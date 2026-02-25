Zar antidrogas de EU se reúne con el Gabinete de Seguridad Federal

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como la “zar antidrogas”, acudió ayer a Palacio Nacional acompañada por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La visita se realizó a dos días del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Nueva Generación, motivo central de la reunión.

De acuerdo con fuentes consultadas, los funcionarios sostuvieron una reunión únicamente con integrantes del gabinete de seguridad federal, a los que reconoció por su actuación del domingo pasado.

Acudió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales.

También participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

A finales de enero, en un encuentro en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Carter afirmó que los días de los cárteles mexicanos “están contados”.

“Sus días están contados”, expresó. Además, sostuvo que el fentanilo, la cocaína y otras drogas han provocado la muerte de miles de estadounidenses y han generado graves afectaciones tanto en su país como en México.