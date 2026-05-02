Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta este sábado 2 de mayo como gobernadora interina de Sinaloa, ante el Congreso local, luego de que este mismo órgano legislativo aprobara en fast track l a licencia permanente de Rubén Rocha Moya , quien se separaró del cargo por un periodo mayor a 30 días en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de EU contra él y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

El Congreso de Sinaloa designa a Bonilla Valverde como gobernadora interina

Antes, Yeraldine Bonilla Valverde, fue designada como gobernadora interina de Sinaloa, por el Congreso del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya .

Bonilla Valverde, quien se venía desempeñando como secretaria de Gobierno, se convirtió en la primera mujer gobernadora de la convulsionada entidad .

La separación de Rocha Moya llega tarde: PAN

Irma Moreno, diputada del PAN, afirmó que la separación del cargo de Rocha Moya llegó tarde ante la crisis que vive Sinaloa, la cual, dijo, no se resolverá nombrando a alguien del mismo partido político.

“Nombrar a alguien del mismo grupo no resuelve la crisis, la agrava”, sentenció la panista.

Congreso de Sinaloa aprueba la licencia temporal de Rocha Moya, acusado por EU

Este mismo sábado 2 de mayo, pero muy temprano por la mañana, el Congreso del estado de Sinaloa aprobó este sábado por unanimidad la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, quien se separará del cargo por un periodo mayor a 30 días en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de EU contra él y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

Durante una sesión extraordinaria con la asistencia de 38 diputados, el pleno dio lectura al documento enviado por el mandatario estatal, en el que solicitó su separación temporal del cargo.

Tras su análisis, la licencia fue avalada de manera unánime.

Rocha Moya rechaza las acusaciones de EU

La decisión se produce en un contexto de tensión política, luego de que Rocha Moya anunciara el viernes que solicitaría licencia temporal para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan, junto con otros funcionarios, con presuntos nexos con el narcotráfico.

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El gobernador, quien ha rechazado las acusaciones, aseguró que su decisión responde a una “convicción republicana” y a la necesidad de permitir el adecuado desarrollo de las indagatorias.

¿Qué pasó con los otros señalados?

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EU, solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.

Entre los acusados también se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Sinaloa atraviesa además un contexto de violencia que se ha prolongado por más de un año y medio, lo que añade presión al proceso de designación del gobierno interino.

Con información de EFE y SUN

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