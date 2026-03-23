Voluntad anticipada: ¿Qué es y hasta cuándo será gratis el trámite en CDMX?

La Voluntad Anticipada se ha posicionado como una herramienta jurídica fundamental en la Ciudad de México, al asegurar que las personas puedan decidir, con anticipación, sobre los tratamientos médicos que desean recibir —o rechazar— en la fase final de su vida. Durante 2026, este trámite ha ganado mayor visibilidad gracias a estrategias institucionales que buscan facilitar su acceso, incluso de manera gratuita para ciertos grupos de la población.

Autoridades de salud en la capital han subrayado que este mecanismo no solo otorga respaldo legal, sino que también evita que las familias enfrenten decisiones complejas en momentos críticos. En este sentido, se han promovido jornadas especiales donde el documento puede gestionarse sin costo, principalmente en notarías públicas y unidades hospitalarias, bajo ciertas condiciones.

¿Qué es la Voluntad Anticipada y cuál es su función?

Se trata de un documento legal en el que una persona manifiesta, de manera libre e informada, si acepta o rechaza tratamientos médicos que prolonguen su vida en caso de padecer una enfermedad terminal o irreversible.

Este recurso permite establecer lineamientos sobre cuidados paliativos, nombrar a un representante que haga cumplir la decisión y evitar la obstinación terapéutica, es decir, intervenciones que prolongan la vida sin mejorar su calidad.

A diferencia de la eutanasia —práctica que no está permitida en México—, la Voluntad Anticipada se centra en salvaguardar la dignidad del paciente y su derecho a decidir sobre su atención médica sin intervenir directamente para causar la muerte.

¿Cómo se tramita y hasta cuándo será gratuito en la CDMX?

El trámite puede realizarse bajo dos esquemas principales:

Documento notarial: se elabora de forma preventiva ante un notario público, sin necesidad de que la persona esté enferma.

Formato en instituciones de salud: se gestiona sin costo cuando el paciente tiene un diagnóstico grave o terminal, directamente en hospitales públicos o privados.

En ambos casos, es necesario ser mayor de edad, presentar identificación oficial, designar a un representante y firmar el documento en presencia de testigos.

Según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el trámite es gratuito durante jornadas específicas en notarías públicas para personas mayores de 65 años , como parte de acuerdos institucionales.

Para este 2026, el beneficio se mantendrá vigente hasta el 30 de abril en notarías participantes de la capital, dirigido a este grupo poblacional.

Una vez concluido el periodo de gratuidad y hasta el 31 de diciembre de 2026, se fijaron tarifas preferenciales: 750 pesos más IVA para personas mayores de 65 años y mil 600 pesos más IVA para el resto de los habitantes de la Ciudad de México.

Cabe señalar que el formato disponible en hospitales permanece gratuito durante todo el año, siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios médicos requeridos.

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Importancia y alcance

La Ciudad de México fue una de las primeras entidades en reconocer este derecho desde 2008, lo que la coloca como referente nacional en temas de muerte digna y cuidados paliativos.

Las autoridades buscan ampliar el número de personas que formalizan este documento, ya que facilita la toma de decisiones anticipadas, disminuye posibles conflictos familiares y garantiza que la atención médica se apegue a la voluntad del paciente.

YC