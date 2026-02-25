Miércoles, 25 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este miércoles 25 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

