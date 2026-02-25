Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 25 de febrero prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

