Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 25 de febrero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10