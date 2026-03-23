Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran hasta el 26 de marzo?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene su calendario de pagos correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026, con depósitos que se realizan de forma escalonada a lo largo del mes. Para la última semana de dispersión, autoridades confirmaron qué beneficiarios recibirán su apoyo económico hasta el jueves 26 de marzo.

Este programa social, operado por la Secretaría del Bienestar, está dirigido a personas mayores de 65 años, quienes reciben un monto de 6 mil 400 pesos bimestrales a través de tarjetas del Banco del Bienestar. El objetivo es garantizar ingresos mínimos que contribuyan a cubrir necesidades básicas y fortalecer la estabilidad económica de este sector de la población.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, la dispersión de recursos inició el pasado 2 de marzo y se ha llevado a cabo conforme a un calendario organizado por la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

¿Quiénes reciben el pago del 23 al 26 de marzo?

Para los últimos días de pago en marzo, el depósito se realiza de la siguiente manera:

Lunes 23 de marzo : beneficiarios con apellido que inicia con la letra R

: beneficiarios con apellido que inicia con la letra Martes 24 de marzo: letra S

letra Miércoles 25 de marzo : letras T, U y V

: letras Jueves 26 de marzo: letras W, X, Y y Z

Con estos depósitos se concluye la entrega de apoyos correspondiente al segundo bimestre del año. La Secretaría del Bienestar precisó que el viernes 27 de marzo ya no habrá pagos programados, por lo que para esa fecha todos los derechohabientes deberán haber recibido el recurso.

El calendario fue dado a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se reiteró que el proceso se realiza de manera ordenada para evitar aglomeraciones y garantizar una atención eficiente a los beneficiarios.

Recomendaciones para beneficiarios

Las autoridades recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en las cuentas del Banco del Bienestar. Asimismo, se recomendó a los adultos mayores acudir en días posteriores o hacer uso de medios electrónicos para evitar filas innecesarias.

Para quienes aún tengan dudas sobre su pago, la Secretaría del Bienestar mantiene disponibles sus canales de atención, donde los beneficiarios pueden consultar detalles sobre depósitos, fechas y cualquier incidencia relacionada con su apoyo económico.

La Pensión Bienestar se ha consolidado como uno de los principales programas sociales del Gobierno de México, al ofrecer un ingreso fijo a millones de adultos mayores en todo el país. Además de contribuir a la economía familiar, este apoyo busca reconocer la trayectoria y aportaciones de este sector de la población.

YC

