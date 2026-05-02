Cada 3 de mayo, el paisaje urbano y rural en México experimenta una transformación visual muy peculiar en las alturas. Las varillas y los castillos de cemento se visten de colores vibrantes para dar paso a una de las costumbres más arraigadas del país.

Los trabajadores de la construcción, desde los peones hasta los maestros de obra, colocan una cruz de madera cuidadosamente adornada con flores, papel picado y listones . Este símbolo se instala siempre en el punto más alto y visible de las edificaciones en proceso.

Esta práctica responde a la celebración del Día de la Santa Cruz, una festividad que fusiona magistralmente la fe de la Iglesia Católica con el esfuerzo físico del trabajo diario . Es un momento donde la espiritualidad y la labor obrera se encuentran de frente.

El hallazgo en Jerusalén que transformó las construcciones mexicanas

La historia oficial de esta fecha se remonta al año 326 d.C., cuando la emperatriz Santa Elena ordenó realizar excavaciones profundas en el monte Calvario, ubicado en Jerusalén. Su objetivo principal era encontrar la auténtica cruz donde Jesucristo fue crucificado, logrando su cometido un tres de mayo.

Tras este histórico hallazgo, las autoridades religiosas instauraron esta fecha para venerar el símbolo sagrado a nivel mundial. Sin embargo, al llegar a nuestro territorio durante la época de la Conquista, la celebración adquirió un significado completamente nuevo y adaptado a la cosmovisión local.

Durante el complejo proceso de evangelización, figuras históricas como Fray Pedro de Gante impulsaron esta devoción entre los pueblos indígenas. Los nativos, que antes realizaban ceremonias agrícolas para pedir buenas cosechas, comenzaron a pedir protección divina para sus nuevas labores como constructores.

En la actualidad, la jornada del Día del Albañil comienza desde muy temprano con una misa especial donde se bendicen las cruces. Posteriormente, los trabajadores regresan a la obra para colocar el símbolo, detonar cohetes y compartir una comida festiva , generalmente patrocinada por el dueño de la construcción.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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