¿Quién es Ana Miriam Ramos, nueva alcaldesa provisional de Culiacán?

Ana Miriam Ramos fue designada como presidenta municipal provisional de Culiacán, Sinaloa, luego de que el alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitara una licencia temporal al cargo, en un contexto en el que es investigado por autoridades federales debido a acusaciones de Estados Unidos que lo ligan con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En una sesión extraordinaria celebrada anoche, el cabildo aprobó la separación temporal del cargo de Gámez Mendívil (Morena), quien no se presentó a la reunión en las instalaciones del Ayuntamiento en la capital sinaloense.

“Con la plena confianza en el trabajo en las instituciones de este país, he tomado la decisión de solicitar una licencia temporal por más de diez días, en tanto se lleva a cabo una investigación como la que hoy se ha anunciado”, dice la carta enviada por el funcionario, leída en la sesión por José Ernesto Peñuelas Castellanos, secretario del Ayuntamiento.

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El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra diez funcionarios activos y retirados por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. Entre ellos, además de Juan de Dios Gámez Mendívil, se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

La separación del cargo de Gámez Mendívil se produjo minutos después de que Rocha Moya hiciera lo mismo.

Ana Miriam Ramos: perfil y trayectoria de la alcaldesa provisional de Culiacán

Ana Miriam Ramos es una funcionaria pública originaria de Culiacán, Sinaloa. Actualmente ocupa la presidencia municipal provisional de la capital del estado tras la solicitud de licencia temporal de Juan de Dios Gámez Mendívil, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Antes de asumir este cargo provisional, Ana Miriam se desempeñaba como síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, una figura clave para la fiscalización interna y la rendición de cuentas del municipio.

Ana Miriam Ramos Villarreal cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Univer del Pacífico. Sus pasos profesionales iniciaron en el sector privado, donde se desarrolló durante casi una década, de 2013 a 2022.

Su carrera como funcionaria comenzó en 2022, un mes después de que Juan de Dios Gámez Mendívil lograra la alcaldía de Culiacán. En esa ocasión, Ramos Villarreal fue nombrada directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán y, posteriormente, para el periodo 2024-2025, síndica procuradora del Ayuntamiento.

En una entrevista tras la sesión en la que fue designada alcaldesa provisional, Miriam subrayó que la acusación que pesa sobre Gámez Mendívil, el gobernador del estado y ocho personas más —entre legisladores federales y exfuncionarios— constituye un acto de vergüenza para todos.

Con información de SUN

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MB

