la filipina Ahtisa Manalo y la puertorriqueña Zashley Alicea.

Sin embargo, de acuerdo con Polymarket, un modelo de predicción que proyecta datos de probabilidad combinando noticias, encuestas y opiniones de expertos para predecir el resultado de todo tipo de apuestas, la gran favorita para convertirse en Miss Universo 2025 es la mexicana Fátima Bosch, quien ha logrado escalar varios peldaños en los últimos días. Dicha web añade a la contendiente venezolana, Stephany Abasali, como una de las rivales más fuertes.

En ese sentido, la organización de Miss Universo (MUO) publicó las tablas de votaciones en las distintas categorías que son elegidas a través del voto popular. El corte al día de hoy 20 de noviembre registra las siguientes listas jerárquicas.

Elección del Público

Yanina Gómez Ojeda, de Paraguay Ma. Athisa Manalo, de Filipinas Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh Inna Moll, de Chile Dorcas Dienda, de Congo Fátima Bosch, de México Ceren Arslan, de Turquía Nguyen Huong Giang, de Vietnam

Más Fotogénica

Mahyla Roth, de Costa Rica Ma. Athisa Manalo, de Filipinas Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh Fátima Bosch, de México Prissy Gomes, de Cabo Verde Ceren Arslan, de Turquía Lyshanda Brendon Moyas, de Zimbabue Inna Moll, de Chile

Miss Simpatía

Ceren Arslan, de Turquía Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh Ma. Athisa Manalo, de Filipinas Fátima Bosch, de México Karen Jansen, de Bélgica Chloe Lim, de Malasia Dana Almassova, de Kazajstán Carmen Ismelda, de Guinea Ecuatorial

Mejor Piel

Sanly Liu, de Indonesia Ma. Athisa Manalo, de Filipinas Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh Ceren Arslan, de Turquía Stephany Abasali, de Venezuela Fátima Bosch, de México Lohasha Lindsay White, de Sri Lanka Melissa Queenie Sapini, de Haití

Persona más Bella

Nadeen Ayoub, de Palestina Naisae Yona, de Tanzania Ma. Athisa Manalo, de Filipinas Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh Nguyen Huong Giang, de Vietnam Dorcas Dienda, de Congo Ceren Arslan, de Turquía Fátima Bosch, de México

Mejor Traje Nacional

Ma. Athisa Manalo, de Filipinas Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh Yanina Gómez Ojeda, de Paraguay Neary Socheata Thai, de Camboya Ndeye Ngone Diagne, de Senegal Olivia Yacé, de Costa de Marfil Fátima Bosch, de México Ceren Arslan, de Turquía

Mejor Traje de Noche

Tangia Zaman Methiela, de Bangladesh Ma. Athisa Manalo, de Filipinas Yanina Gómez Ojeda, de Paraguay Ceren Arslan, de Turquía Melissa Queenie Sapini, de Haití Fátima Bosch, de México Inna Moll, de Chile Olivia Yacé, de Costa de Marfil

Con información de EFE

