Luego de que el Congreso de Sinaloa aprobara la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya para separarse temporalmente del cargo mientras se desarrolla una investigación federal en su contra, la mañana de este sábado Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como gobernadora interina del estado.

Rocha Moya anunció ayer que pediría licencia temporal a su cargo por la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR), derivada de las acusaciones en su contra y de otros nueve funcionarios, activos y retirados, por presuntos nexos con el crimen organizado y posesión de armas.

“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado” , dijo Rocha Moya en un video publicado en redes sociales.

De este modo, durante una sesión extraordinaria desarrollada el día de hoy, con asistencia de 38 diputados, se aprobó por unanimidad la solicitud.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa?

Yeraldine Bonilla Valverde es una funcionaria pública originaria de Sinaloa y actualmente ocupa la gubernatura provisional del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya.

Bonilla Valverde cuenta con una licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y, antes de iniciar su carrera política, se desempeñó en actividades relacionadas con proyectos sociales.

Yeraldine se integró a la vida política de la mano de Morena en 2018, año a partir del cual y hasta 2021 fungió como diputada local en el Congreso del Estado.

Del 11 de noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2024 se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa. Posteriormente, del 25 de agosto de 2023 al 6 de septiembre de 2023, fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Dentro de la administración de Rubén Rocha Moya, fue nombrada secretaria general de Gobierno de Sinaloa, uno de los cargos locales de mayor importancia, ubicado solo por debajo del gobernador.

Con información de EFE

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MB

