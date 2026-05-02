Piden emitir alerta migratoria para Rocha Moya

Voces del PAN solicitan al gobierno de México emitir una alerta migratoria a Rubén Rocha Moya y a Juan de Dios Gámez, gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán con licencia, para evitar que "se fuguen del país".

Las medidas solicitadas evitarían una posible fuga, como ocurrió en los casos de Fernando Farías Laguna, quien viajó a Argentina, o Hernán Bermúdez, quien se fugó a Paraguay.

Jorge Triana, vocero del CEN del PAN, expresó que el gobierno de la República debe emitir una alerta migratoria y evitar que cualquiera de las 10 personas señaladas por Estados Unidos huya del país.

"Que no terminen en Paraguay como Bermúdez, que no terminen en Argentina como Fernando Farías Laguna, asegurarse a través del sistema nacional de migración que ninguno salga del país".

Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, dijo que los acusados deben estar disponibles en caso de que transite la solicitud de extradición de Estados Unidos.

"Para que pasen el resto de sus vidas en una cárcel de Estados Unidos. También el gobierno tiene que avanzar en toda la otra pandilla que está impune como Sara Bruna la que maquilló las periciales y nos quiso engañar con la supuesta muerte de Melesio en una gasolinería", manifestó.

"Tendrán que estar en el país disponibles para su eventual extradición una vez transcurridos los 60 días", dijo el diputado Federico Döring, vocero de la bancada panista en la Cámara de Diputados.

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OB

